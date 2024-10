Los cambios históricos pueden darse de un día para otro. El lunes Andrés Manuel López Obrador se despidió en su última conferencia matutina como presidente de México. En el encuentro que convocó a la prensa por seis años para hablar, idealmente, de temas de interés nacional, concluyó con una canción de Beatriz Gutiérrez Müller, historiadora y esposa del entonces presidente, junto a Eugenia León. Amlo se conmovió hasta las lágrimas. Una vez terminado el show, llegó el 1 de octubre de 2024, fecha que pasará a los libros de historia, pues la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, rindió protesta.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”, dijo en el Congreso General.

Ifigenia Martínez fue quien le puso la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, tras recibirla de manos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su discurso, Sheinbaum habló sobre la controversial reforma judicial, sus 100 puntos de gobierno, resonó su frase “llegamos todas” y se comentó sobre su vestido –el análisis de imagen política por primera vez irá más allá de los trajes color gris y negro o los combos de pantalón café y guayabera.

Estos son los memes que acompañaron este momento histórico, que acaparó toda la atención de los usuarios de redes sociales.

