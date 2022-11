La recuperación del sector Cultura en 2021 se quedó corta

La recuperación del 7.5% en precios constantes que presentó el sector Cultura en 2021, según los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura de México de 2021, que ayer dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no fueron suficientes para alcanzar el nivel que se tenía en 2019, a razón de que durante 2020, el año más cruento para la economía por la pandemia del Covid-19, el sector tuvo una caída estrepitosa del -8.9%.



A pesar de que en 2021, poco a poco se fue reactivando la economía cultural, y el sector Cultura representó el 3% del Producto Interno Bruto Nacional, con un monto de 736 mil 725 millones de pesos, el sector cultural no ha superado el desplome y faltará aún un tiempo para lograrlo.

Francisco Guillén Martín, director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI, asegura a EL UNIVERSAL que hoy en día lo que estamos viendo es un crecimiento muy importante del 7.5% en el sector cultural del PIB, superior al del total del país, que creció 4.6%, y que para él significa que entró en una dinámica mucho más relevante la actividad cultural, sin embargo, “eso no significa que estemos alcanzado los niveles prepandemia, hay que hacer todavía muchos más a esfuerzos en este sector para alcanzar esos niveles, y estar en camino del crecimiento de esa actividad”.

Aunque los resultados de la Cuenta Satélite muestran que los medios audiovisuales, es decir, Internet, cine y videojuegos aportaron más al PIB cultural, representando el 35%; seguido de las artesanías, con el 20.8%, y en tercer lugar las actividades realizadas en hogares (que consideran el trabajo voluntario en la organización de actividades culturales o el comercio de productos culturales en la vía pública) con el 20.6%, no se alcanzaron los niveles prepandémicos.



“No se superó esa caída del -8.9 por una razón muy sencilla, es aritmético: porque imagínese que estamos cayendo un -8.9 y recuperamos un 7.5%, es decir, la caída fue más profunda que el crecimiento que estamos teniendo, y por supuesto es un efecto rebote”, señala Guillén Martín.



El analista del sector cultural Eduardo Cruz Vázquez dice en entrevista que este estudio muestra una vez más que el mercado siempre es el sector motor y soporte de la cultura, “Si bien hubo una recuperación, si lo comparamos con 2019, primer año de la gestión del presidente López Obrador y superando el bache de 2020, vamos a darnos cuenta de que apenas hubo un crecimiento de 12 mil 272 millones de pesos. Es una diferencia muy marginal. Aunque se muestra un crecimiento del sector cultural, es un crecimiento precario”.



El exdiplomático y gestor cultural asegura que aun revisando las actualizaciones de la Cuenta Satélite en los últimos tres años, hasta estos resultados de 2021, no podemos decir que es medio sexenio perdido “porque el sector se mantuvo, pero gracias al mercado”, señala Cruz Vázquez, quien agrega que en 2021 el sector cultural se recuperó más que la economía nacional. “Hubo crecimiento por la presencialidad y movilidad, pero no alcanza a cubrir y no es motivo de fiesta”, sostiene.

Sin echar campanas al vuelo

En 2020, durante la pandemia de Covid-19, el PIB Cultural se desplomó un -8.9%. En 2021, cuando el mundo levantó las restricciones, la cultura tuvo un crecimiento de 7.5%. De 2008 a 2021, el sector cultural creció, en promedio, 3.4 % por año.



En 2021, sin aforos restringidos y tras resguardarse por meses dentro de los hogares, según los resultados de la Cuenta Satélite, el sector de la música y los conciertos fue el que registró mayor crecimiento con 28.4%; le siguen las artes escénicas y los espectáculos con 22.5%. Los libros, las impresiones y la prensa, junto a la formación y difusión de la cultura en instituciones educativas fueron las áreas con menor crecimiento, siendo de 2.6% y 1.2%, respectivamente.



“Si bien tenemos un sector cultural bien cimentado, muestra poca capacidad de crecer, está encajonado desde hace muchos años”, asegura Cruz Vázquez, quien apunta que el lado positivo es que se sostiene, aunque insiste en que esto es posible gracias al mercado. “El gasto público es importante, pero sigue siendo baja su respuesta y por eso no puede pasar al 0.3 desde 2008, que es desde cuando se hace la Cuenta Satélite, a partir de la crisis financiera y la crisis sanitaria de la influenza”, afirma.



Francisco Guillén Martín también apunta que en términos generales, el porcentaje del 3% del Producto Interno Bruto nacional está asociado a un nivel de apenas una décima adicional en 2021 -en 2020 fue de 2.9%-, y esto está básicamente asociado a las condiciones del sector cultural de mercado, por un lado, y por otro lado, a la producción de las actividades de los hogares, y todas aquellas actividades que impulsa el sector público para el sector cultural, con cerca del 0.2%, que, en conjunto, dice, alcanzaron el año pasado el nivel de 763 mil 725 millones de pesos.



“La contribución del sector público ha venido oscilando en alrededor del 3%, pero no nos da una señal para decir que viene disminuyendo”, agrega Guillén Martín, para quien el crecimiento en porcentaje de los medios audiovisuales que tiene que ver con los servicios de comunicación a Internet es una repercusión que se aceleró precisamente en estos dos últimos años con la pandemia y nos debe llevar a observar una serie de recomposiciones en el sector Cultura.

Francisco Guillén Martín

Cuentas Nacionales del INEGI

“(El crecimiento) no significa que estemos alcanzado los niveles prepandemia, hay que hacer todavía muchos más esfuerzos en este sector”

Y es que si bien las artes escénicas y espectáculos tuvieron un crecimiento, fue el campo en el que menos se generaron empleos en 2021, representando sólo 1.5% de todos los trabajos culturales generados en el año. Mientras que la música y conciertos representan el 3.4%. El campo de las artesanías generó 37.7 % puestos de trabajo, la producción cultural de los hogares, 17.7 %; los medios audiovisuales, 13.4% y el diseño y servicios creativos, 10.5%.



La clasificación que menos aportó al PIB cultural de 2021 fue la de las artes plásticas y visuales, pues su contribución sólo equivale a 0.9%. A su vez, este mismo campo fue el único que decreció en 2021, su disminución fue de 4.2%.



Sobre los puestos de trabajo, tras la caída de 2020 por la pandemia, Eduardo Cruz Vázquez señala que en 2019 había un millón 395 mil 644 puestos, en 2020 se perdieron 174 mil 828. En 2021 hubo un millón 273 mil 158, es decir se recuperaron 43 mil 34 puestos. “No sólo no recuperamos los puestos de trabajo que se tenían en 2019, sino que tampoco recuperamos los que se perdieron en 2020 por la pandemia. Seguimos deficitarios”.



El año pasado, la compañía mexicana Bromio desarrolló Yaopan, un videojuego sobre la Conquista, que surgió en la UNAM con la colaboración de la UATx y el Centro Cultural de España en México.



Sin embargo, según las tendencias, y aunque Guillén Martín dice que el INEGI no hace pronósticos, señala que los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura de México de 2021, muestra que “Si todavía no alcanzamos los niveles que teníamos antes de la pandemia quiere decir que todavía el aprovechamiento de la infraestructura da para seguir manteniendo un crecimiento sólo si las condiciones prevalecen de cierta manera. Obviamente no hacemos un pronóstico, pero todavía nos falta acelerar el vehículo del sector cultural y seguramente va a haber aumentos, no de las mismas magnitudes como las que estamos observando en 2021 con este rebote, pero seguramente vendrá este carril de crecimientos posteriores”.



Pero dice que toca a los estudiosos, analistas y los tomadores de decisiones crear estrategias y políticas públicas con base en estos datos que ayer se dieron a conocer. Y por ello será importante seguir el análisis que el próximo martes 22 de noviembre, a las 11 horas, realizará el Grecu, denominado “Tercera Jornada Nacional de la Cuenta Satélite de la Cultura. Diálogo sobre la actualización al año 2021” que se transmitirá por sus redes sociales.