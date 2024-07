La Red de Librerías Independientes (RELI), que congrega a 50 librerías independientes de todo el país, acusa competencia desigual desde el Fondo de Cultura Económica (FCE) y la red de Librerías Educal, a través de sus ventas de descuento. En un comunicado, dirigido a Francisco Ignacio Taibo Mahojo, director del FCE, los pequeños libreros señalan que estas empresas del Estado mexicano se sostienen de la contribución de todos los ciudadanos “por ello, desde la Red de Librerías Independientes, hacemos un llamado a la igualdad de oportunidades y solicitamos que los beneficios de estas ventas de descuento sean extendidos a la mayor cantidad de lectores del país a través de las numerosas librerías que se ubican en pueblos y ciudades grandes y pequeñas, sin distensión de su origen o administración”.

En el comunicado, fechado el 25 de julio, que también dirigen a la opinión pública y que dieron a conocer a través de su cuenta oficial de Facebook, la RELI señala que los libreros agremiados están convencidos de que una colaboración más estrecha entre todas las librerías, independientemente de su naturaleza, puede fomentar un acceso más democrático y diversificado a la cultura y a la lectura.

“Sugerimos la creación de un espacio de diálogo y cooperación entre el Fondo de Cultura Económica, Educal y la Red de Librerías Independientes para explorar formas en las que juntos podamos construir un ecosistema cultural más inclusivo y sostenible. Creemos que una alianza estratégica entre todos los actores involucrados beneficiará a los lectores de todo el país y fortalecerá el tejido cultural mexicano”, señalan en el comunicado que rematan con la petición: “Esperamos que esta propuesta sea considerada y que juntos podamos trabajar en pro del bienestar cultural y educativo de nuestras comunidades”, especifican.

Los libreros independientes le señalan a Paco Ignacio Taibo II sobre las recientes ventas de descuento organizadas por el Fondo de Cultura Económica y le dicen que si bien “celebramos cualquier iniciativa que promueva el acceso a la cultura y a la difusión cultural, creemos firmemente que estos beneficios deberían ser equitativos y extensivos a los lectores de todas las librerías del país y no sólo a aquellos que pueden acudir a las administradas por el Estado”.

Agregan que es fundamental considerar que al limitar los descuentos a un sector específico se pone en desventaja no sólo a los lectores que no viven en las principales ciudades del país y que no tienen acceso a una librería del FCE/ Educal, sino a las pequeñas librerías independientes y a los emprendedores culturales que forman parte importante del ecosistema mexicano del libro; ya que muchos de ellos no tienen la capacidad de reducir sus precios sin comprometer la viabilidad de sus negocios, “lo que les coloca en una posición de desigualdad frente a las empresas que se sostienen de la contribución de todos los ciudadanos”.

Los libreros de la RELI concluyen la carta con la demanda: “Esperamos que esta propuesta sea considerada y que juntos podamos trabajar en pro del bienestar cultural y educativo de nuestras comunidades”, dicen y agregan que debe ser “En unión y compromiso”.

Comunicado de la Red de Librerías Independientes, firmado el 25 de julio del 2024. Imagen: Facebook

