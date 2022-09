Materia prima, una experiencia a través del lenguaje

El argumento de Materia prima, obra de teatro escrita y dirigida por la actriz Olinda Larralde, es sencilla: una mujer viaja a los Países Bajos, “llamada por el sonido del idioma de la persona a la que ama y que le pide cruzar el mar”. Pero, durante su estancia, se enfrenta a las barreras que implica la extranjería -el lenguaje, la cultura-, algo que le permite reflexionar sobre la profundidad de la propia lengua y cómo ésta teje la identidad de cada ser humano. “Ella tiene que enfrentarse a quién es o, más exactamente, a quien ella misma cree que es porque, al deconstruir el lenguaje, ella también es deconstruida”, precisa Larralde en entrevista.

Una trama cuyo objetivo es el contacto sensorial con el público y que tiene puntos en común con la vida de la propia directora. “Yo nací y estudié en México, pero desde muy joven me enamoré y me fui a Holanda. Integrar esa cultura, ese idioma, fue un proceso intenso. Empecé a escribir en dos idiomas y, al principio, no sabía con exactitud que el resultado sería una obra de teatro”, cuenta la actriz, quien en 2016 integró el elenco de Bouquetreeks De Film: Trots & Verlange, película para televisión de los Países Bajos dirigida por Will Koopman.

Hace 10 años, abunda, empezó con la escritura de Materia prima “para juntar dos universos mentales”. Un proceso que la llevó a regresar a México y retomar contacto con amigos y colegas del pasado. “El proyecto involucra a actores de dos países: tres actores mexicanos y dos holandeses”. Realizar una producción binacional no es sencillo, detalla, “justo por eso la obra ve la luz en este momento”.

En sus palabras, Materia prima es no sólo un proyecto entre dos idiomas, sino una experiencia a través del lenguaje. “¿De dónde nace el idioma? Al final, las palabras son sonidos que resuenan en el cuerpo. Pero, ¿hasta qué punto una palabra se relaciona con quienes somos, con los significados colectivos que nos identifican?”

La obra explora, entonces, las posibilidades de llevar a escena esta reflexión.

“Cuando se entra en contacto con otro idioma, es inevitable dejar ir más allá el entendimiento total de ese otro lenguaje, la atención se centra en otras cosas. Y aunque en Materia prima buscamos reflejar eso, también tenemos un dispositivo escénico hecho por Daniel Primo”.

Primo también se encarga de la iluminación y el multimedia en la obra. Es, dice, “una de las mentes más creativas del teatro mexicano; él creó una escenografía viva, una escenografía que cambia con toda la experiencia que vive el público y se desarrolla a partir de la acción dramática, integrando, de manera orgánica los subtítulos de lo que dicen los actores holandeses, tal como sucede en las óperas”.

La diferencia, dice Larralde, es que el dispositivo fue diseñado para que los subtítulos estén cerca de los actores. La iluminación y la proyección de las sombras también son fundamentales en Materia prima.

“Puesto que hablamos de las palabras y los conceptos que éstas encarnan, hay muchos símbolos en la obra. Lo dicho, a veces, es sólo lo que significa para quien mira”.

Las escenas, además, tienen diferentes tonos y reflejan el interior de la mente de la protagonista. “Miramos sueños y miramos cosas que parecen realidad”. Una exploración en la que Larralde señala la influencia de cineastas como Andréi Tarkovski, David Lynch y Charlie Kaufman, así como las prácticas espirituales.

Materia prima estará en el Teatro El Granero Xavier Rojas (Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Chapultepec), a las 20:00 horas (miércoles, jueves y viernes), 19:00 horas (sábado) y 18:00 (domingo). En el elenco están Valeria Bazúa Valenti, Rodrigo Alcántara Lozano, Olinda Larralde Ortiz, Lot van Lunteren y Martijn de Rijk.

Olinda Larralde

Actriz y directora

