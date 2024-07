Fuente opaca a delegación de México en los Juegos Olímpicos y otras noticias en los memes de la semana

Ángela Aguilar y Christian Nodal

Nada como un buen chisme, de esos que curan el alma y tienen a toda una nación discutiendo sobre ello. En esta ocasión, este corrió por cuenta de la nueva pareja de esposos Ángela Aguilar y Christian Nodal. Los dos cantantes se casaron de sorpresa el pasado miércoles en Cuernavaca. No fue apenas hace dos meses cuando la noticia era que Nodal, cantante de música regional, se separaba de la artista argentina Cazzu con quien recién había tenido un hijo. Como cereza del pastel, el matrimonio se dio en la misma semana en la que salió a la luz que Nodal le regateó la pensión alimenticia a su hija Inti, para no darle tanta lana… un gran regalo de bodas, si me lo preguntan.

Al final, no quedó de otra más que ver el show y ver cómo Pepe Aguilar se pasaba el trago amargo con un mensaje que que publicó en Instagram, escrito en tono de papá de rancho: entre consejo y amenaza, pues insistió en los conceptos de “responsabilidad” y “respeto”.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.





Foto: Vía X.

Arrancan los Juegos Olímpicos

Este viernes dieron inicio los Juegos Olímpicos París 2024. La ceremonia fue de impacto, la diversidad sexual representada encantó a muchos (y enfureció a otros tantos). El largo show, gozó de momentos espectaculares como la actuación de la banda de metal Gojira entre figuras de Marías Antonietas decapitadas, pero también de ratos soporíferos como el eterno desfile de las lanchas en el Sena. Es genial como algo con tantos años de tradición se siga llevando a cabo. La otra parte emocionante es que eventos como este nos hermana a los habitantes de todas la naciones bajo un sentimiento en común: sentirse inferior ante las maravillas que logran aquellos que sí se disciplinaron y se pararon temprano para hacer algo con sus vidas.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.





Fuente opaca a delegación mexicana

Lo que se robó el show fueron las fuentes del Sena, quienes acapararon protagonismo. ¿Los más afectados? En particular los atletas de la delegación de México, quienes fueron imperceptibles ante las cámaras, pues el chorro de agua les quitó la atención. Algunos alegaron que le calcularon mal los organizadores, otros alegaron que era para cubrir los uniformes (que no fueron del agrado de muchos).

Foto: Vía X.

Yo viendo un pinche chorro de agua: pic.twitter.com/ERNzDpbUcn — Thunder (@Azzukb) July 26, 2024

La toma de televisión de la delegación olímpica mexicana siendo tapada por agua, esto es una declaración de guerra de Francia no vista desde la Batalla de Puebla. pic.twitter.com/UGnYChnafE — Héctor Guillén (@hectorcarlosg) July 26, 2024

Detiene al Mayo Zambada

La tarde del 25 de julio, se reportó la detención de Ismael “El Mayo” Zambada junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en el Paso Texas, Estados Unidos.

Autoridades de Seguridad en México y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) confirmaron a EL UNIVERSAL la detención de los narcotraficantes.

"El Mayo" Zambada era uno de los capos del narcotráfico más buscados y se ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto.

Foto: Vía X.

Los escritores de Narcos: MÉXICO después de que se haya entregado el Mayo Zambada.

pic.twitter.com/zD9Z5nMmw7 — B E N N Y (@BennyRJZ) July 25, 2024





Con información de Abdiel Sepúlveda.