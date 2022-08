“Me preocupa expansión del crimen organizado”: Enrique Serna

Como en casi todas sus historias, los personajes de los siete cuentos que Enrique Serna reúne en su nuevo libro Lealtad al fantasma (Alfaguara, 2022) no actúan en el limbo, tienen los pies sobre la tierra y protagonizan historias que tienen como telón de fondo la realidad mexicana; en ellos sigue estando la violencia, la inseguridad, la ausencia del Estado de derecho, la desigualdad social y la polarización, pero pasados por la ironía, el humor negro y la sátira, porque si de algo se aleja en su literatura es de expresar opiniones políticas.

“Para eso tengo otras tribunas”, asegura el escritor en entrevista, donde afirma que lo que le interesa en su ficción y en estos cuentos, es “mostrar ese telón de fondo de las problemáticas político-sociales y ver de qué manera influye a los personajes”, asegura el autor de El vendedor de silencio, la novela que recupera la vida del periodista Carlos Denegri, con la que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia.

El también ganador en 2019 del Premio José Emilio Pacheco a la Excelencia Literaria por el conjunto de su obra, congrega en este libro ficciones tragicómicas con protagonistas que viven apocalipsis y tormentas íntimos.

También lee: “Los que escribimos construimos democracia”: Adolfo Castañón

¿Tus personajes se muestran en inestabilidad?

Eso pasa sobre todo en los cuentos que narran adulterios, los que terminan con la disolución de una pareja o que llevan al personaje a una catástrofe. Me interesan esos personajes porque marcan un parteaguas existencial en el que su vida no vuelve a ser la misma, y porque además yo intenté hacer en esos personajes una crítica o una autocrítica de la masculinidad porque creo que la vanagloria machista también tiene un aspecto ridículo y grotesco que traté de mostrar.

¿Tus protagonistas se enfrentan a hechos que los dejan a la deriva?

Creo que todos los seres humanos estamos deseando entregarle a alguien el timón de nuestras vidas, pero cuando finalmente eso sucede es un trance muy angustioso que hace que tu vida se transforme por completo, y que a veces te puedas convertir en esclavo o en pelele de una voluntad superior que es la que ahora te domina. La mayoría de los conflictos de estos cuentos van alrededor de la pérdida del albedrío, no solamente en las relaciones amorosas sino trasladado a un terreno de dependencia de un artífice que es el que va a decidir qué pasa con tu vida, o en el hecho de que tú no seas un verdadero ser humano sino el fantasma de otra persona.

Ese es el espíritu del libro, lo que le da unidad temática porque en cuanto a los personajes es bastante diverso, hay cuentos narrados por mujeres, hay varios cuentos sobre don juanes en los que he tratado de hacer una crítica o autocrítica de la masculinidad, y creo que, como casi todos mi libros de cuentos, hay una compenetración emocional con los personajes, pero al mismo tiempo un punto de visto irónico para ver su lado cómico o ridículo.

¿Escribir desde la voz y el cuerpo de las mujeres?

Me gusta ese desdoblamiento. Prácticamente desde mi primera novela, Señorita México, lo hice porque es muy liberador cuando un escritor saca a la mujer o a las mujeres que lleva adentro; creo que además es una terapia que valdría mucho la pena que se la aplicará a los violadores, por ejemplo, porque me parece que entenderían mejor cómo se siente la otra parte y en estos cuentos traté de situarme en esa perspectiva y también de reproducir el lenguaje femenino, que en algunos aspectos es parecido pero en otros no, al de los hombres.

¿Ante el amor y el adulterio hay diferencias entre hombres y mujeres?

Realmente creo que las mujeres de mis cuentos no se culpabilizan, ellas siguen adelante con su vida, lo que pasa es que en el caso de “Abuela en brama”, que es una señora burguesa y una dama otoñal que se enamora de un joven 30 años menor que es un poeta proletario, hay una confrontación entre los mundos de ambos, ninguno de los dos encaja en el mundo social del otro y esto repercute en la evolución de su relación. En ese caso la mujer llega a un descalabro terrible, pero no porque se sienta culpable de haber cometido una transgresión.

No hay personajes con una conducta ejemplar y personajes pecaminosos, creo que las mujeres y hombres del libro están enfocados con la misma perspectiva donde no hay una condena moral de su conducta.

¿Quizás ellas se dan cuenta que se han perdido de mucho?

Claro, es sentir que han descubierto demasiado tarde las pasiones y que en ambos casos son patrones que no pueden terminarse en una vida de pareja, entonces sus relaciones están condenadas a ser efímeras.

¿La violencia y la desigualdad están en tu literatura porque nunca estás lejos de la realidad?

Sí, yo traté de ser imparcial pero al mismo tiempo mostrar bien el mundo en el que ellos están viviendo. Mis personajes no viven en el limbo, están inscritos dentro de un contexto histórico social que para mí es importante mostrar a pesar de que no creo que sea el que pesa definitivamente en cuanto a las elecciones que ellos van haciendo en sus vidas, pero como ocurre dentro de ese contexto, pues es inevitable.

¿Incluso está mencionado el México que vivimos con Andrés Manuel López Obrador?

Desde luego porque creo que esa polarización política que hubo en la campaña electoral pasada y que todavía sigue existiendo, que ha dividido a la sociedad en bandos antagónicos influye mucho en el destino de mis personajes, pero yo no utilizo nunca la ficción para expresar opiniones políticas, para eso tengo otras tribunas, lo que sí me interesa es mostrar ese telón de fondo de las problemáticas político-sociales y ver de qué manera influye a los personajes.

¿En la tribuna del análisis cuál es tu crítica a lo que estamos viviendo?

Estoy muy preocupado por la expansión del crimen organizado, sobre todo porque yo vivo en Cuernavaca y el estado de Morelos en general es un territorio caótico, vivimos muy cerca de Guerrero y entonces la criminalidad se ha ido apoderando de muchos municipios, la mayoría de los negocios tienen que pagar derecho de piso, mi esposa ya se ha visto en circunstancias peligrosas, un intento de secuestro; es lo que más me alarma porque además el crimen organizado, la violencia y la inseguridad es un problema que no han podido resolver los gobiernos de ningún partido. Ya le tocó el turno a Morena y Morena al igual que el PAN y el PRI es impotente ante este fenómeno, ese para mi es el principal foco rojo de la vida pública en México en la actualidad.

También lee: Fiesta de las Culturas Indígenas en CDMX muestra la diversidad cultural de la capital

Hay más presencia del ejército y la Guardia Nacional ¿eso genera más seguridad?

Me parece que no, porque el ejército ha estado interviniendo en cuestiones policiacas desde los tiempos de Calderón y las cosas se siguen agravando. Hay muchas decisiones que no ha querido tomar este gobierno, por ejemplo, ir despenalizando las drogas para quitarle fuentes de ingreso al crimen organizado, crear policías profesionales y bien entrenadas; lo más fácil para este y para los anteriores gobiernos ha sido lanzar al ejército a las calles a pesar de que eso ya sabemos que no resuelve nada.

¿Y qué se ha logrado en materia de cultura y arte?

Estoy muy preocupado por cómo ha caído tan terriblemente la educación pública, una de las grandes atrocidades de este gobierno ha sido disminuir tanto el presupuesto en la educación pública y en la salud, y además esto demuestra que esto no es un gobierno de izquierda, es un populismo de derecha.

¿Hay desinterés en la educación?

Una de las secretarías que deberían ser de las más importantes, está prácticamente al garete, primero pusieron a una maestra que tiene antecedentes nefastos, porque le recortó el 10% de su salario a los empleados públicos de Texcoco y que prácticamente no hizo nada cuando estuvo en el puesto, y ahora dejan a otra funcionaria que tampoco creo que vaya a hacer nada positivo por la educación en México.

La cultura y la educación no han sido áreas prioritarias en absoluto, pero tampoco la salud pública y eso me parece muy grave porque este es un gobierno que por un lado da apoyos a Jóvenes construyendo el futuro, a los ancianos, etcétera, pero por otro lado le quita a la gente derechos sociales. El balance de esta administración es muy negativo. Yo no estoy desencantado porque nunca esperé nada de este gobierno.

¿El reto para 2024 es tremendo?

La oposición probablemente está peor que Morena; en el PRI hay un delincuente que es el presidente del partido que se aferra a su puesto y no se quiere mover de ahí, absolutamente desprestigiado; en el PAN los casos de corrupción que han salido, no los castigan, por el contrario se aferran a defender a Cabeza de Vaca o a los que fueron los causantes de este fraude inmobiliario en la Ciudad de México. Automáticamente en la oposición le están entregando el poder durante unos 20 años a Morena. Lo único que cabe esperar es que vengan mejores gobiernos de ese partido que es el nuevo PRI.

¿Quién podría ser mejor opción de los tres contendientes que van por Morena?

Tengo la esperanza de que Claudia Sheinbaum sea una presidente más pragmática, más inteligente y que tenga otro estilo de gobernar.

​​​​​​​También lee: Insiste Marx en reforma de los libros de texto

Enrique Serna

Narrador y ensayista

Nació en la Ciudad de México, en 1959.

Autor de los libros de cuentos Amores de segunda mano, El orgasmógrafo, La ternura caníbal y Lealtad al fantasma.

Libros de ensayo: Las caricaturas me hacen llorar, Giros negros y Genealogía de la soberbia intelectual.

Autor de novelas como Señorita México, Uno soñabaque era rey, El miedo a los animales, El seductor de la patria, Ángeles del abismo, Fruta verde, La sangre erguida, La doble vida de Jesús y El vendedor de silencio.

Ganador de varios galardones como Premio Mazatlán de Literatura, Premio de Narrativa Colima, Premio Xavier Villaurrutia y Premio JoséEmilio Pacheco a la Excelencia Literaria.

En 2003, Gabriel García Márquez lo incluyó en una antología de sus cuentistas mexicanos favoritos.

EL DATO

Lealtad al fantasma, publicado por Alfaguara, reúne siete cuentos de gran ironía.

"La violencia y la inseguridad es un problema que no han podido resolver los gobiernos de ningún partido. Ya le tocó el turno a Morena y Morena al igual que el PAN y el PRI es impotente ante este fenómeno”

"No utilizo nunca la ficción para expresar opiniones políticas, para eso tengo otras tribunas, me interesa mostrar ese telón de fondo y ver de qué manera influye a los personajes”