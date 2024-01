Esta tarde se dio a conocer la muerte de José Agustín, importante escritor mexicano, quien tras varias semanas en cama perdió la vida como consecuencia de problemas de salud que padeció desde hace varios años.

Además de la escritura, José Agustín también incursionó en el cine y el periodismo, y es considerado por expertos como uno de los precursores del movimiento literario Literatura de la Onda.

La Literatura de la Onda fue un movimiento literario y contracultural surgido en México a mediados de los años 60, y estuvo conformado por jóvenes escritores que pretendían un rompimiento con el sistema y con la escritura tradicional de ese momento.

Lee también: Fallece el escritor José Agustín a los 79 años

En sus temáticas, se encontraba un desacuerdo con los regimenes autoritarios. Su forma de manifestar sus posturas fue la literatura, pero de una forma irreverente y poco convencional. Entre sus temas desarrollados se encontraba la guerra de Vietnam, el sexo, las drogas, la música rock y la marginación.

El término "Onda" proviene del título "La Onda: Onda y otros relatos", de José Agustín.

Sin embargo, el escritor no estuvo de acuerdo con la definición, ya que declaró en varias ocasiones que el término fue idea de la escritora Margo Glantz, además de negar la pertenencia a algún movimiento cultural o literario.

Lee también: Siete obras para adentrarse en el universo literario de José Agustín

“De ese término yo no soy responsable, Margo Glantz fue la que le puso así. Es una minimización de lo que era la idea de esa literatura. Si las normas no respondían a lo que ellos querían, entonces no servían”, dijo José Agustín en una entrevista para Canal 22 a la periodista Silva Lemus.

Otros miembros de la Literatura de la Onda son René Avilés Fabila y Parménides García Saldaña; este último es considerado el representante principal del movimiento con su novela "Pasto Verde".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc