La obra de Peter Brook en México

Peter Brook, quien falleció este sábado a los 97 años, es uno de los directores del teatro occidental más influyentes del siglo XX. Su trabajo también se presentó en México. En 2019, la obra “El Traje” se presentó en el Teatro El Granero Xavier Rojas del Centro Cultural del Bosque, bajo la dirección de Héctor Flores Komatsu y Sebastián Espinosa Carrasco.

“Estoy muy feliz. Todos han hecho verdaderamente una labor magnífica, inolvidable. Héctor es un amigo que ha colaborado mucho con nosotros y ha hecho un gran trabajo al hallarle a El traje un lenguaje profundamente correcto y, al mismo tiempo, un nuevo público; una audiencia contemporánea en México. Por eso debo decir especialmente: ¡Bravo, Héctor!”, dijo Brook sobre la puesta en escena.

“Él no lo pudo hacer, pero me la encomendó. He trabajado con su compañía durante cinco años. De hecho, El traje fue el primer espectáculo de Peter que vi, con ojos frescos, y quedé enamorado. Me acerqué a su compañía y ellos me permitieron acercarme aún más: pude ser su asistente de dirección en Battlefield y luego participé como actor en otra puesta en escena: El valle del asombro, escenificada en el Festival Internacional Cervantino en 2015”, declaró Héctor Flores Komatsu al INBAL, en aquella ocasión.

En 2017, “Battlefield” -obra que escribió junto a junto a la francesa Marie Hélène-Estienne, la obra “Battlefield” y que está basada en su trabajo previo "El Mahabharata”- se presentó en el Teatro Esperanza Iris. En aquella ocasión, Estienne, el actor Jared McNeill y el compositor Tori Tsuchitori estuvieron en la capital.

"Él llama desde París para preguntar qué sucede aquí en México y cómo podemos seguir trabajando. Él está aquí, su guía, sus consejos. Está sumamente involucrado, a veces demasiado", bromeó Estienne sobre la determinación con la que Brook seguía el montaje a la distancia.

La puesta en escena se realizó poco después del terremoto del 19-S, justo como parte de la reactivación de las actividades culturales después del suceso. Ante el panorama, Brook envió un mensaje de solidaridad: “Cualquiera que fueran las circunstancias, las dificultades o el dolor, todos juntos podemos pronunciar 'sí se puede'. Y yo sé que en México, con todos sus muy profundos recursos vivos, sí se puede”.

Fuera de la Ciudad de México, Brook presentó su teatro en dos ocasiones en el Festival Internacional Cervantino. La primera fue en 2011, con la ópera “La flauta mágica”, de Mozart con arreglos musicales de Franck Krawczyk. Mientras que en 2015, con la obra "El valle del asombro", una historia que surgió porque el director quería averiguar si era sinestésico. Los actores Kathryn Hunter, Marcello Magni y Héctor Flores, protagonizaron la puesta en escena que contó con música de Raphaël Chambouvet.

