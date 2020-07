Editores confían en que se realice la FIL Guadalajara

El gremio de editores tiene puesta su confianza en la realización de la 34 Feria Internacional del Libro de Guadalajara que está prevista para celebrarse del 28 de noviembre al 6 de diciembre; la confianza es más bien una esperanza que les permita cerrar este 2020 con un pequeño margen de recuperación económica, tal como lo señala Juan Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem).

“Como gremio hay interés de ir, como gremio la intención es apoyar e ir en medida de lo posible; si de plano no tienes lana, pues no vas, pero harás un esfuerzo; van a haber muchos stands colectivos, es decir, en lugar de que vayan 10 editores chiquitos con un stand cada uno, ahora se van a juntar en un stand colectivo. Sabemos que va a ser otra feria, que va haber muchas cosas virtuales, que será menos lo presencial, pero esperamos que se lleve a cabo”, expresa Juan Arzoz.

El pasado lunes, los editores de Caniem sostuvieron un encuentro digital con Marisol Schulz, directora general de la FIL Guadalajara, y con una parte de su equipo; les presentaron la sede alterna a la Expo Guadalajara que podría tener la Feria en el Centro Cultural Universitario, les dieron cifras modificadas para la renta de stands, les explicaron su análisis en torno a la pandemia y los lineamientos sanitarios, les prometieron una feria que será cuidadosa, pero que vale la pena celebrar este año.

“Yo no puedo decirles a los editores que vayan o no vayan porque cada editor toma sus decisiones y enfrenta sus propias problemáticas, nosotros como Cámara lo que hacemos es buscar la información y tener la relación con la FIL; ellos nos presentaron tres alternativas y mi percepción es que sí se va a hacer la FIL, que va a ser una feria diferente, una FIL más acotada, no va a ser tan grande ni tan fastuosa, pero todo pinta a que sí se va a hacer”, señala Arzoz.

El presidente de la Caniem dice que es importante que se haga la FIL y como es hasta fines de noviembre y principios de diciembre “tenemos chance de que las cosas mejoren; se irá con mucha precaución en todo lo que respecta a la sanidad”; también dice que no será fácil pues editoriales como Penguin Random House y Harper Collins han decidido no ir por razones corporativas; tampoco irá Cal y Arena y habrá otras que no irán por falta de recursos, pues la asistencia requiere una inversión importante.

“Las ferias nos generaban bastantes ingresos y este año se han cancelado todas y no creo que haya muchas, con esas ferias pagábamos en parte nuestra asistencia a la FIL”, por eso confían en que se realice la edición aunque distinta y que vuelvan a la gran feria en 2021; “este año tendrá un cambio radical, y sabemos que lo que pase en 2020 se queda en 2020, y en el 2021 volveremos a la normalidad”.