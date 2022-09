Las irresponsabilidades del INAH en la reconstrucción

La restauración de templos antiguos de Xochimilco y Milpa Alta dañados en los sismos del 2017 ejemplifica la descoordinación entre las dependencias responsables y la falta de supervisión de las obras incluso en la propia capital. Se entiende la dificultad que implica restaurar este patrimonio, pero aun así sorprenden errores como que el INAH no supiera que en la capilla de Santa Cruz Acalpixca los habitantes ya habían instalado la campana, mientras que en el Instituto apenas esperaban conseguir una. Lo más grave del asunto es que, como una restauradora explicó a este medio, las intervenciones no supervisadas (con materiales contemporáneos como cemento) y no aprobadas por especialistas fueron uno de los motivos por los que hubo tantos daños en 2017. Parece que ante el vacío que deja el INAH en estas zonas, podría continuar este mal hábito que además es un riesgo para la población. En medio del caos, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México le echó la bolita al INAH; en una tarjeta informativa aclaró que la aprobación de materiales y la supervisión es responsabilidad del INAH. Ante este enredo nos surge la pregunta, ¿en qué andan los responsables?

La fiesta de despedida de Eduardo Villegas

Pues Eduardo Villegas, el “embajador de México ante la Federación Rusa y las Repúblicas de Belarús y Armenia” (como se describe en Twitter), ya despacha en su puesto, pero antes de viajar a Rusia se escapó al edén tabasqueño para participar en la entrega de Premio Primera Novela 2022 a la escritora Clyo Mendoza. El funcionario que dejó la Estrategia Nacional de Lectura y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México por su nueva encomienda estuvo rabiosamente feliz y sonriente, porque además lo llamaron “pieza clave” para la realización de este galardón que impulsa el gobierno federal con la empresa Amazon que, dijo, “sí sabe hacer negocios”. Y fue entonces cuando afirmó que “en el gobierno no sabemos hacer negocios, en general… bueno, quiero creer que no”; luego hasta bromeó, siendo él tan parco, y dijo que irá a Rusia “a resolver otros temas por allá. No, no voy a ir a resolver la guerra. Aunque a veces me lo piden, pero pues no, no me corresponde”, comentó el nuevo diplomático que no es diplomático y que estuvo en la ceremonia del Premio, en Tabasco, como si fuera su fiesta de despedida. Escríbanos a [email protected]