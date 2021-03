"La transparencia ha sido fundamental y debe fortalecerse"

En enero pasado, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de cancelar, entre otros órganos autónomos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), uno de los principales órganos del Sistema de Transparencia en México, con el argumento de que las funciones de ese instituto pueden ser asumidas por la Secretaría de la Función Pública con menor cargo al erario público; además aseguró que era “alcahuete” de la corrupción.

En entrevista, Miriam Castillo, periodista de la Unidad de Investigación de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asegura que el instituto ha sido fundamental para la academia, para el periodismo y para la democracia.

Gracias al INAI, dice, se han podido realizar reportajes como La Estafa Maestra, realizado por la asociación civil en colaboración con Animal Político, que mereció el Premio Ortega y Gasset de 2018 y el Premio Nacional de Periodismo 2017; así como la investigación del caso Odebrecht en México.

“No hay trabajo o investigación del MCCI en la que no se planteen al menos 10 solicitudes de información y se consulte la información disponible. El ideal de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del INAI es que llegue el momento en el que no tengamos que pedir cierta información, sino que todo esté disponible en un afán de poder auditar y rastrear el gasto y el ejercicio gubernamental”, dice Castillo.

Sin embargo, advierte que es un sistema que debe fortalecerse en favor de los ciudadanos, pues ha endurecido sus tecnicismos y exige, incluso, conocimientos jurídicos para poder realizar una petición con más posibilidades de éxito.

“Los órganos de transparencia son perfectibles. Por ejemplo, deberían ser más asequibles. Nosotros hemos llegado a necesitar ayuda jurídica para poder hacer algunas solicitudes, esto no tiene que ver con el espíritu de la Ley de Transparencia. La idea es que los ciudadanos hagan preguntas y los gobiernos las respondan. Ya no es así, hacer una solicitud es cada vez más complejo, más técnico”, lamenta.

La periodista insiste en que el INAI no es perfecto, pero hace una acotación respecto a lo que el Presidente ha afirmado: “Cuando dicen que no se transparenta la información hay que entender que el INAI es un instituto que nos ayuda a obligar a las dependencias a transparentar su información. Si hubo opacidad en un caso específico, no es responsabilidad del INAI, sino de la dependencia. Quien niega información no es el INAl, son las dependencias”.

Castillo cuenta que en los últimos años se han hecho más frecuentes las respuestas con negativa de documentación por declararla inexistente, así como las reservas de información. Pese a estos puntos ciegos, el INAI es un organismo de referencia internacional, pues en México es posible acceder a información pública que en otros países es negada, y llama no sólo a su defensa, también a su fortalecimiento.

“La obstaculización o la complejidad para poder obtener información pública es algo que viene arrastrándose desde hace tiempo. Las administraciones se han ido haciendo conscientes de qué significa una solicitud de información y cuál es el impacto que puede tener. Pero en esta administración hemos notado que la constante en las respuestas es que no se genera un registro, es decir, hay muchos procesos de gobierno que no se documentan pese a que lo establece la ley, de modo que cada vez hay más huecos; solicitamos documentos, acuerdos y demás archivos que tendrían que generarse como parte de los procesos burocráticos y muchas veces los declaran inexistentes”, explica.

Para Castillo no sólo el gobierno federal tiene este vicio, lo han visto también en gobiernos estatales y, sobre todo, en gobiernos municipales. “Lo que nos ha implicado ir más cuesta arriba en términos de acceso a la información son los municipios y las universidades. Es realmente muy complejo acceder a su información, incluso la Secretaría de la Defensa Nacional puede tener más disposición y transparencia que un municipio o una universidad”, dice.

La diferencia que hoy notan, frente a otras administraciones, es que había una oposición que peleaba por su derecho a acceder a la información. Hoy, considera, la oposición tiene clara la importancia de la transparencia, pero no observa una disposición para defender el organismo. “En este momento no veo a nadie, dentro de las esferas políticas, genuinamente interesado por que no desaparezca el INAI. Quienes sí estamos peleando por su defensa somos las organizaciones civiles, la academia, los periodistas y parte de la ciudadanía. Hoy, me parece, no tenemos tantos aliados dentro de la clase política”.

En esta administración, MCCI, fundada en 2015, cuyo presidente es Claudio X. González Guajardo y su presidenta ejecutiva es María Amparo Casar, ha realizado investigaciones como el contrato millonario del IMSS a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, por 20 ventiladores respiratorios; y recientemente publicaron la investigación FinCEN Files en colaboración con otros 200 periodistas de varios países.

“Logramos rastrear el nivel de impunidad que hay en delitos de lavado de dinero, con solicitudes de información logramos dibujar un poco el desempeño de los bancos en la regulación del lavado y dar responsabilidad a la banca respecto a dónde está su labor para combatir este delito. Entre los casos emblemáticos que hemos hecho está el de Odebrecht, que tuvo un montón de desclasificación de archivos. O la Estafa Maestra que tiene información pública”, dice.

Para la periodista, un organismo como el INAI no es sólo para tratar de saber cuánto gasta un gobierno en viajes, también permite acceder a información vital para la ciudadanía. “Podemos conocer los proyectos de protección civil de una escuela o los planos del edificio en el que vives, o saber si son seguros dispositivos médicos que necesitas, es decir, cosas que podrían salvar vidas. La discusión no debería ser si lo desaparecen, sino cómo hacemos para que el acceso a la información sea más simple para todas las personas. Hoy entendemos que la transparencia fortalece la democracia. En teoría, podríamos acceder a las finanzas de cualquiera que reciba dinero público. Partidos, universidades, organismos autónomos, todo lo podríamos saber y si el gobierno lo asume, podremos perder muchas cosas”.

¿Qué es MCCI?



Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad

*Es una organización no gubernamental dedicada a realizar investigaciones periodísticas, académicas, litigios estratégicos, análisis y comunicación contra la corrupción.​

*Fue fundada en 2015. Su presidente es Claudio X. González Guajardo y su presidenta ejecutiva es María Amparo Casar. ​ Según su sitio web, la organización recibe financiamiento de la Confederación Suiza y otros fondos privados. Entre sus investigaciones destaca La Estafa Maestra y el caso Odebrecht en México.

“La idea es que los ciudadanos hagan preguntas y los gobiernos respondan. Ya no es así, hacer una solicitud es cada vez más complejo“

Unidad de Investigación de MCCI, Miriam Castillo