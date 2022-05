La vida coyoacanense, devoción por Diego y añoranza por su patria. UNAM reedita libro de cartas de Frida Kahlo

La vida en la vieja Coyoacán, que se vivía más como en pueblo que en ciudad, la infancia de salud tambaleante por la polio, la juventud en la Escuela Nacional Preparatoria, un primer encuentro con Diego, la reunión que volvió a ponerla frente a frente con el muralista mexicano, su obra, el accidente que transformó su arte, todo ello vaciado en las cartas de Frida, remitidas así misma y entrañables conocidos. Se trata de "Escrituras, Frida Kahlo, selección, proemio y notas", el libro de 1999 de Raquel Tibol que, ahora, es reeditado por la UNAM, ¿qué novedad nos espera en la reimpresión?

Muchas de estas cartas fueron escritas en la residencia en la que Kahlo vivió la mayor parte de su vida, la Casa Azul, la casa que un día la vio crecer, cuando era habitada por la familia de artista y, más tarde, presenció su florecimiento como artista, mientras compartía la existencia con Rivera y hospedaba a personas de la vida intelectual de México y el mundo, como André Breton, Jaqueline Lamba, Nickolas Muray, Chavela Vargas, entre muchas y muchos otros.

La presentación de esta reedición tuvo lugar en la Fonoteca Nacional, precedida por el director del recinto, Pável Granados, quien indicó que la reedición se llevó a cabo como un homenaje a la personalidad y figura que representa Kahlo, aún hoy en la cultura de nuestro país. Pero también reconoció la labor de Tibol, la autora de la obra, que por décadas y décadas se dedicó a compilar este libro que nos acerca a la forma más humana de la artista mexicana.

“Cada frase de ella son palabras alumbradoras, de las que uno se vale para estar reflexionando a lo largo de mucho tiempo sobre los temas que trataba”, expresó Granados.

"Ya hablaremos largo de todo. Mientras quiero decirles: que los he extrañado harto; que los quiero más y más; que me he portado bien; que no he tenido aventuras ni vacilones, ni amantes, ni nada por el estilo, que extraño México como nunca; que adoro a Diego más que a mi propia vida…", enuncia la pintora mexicana en uno de tantos fragmentos, en esta ocasión, dirigidos a Ella y Bertram D. Wolfe, cofundadores del Partido Comunista.

Este es una de las cartas que fueron leídas durante la presentación del libro, fechada en 1939, Frida se dirigía a ese par de amigos desde París, Francia, pero esta es sólo una más de tantas cartas compiladas en la obra de la crítica de arte Raquel Tibol. "Escrituras" resguarda 334 textos divididos en epístolas, corridos, poemas, diarios y recados escritos en tiempos y distintos; desde 1922 hasta 1954, lo que representaría que los primeros textos ya han alcanzado un siglo de edad.

Ahora, Agustín Lara, que ha estudiado la obra desde hace años, fue quien le escribió una carta a Kahlo con motivo de evocarla:

“Leyéndote, mirando tus cuadros a través de tus cartas, veo que leer y pintar son parte de tu personalidad, el deseo de querer desde lejos una prolongación de la amistad, dos caras de la misma moneda o del mismo lienzo. Atrás de tus cuadros hay regalitos, poemas. Escribir y quizá pintar fue una distracción, una manera de no hacer caso al dolor".

No podría faltar, además, que durante la presentación se recitarán un par de fragmentos dedicados a Rivera, fechados en 1953:

Desde tu casa en Coyoacán te espero como te he esperado durante 23 años […] Trata de volver cuanto antes porque sin ti México no es México".

Por ser "un personaje absolutamente entrañable, divertidísimo" -aseguraron los presentes- leer "Escrituras", irremediablemente, provoca un acercamiento personal e inmersivo con Frida.

Esta no es la primera reimpresión del texto, sino que en 2009 y 2019 (aún en vida Tibol) también fue reeditado, el texto que hoy pone a la venta la UNAM a un precio de 250 pesos.

