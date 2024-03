En su versión digital, Confabulario presenta una entrevista con la reconocida artista Gabriela Ortiz, quien recientemente fue nombrada compositora residente del Carnegie Hall en Nueva York, uno de los recintos musicales más emblemáticos del mundo.

Ortiz es una de las pocas latinoamericanas en recibir esta distinción, siendo la segunda mujer en ocupar el puesto en la historia del Carnegie, un reconocimiento a sus más de 30 años de trabajo. La compositora conversa sobre su carrera músical y cómo, desde su obra, reflexiona sobre la devastación en la Península por el Tren Maya, la violencia en el país y el cambio climático.

El repertorio sinfónico de Gabriela Ortiz ha sido reconocido a nivel internacional; su creatividad y audaz propuesta la han llevado a colaborar con artistas como Gustavo Dudamel, JoAnn Falletta, entre otros.



“El nombramiento es un reconocimiento a mi trabajo de varios años. Llevo más de tres décadas componiendo. He sido muy consistente en mi trabajo creativo, es a lo que más me he dedicado. En mi trayectoria,no he tenido puestos administrativos, soy profesora de tiempo completo en la Facultad de Música de la UNAM y, básicamente, sólo me he dedicado a la docencia y a la producción artística musical”, cuenta la integrante de El Colegio Nacional.

Su obra musical no ha sido ajena a las preocupaciones que afligen al país, como la violencia, el feminismo, la migración, el cambio climático, pero también a sus pasiones como el cabaret. Durante un año, Gabriela será la compositora residente de esta mítica sala de conciertos.