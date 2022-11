Muñoz Ledo llama a perder el miedo: "Andrés tendrá poder mientras nos agachemos"

GUADALAJARA.- Al participar en la mesa “Democracia y populismo” en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el politólogo Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el gran pecado político de los ciudadanos es que tienen miedo, un miedo que ha sido sembrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Todos tienen miedo, lo ha sembrado porque no hay ley. Es una tierra sin ley. Entonces todo mundo tiene miedo”, dijo.

Luego de una reflexión sobre su personalidad, su psicología y su forma de gobernar que se basa, dijo, en imponer el temor, Muñoz Ledo afirmó: “Es fácil la solución: perdamos el miedo. La cobardía es el aliado de Andrés. Es una transferencia maravillosa: su propia cobardía la convierte en la cobardía de los demás”.

El político dijo que “Andrés no reacciona ante un acto valiente porque es cobarde. Y entonces él se las ha arreglado a través de dar temor, de la administración, él es sumamente hábil y perceptivo en transferir su temor a los demás. Esta larga reflexión me lleva a una sola conclusión: Andrés tendrá poder mientras nosotros nos agachemos. Es el momento de salvar a México”.

Con este llamado concluyó Muñoz Ledo su participación en el encuentro organizado por el Instituto de Gobernanza y Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, donde también participaron los académicos Enrique Peruzzotti y José Fernández Santillán.

El expresidente dela Cámara de Diputados y co-fundador del PRD dijo que al presidente Andrés Manuel López Obrador “no le gusta ser cobarde, pero no es valiente, entonces él reacciona envalentonado. ¿Cuál es su base?, es el temor de los demás”. Y agregó: “Nuestro amigo al que me refiero, que conozco bien, tiene terror de todo aquello que no controla”.

Muñoz Ledo dijo además que el presidente ha llegado a la instauración de un régimen refrendario, de decir: “Yo tengo el 70%” y que el régimen refrendario es la tumba de la democracia, pues dijo que se puede tener la mayoría, pero eso no significa que tenga un estado de derecho, y que el régimen refrendario lleva sistemáticamente a la violación cotidiana del estado de derecho.

“Nuestro querido amigo, don Andrés dice: a mí me vale la ley. Yo soy la justicia. Es el lema del Kukuxklán, venganza por la propia mano, vendeta, “yo hago la justicia. ¿Quién dice que soy la justicia? Pues yo. Es el profundo desprecio por el estado de derecho. Esto lleva a una transición, hacia la forma de la dictadura” y apuntó que Hitler es el ejemplo más fantástico. Hitler nace y surge de la revancha alemana.



“Hay führer de Tabasco y hay Führer de Munich. Pero son Führer”. Señaló Porfirio Muñoz Ledo, quien terminó analizando el aspecto psicológico “de Andrés, porque el caso que me ocupa revela una enfermedad, una debilidad, una patología mental que consiste en compensar con algo que se llama realización simbólica. Busca siempre porque tiene temor de los de arriba. Es un hombre que típicamente teme a los de arriba y aprieta a los de abajo”, afirmó.