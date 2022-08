Las lecturas que Fernanda Melchor recomienda

Siempre leyéndose, los escritores forjan sus historias a partir de las historias de otros escritores, pasados o presentes, clásicos o contemporáneos. Lectores antes que escritores. Invitamos a escritores, artistas y creadores en general, para que nos sirvan de guía y nos hablen de las lecturas que están haciendo y nos recomienden los libros que han leído y que descubran nuevas historias o nuevos caminos para la lectura de un domingo o de arranque de semana.

En esta recuperación de sugerencias de lectura guiados por escritores y creadores, arrancamos con las lecturas recomendadas por Fernanda Melchor, la autora de “Falsa liebre”, “Aquí no es Miami”, “Temporada de huracanes” y “Paradise”, que está siendo traducida a varias lenguas, y que sugiere la obra de tres autores: una narradora barcelonesa, un novelista argentino y un ensayista mexicanos que no te puedes perder.

Roque Larraquy



Foto: Especial

Este autor argentino contemporáneo es fascinante. Es lo mejor que he leído últimamente, él cuenta historias que podríamos denominar de terror, pero al mismo tiempo tienen mucho de crítica social, siempre tocan estos temas como de esoterismo, telepatía, es una cosa cyberpunk e histórica, muy interesante.

Es autor de unas novelas tremendas, recomiendo leer dos: una se llama “La comemadre” y la otra “La telepatía nacional”. En “La comemadre”, cuenta la historia de un grupo de médicos y científicos que están tratando de indagar si hay más allá y empiezan a cortarle la cabeza a la gente para hacer experimentos; suena horripilante pero es de un humor increíble.

En tanto que “La telepatía nacional”, todo inicia porque hay un grupo de empresarios, en los años 20 en Argentina, que quieren crear un parque etnográfico, como un zoológico, pero con indígenas. Es de una incorrección tremenda, pero con una crítica total al racismo, al positivismo de la ciencia, de las tesis ilustradas. Es delirante.

Eva Baltasar



Foto: Especial

Eva Baltasar, es catalana y escribe originalmente en catalán, es una autora que me ha gustado muchísimo; escribe sobre todo historias de mujeres políticamente incorrectas, historias de mujeres que se enamoran de otras mujeres, mujeres que se enamoran de mujeres que quieren ser madres y ellas no; es esclarecedora y muy interesante como para entender otra forma de pensar en las mujeres y no caer en el cliché de siempre la historia romántica. El libro que a mí me gustó más se llama “Boulder”, una historia muy íntima de una mujer que se gana la vida como cocinera en un barco mercante.

Jesús Ramírez-Cuevas



Foto: Especial

Estoy leyendo a Jesús Ramírez Bermúdez, increíble escritor, erudito además de una sensibilidad hacia lo literario y hacia lo mítico fabulosa. Les recomiendo “La melancolía creativa” a quien le interese explicar la relación entre enfermedad mental, creatividad, arte, esta idea de que todo artista o todo genio está un poco loco. Va de lo literario hasta lo científico, es un gran libro.

melc