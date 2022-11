Las lecciones para las autoridades que deja el encuentro "Original"

"Original", el encuentro textil que busca impulsar el trabajo de los artesanos mexicanos y que es uno de los pocos aciertos de la administración de Alejandra Frausto en la Secretaría de Cultura, concluyó su segunda edición el pasado fin de semana y dejó algunas certezas que aquí enlistamos.

1. Hay dinero. O sea, ahí la austeridad franciscana ni se asoma: lo presentaron en Tlaxcala en un viaje innecesario para anunciar un evento que se haría en la CDMX. Es verdad, la Secretaría de Cultura beneficia a artesanos que llevan años siendo ignorados, pero en otras áreas recorta fondos. ¿Será difícil ofrecer el impulso que tanto necesitan los artesanos sin quitar oportunidades a los museos, artistas, trabajadores y estados?

2. Va dirigido a un comprador fifí. Las prendas y accesorios ahí ofertados son hechos a mano. Era de esperarse que no se vendieran a precio de “fast fashion”, pero ¿en esta economía, quién tiene para pagar más de 8 mil pesos por una camisa? "Son varios súpers, cuánta leche uno no compra", diría Lola Cortés. Este señalamiento sería absolutamente irrelevante si la 4T no incitara a una guerra de clases sociales. Ese sector, al que pertenecen los funcionarios culturales -empezando por Frausto- que acostumbran vestir prendas artesanales como si se tratara de un uniforme, fue el que levantó el evento.

3. Se organizaron foros de discusión, en los que los protagonistas eran los artesanos. Bien, porque se escucha su voz, pero, ¿por qué ponerlos a discutir sobre “modelos económicos” sin guía alguna? Al final, medio panel reconoció que no sabían qué significaban esas palabras.