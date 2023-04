El legendario pianista y compositor de jazz Ahmad Jamal, que fue una referencia para músicos como Miles Davis, Herbie Hancock o Keith Jarret, falleció este domingo a los 92 años, informaron a los medios estadounidenses fuentes de su familia.

Su hija Sumayah Jamal aseguró al diario "The New York Times" que su padre murió en la tarde del domingo en la población de Ashley Falls (Massachusetts), después de una larga batalla contra el cáncer de próstata.

Jamal nació el 2 de julio de 1930 en el seno de una familia bautista en Pittsburgh (Filadelfia) y fue bautizado con el nombre de Frederick Russell Jones. A los siete años comenzó a tomar clases formales de piano, que incluían el estudio de compositores clásicos como Bach, Liszt o Beethoven, y a los 14 empezó una carrera profesional que duraría siete décadas.

Lee también: Tres exposiciones de moda que visitar en la CDMX

A los veinte años de edad, cuando se encontraba de gira en Detroit, ciudad en la que había una nutrida comunidad musulmana, se convirtió al Islam y se cambió de nombre.

De su personalidad como músico se ha destacado su capacidad de innovación y la de influir en otros músicos, una influencia que ha llegado a artistas de la música popular de nuestros días.

Jamal se resistía a que su música se describiera con el término de jazz y prefería que se la considerase "música clásica estadounidense". Era conocido por su estilo parco de tocar, a menudo prolongando silencios entre las notas, en una dinámica descrita como ""menos es más".

El mítico trompetista Miles Davis, su amigo de toda la vida, dijo de Jamal que de él procedía "toda su inspiración", y sobre su estilo escribió en su autobiografía que le dejó "pasmado con su concepto del espacio, la ligereza de su toque, su atenuación y su forma de interpretar las notas, los acordes y los pasajes".

Su estilo relajado y su innovador concepto musical se hicieron pronto muy populares en el mundo del jazz y, antes de cumplir los treinta años, en 1958, obtuvo un gran éxito con su álbum "At the Pershing: But Not for Me", que se convirtió en uno de los discos instrumentales más vendidos de su época.

Lee también: La desaparición de Drake Bell, el concierto de Rosalía en el Zócalo y la muerte de Changoleón en los memes de la semana

Su influencia ha llegado a nuestros días, con raperos como Nas o estrellas del hip hop como De La Soul empleando sus riffs de piano en sus composiciones.

Durante su prolongada carrera fue objeto de numerosos premios y reconocimientos, como la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2007 y el Grammy a los Logros de su Carrera, en 2017.

En una entrevista con "The New York Times", concedida el pasado año, Jamal dijo que se consideraba aún un artista en evolución: "Todavía estoy evolucionando cada vez que me siento al piano (...) Aún se me ocurren algunas ideas nuevas".

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc