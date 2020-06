Nuevamente, señalan a J.K. Rowling de transfobia por polémico tweet

J.K. Rowling nuevamente causó revuelo en Twitter por una publicación en esta misma red social.

La escitora de "Harry Potter" reaccionó ante una noticia que habla sobre crear un mundo más equitativo para las personas que menstruan.

"'Gente que menstrúa'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien ayúdeme. Wumben? Wimpund? Woomud?", escribio la también autora de "The Ickabog" haciendo finta de que adivinaba la palabra women, mujer en inglés.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020