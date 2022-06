“Mi carrera ha sido mucho más de lo que yo soñé”: José Alfredo Jiménez, en sus propias palabras

Por sorprendente que parezca, la muerte del famoso compositor José Alfredo Jiménez no llegó a la primera plana de este diario. La noticia de su fallecimiento se encuentra en las páginas interiores de la edición del 24 de noviembre de 1973.

Sin embargo, sí se recuperó una vieja entrevista que ofreció a EL UNIVERSAL en la que se presentaba y contaba su propio camino en la música. “Mi carrera ha sido mucho más de lo que yo soñé, ya que no pensaba llegar a tanto”, es una de las declaraciones que se pueden leer en el artículo publicado bajo el título “Pesar por la muerte de José Alfredo”.

Así fue como el Gran diario de México dio a conocer la muerte de José Alfredo Jiménez.

Leer también: ¿Quién delató a Ana Frank?, 75 años después de la publicación de su diario la incógnita sigue viva....

Luto popular. Víctima de una úlcera gástrica, falleció José Alfredo Jiménez

24 de noviembre de 1973



Será sepultado en Dolores Hidalgo

El compositor José Alfredo Jiménez dejó de existir ayer a las 9:30 horas, en la Clínica Londres, víctima de una úlcera gástrica.

Durante once días había estado internado en ese centro de salud víctima de su mal que, al traerle complicaciones, hizo inútiles los esfuerzos de la ciencia médica.

José Alfredo era considerado como el más fecundo compositor de música popular mexicana y deja más de 300 canciones, y muchas de ellas se cantan tanto en México como en el extranjero.

Su cuerpo fue velado en la agencia Gayosso de Félix Cuevas, de donde hoy, a las 8 de la mañana, partirá el cortejo fúnebre al Estado Guanajuato, en donde recibirá el homenaje de sus paisanos, para ser sepultado en su tierra natal, Dolores Hidalgo.

Artistas y compositores estaban ayer en la agencia de inhumaciones acompañando a los parientes de José Alfredo. La Sociedad de Autores y Compositores de Música, de la cual formaba parte del desaparecido, se encontraba en pleno y centenares de personas entraban a la capilla para hacer respetuosas guardias.

Un fecundo compositor que no sabía música

La señora Carmelita Sandoval viuda de Jiménez, madre de José Alfredo, entrevistado por EL UNIVERSAL, habló anoche sobre la vida de su hijo, a quien tendrá que sepultar hoy, cuando apenas tenía 47 años de vida y estaba en la cúspide de la fama.

Dijo la señora Jiménez que José Alfredo, quien nació el 19 de enero de 1926, manifestó desde muy temprana edad una gran inclinación especial hacia la composición, lo que le valía regaños familiares, pues se consideraban que desatendía la escuela; pero no obstante eso, a los diez años dio a conocer su primera composición seria, que muchos años después sería famosa y que se llama “El Jinete”.

Sus únicos conocimientos musicales fueron los que logró tocando tonadas en el piano de su casa paterna, en Dolores Hidalgo, pero siempre estaba tarareando melodías y poniéndoles versos.

Inicialmente quiso dedicarse al deporte logrando sobresalir en el futbol soccer, habiendo llegado a ser portero del equipo Marte de Primera División.

Después, trabajando como mesero en un restaurante de la colonia Santa María la Ribera, conoció a los integrantes, del trío “Los Rebeldes”, quienes dieron a conocer algunas de las melodías que él componía y que después fueron grandes éxitos, como “Yo”, “Ella” y “Cuatro Caminos”.

Leer también. Sheinbaum, la guitarrista, el whats de Ebrard y Niurka, en los memes de la semana

Cuando llegó a la fama

Corría el año de 1960, cuando Andrés Huesca y sus Costeños grabaron la primera composición de José Alfredo Jiménez, que era la canción “Yo”, la cual tuvo un impresionante éxito. Entonces ya su autor cantaba con el trío de “Los Rebeldes” en la estación de radio XEW y allí se dieron a conocer varias más de sus obras, que pronto fueron del dominio popular.

En 1952, se casó con la señora Julia Vargas (Paloma) con quien tuvo dos hijos: José Alfredo, que ahora estudia la preparatoria, y Palomita, que sobresale ya como pintora.

Paloma dijo a EL UNIVERSAL que recuerda el momento en que conoció a José Alfredo cuando acompañado del trío de “Los Rebeldes”, iba a casa de su hermana a hacer grabaciones no comerciales. Allí se inició el romance que el compositor inmortalizó en “Paloma Querida”.

Después vino una etapa de gran actividad (...). Muchas obras suyas fueron temas musicales de películas y entre sus intérpretes se cuenta a Jorge Negrete, Pedro Infante, como también a los mejores tríos de México.

José Alfredo viajaba con frecuencia a Estados Unidos, a Centro y Sudamérica y tenía planeado ir a Europa el año entrante, pero la muerte lo sorprendió antes de que pudiera cumplir este anhelo.

Homenaje del pueblo de Guanajuato, hoy

A las ocho de la mañana el cortejo fúnebre que acompaña los restos del compositor guanajuatense saldrá de la agencia Gayosso de Félix Cuevas con destino a San Miguel de Allende, en donde permanecerá unas horas para trasladarse posteriormente al pueblo heroico que lo vio nacer, Dolores Hidalgo, en donde primero llegará a la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y posteriormente recibirá un homenaje en el palacio municipal.

Entre las personas que ayer estuvieron en la capilla ardiente se encontraban el licenciado Rodolfo Echeverría Álvarez, Libertad Lamarque, José Ángel Espinosa, Juan Salazar, Consuelito Velázquez, Lilia Prado, Claudio Estrada, Alfredo Gil Jr., Pepe Jara y cientos de personas del pueblo que acudieron espontáneamente.

Pesar por la muerte de José Alfredo

Por Alejandro Alvarado

Pues resulta que las informaciones que nos ofrecieron los médicos que atendieron a José Alfredo Jiménez, así como su esposa la cantante folclórica Alicia Juárez, resultaron extremadamente optimistas en cuanto a su estado y como es del conocimiento, ayer falleció por la mañana el que fuera considerado uno de los más grandes autores de la música folclórica mexicana.

Su muerte causó enorme pesar en los medios artísticos y entre el público que en gran cantidad admiraba al compositor e intérprete guanajuatense, del que a continuación transcribiremos una entrevista que le hicimos hace algún tiempo y que por considerar de interés para nuestros lectores repetiremos.

“Mi nombre completo es José Alfredo Jiménez Sandoval y nací el 19 de enero de 1926, en Dolores Hidalgo, siendo mis padres los señores Agustín Jiménez y Carmen Sandoval de Jiménez. En total fuimos 9 hermanos.

“Estudié hasta secundaria y pensé que podría llegar a ser médico, pero no tuve aptitudes, ya que desde niño siempre quise andar en el ambiente artístico.

“Recuerdo que desde muy pequeño en mis cuadernos de apuntes, tenía letras completas de canciones, estando todavía en la primaria.

“Cuando vine a la capital, comencé a llevar mis canciones a la XEW en donde “Los Trovadores Huastecos” del viejo Elpidio, las comenzaron a cantar; sin embargo, fue hasta 1950 cuando Andrés Huesca me grabó mi primera canción.

“Mi debut como intérprete lo hice con un trío que yo bauticé como “Los Rebeldes” y fue la CBS la disquera que confió en mí como cantante solista y me brindó mis primeras oportunidades en esta faceta. "Ya en mi modalidad de solista, tuve varios programas en la XEX y en la XEW y realicé giras por la provincia, mientras Jorge Negrete, Pedro Infante y Miguel Aceves Mejía, en ese entonces los máximos ídolos de la canción, se interesaban por mis canciones y las llevaban a los acetatos.

“Posteriormente me cambié a l RCA Víctor y como intérprete obtuve dos discos de oro, por venta de mis discos. A la fecha calculo tener alrededor de 300 grabaciones de mis canciones, lo mismo conmigo que con otras voces. Les guardo especial cariño a temas como “Ella”, “Yo”, “El jinete”, “Mundo raro”, “Serenata huasteca”, “Amanecí en tus brazos”, “La enorme distancia”, “El caballo blanco”, y “Camino de Guanajuato”, entre otras.

“Mi debut en la televisión fue en la serie “Así es mi tierra” al lado de Tito Guizar, Rosa de Castilla y el “Trío Tamaulipeco”. Después me presenté en otras series como “Noches Tapatías”, “Brindis señorial” y con “Domecq” y “Su Programa” con María Félix.



“En el cine he intervenido en cinco películas en papeles estelares, siendo la primera “Camino de Guanajuato” y la última “La chamuscada”. En cuanto a giras he viajado a Estados Unidos, Honduras, Colombia, Venezuela, Roma, París y España.

“Tengo más de 100 premios en reconocimiento a mi labor como compositor y cantante, entre ellos 16 discos de oro. Fuera de México he recibido algunos como en California, Los Ángeles y en España.

“Sería muy difícil decir quiénes han sido mis mejores intérpretes, ya que, para mis mejores intérpretes, ya que para mí todos han sido muy queridos, pero desde luego Lucha Villa ha sido una de las cantantes más fieles, así como Miguel Aceves Mejía y Pedro Infante que grabó casi todo lo mío hasta morir”.

Para finalizar, José Alfredo dijo: “Mi carrera ha significado muchísimo en mi vida. Creo que mi carrera ha sido mucho más de lo que yo soñé, ya que no pensaba llegar a tanto. Estoy muy contento y satisfecho por el cariño que todo el mundo me ha brindado y sobre todo el público de México”.

Descanse en paz quien a base de tesón e inspiración logró colocarse como uno de los grandes de la canción mexicana, después de haber incursionado como futbolista amateur y también como mesero, para lograr la subsistencia, y, quien hoy será sepultado en su amada patria chica, Dolores Hidalgo, Guanajuato, a petición de su señora madre que aún le sobrevive.