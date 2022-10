“La Jóven de Amajac es una falsa representación"

A un año de que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunciara que una réplica de la Jóven de Amajac (la original fue hallada en enero de 2021, en Veracruz) será la escultura que sustituirá al monumento de Cristóbal Colón en Reforma, especialistas en arte público reflexionan sobre la pertinencia de esta pieza en un espacio que ha adquirido carga política al tener la antimonumenta del Frente de las mujeres que luchan.

El Comité de Monumentos y obras artísticas en espacios públicos de la Ciudad de México (Comaep) tiene la labor de asesorar al gobierno capitalino sobre arte público. Saúl Alcántara, arquitecto paisajista y miembro ciudadano del Comaep, cuenta que la elección de la Joven de Amajac surgió “al parecer (luego de que) la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, visitaron la exposición La Grandeza de México, que fue en el Museo Nacional de Antropología, y observaron esa escultura de la Doncella de Amajac”.

Luis Ignacio Sáinz

Especialista en arquitectura

“(Proponer esa pieza) sí creo que es una suerte de tomadura de pelo, que es enormemente retórico y demagógico”

El también presidente de ICOMOS México explica que, para él, esta fue la mejor opción porque representa a toda la cultura mesoamericana y no sólo al nombre de un artista, como lo habría sido si se aprobaba la escultura Tlali, del artista Pedro Reyes. Aunque aclara que no habla en representación de todo el Comaep, sino a título personal.

El arquitecto dice que sí hubo otros artistas contemplados para el monumento, pero que aceptaron que la Joven de Amajac era mejor porque el resto no tenían un mensaje cultural definido: “No es un artista, no es una persona que va a poner ahí su nombre, sino es la cultura mesoamericana la que va a estar ahí presente. Hicimos propuestas de otros artistas, pero si hubiera sido una sola persona seguiría una discusión bizantina de por qué elegimos a uno y no a otro”.

Saúl Alcántara

Miembro del Comaep,

“No es un artista, no es una persona que va a poner ahí su nombre, es la cultura mesoamericana la que va a estar ahí presente”

Una propuesta obsoleta

Sin embargo, la artista Mónica Mayer, quien ha realizado obras de arte público, no ve positivo colocar una estatua que busca la representación general de las mujeres indígenas:

“Paseo de la Reforma siempre me ha parecido un espacio sexista porque los hombres representados son héroes y están vestidos, y las esculturas femeninas son figuras míticas y están medio encueradas. El reciente Paseo de las Heroínas fue un paso hacia cambiar esta situación, pero con la Joven de Amajac volvemos a la idea del monumento a la mujer sin nombre, sólo como símbolo”, dice.

Esta representación generalizada da la sensación de que “tanto las autoridades como el Comaep, todavía viven en el siglo antepasado”, agrega Mayer.

Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), concuerda con que la elección de la Joven de Amajac es obsoleta, pues dice que elegir a “un símbolo abstracto de mujer indígena es una falsa representación tanto de las diferentes etnias del país, como de la causa femenina” es una “operación impensable en el siglo XXI”.

Cuestionamientos

El arquitecto Saúl Alcántara afirma que es conveniente que se trate de una réplica de la Joven de Amajac, pues será más resistente y fácil de dar mantenimiento por estar a la intemperie. Este factor es visto por Luis Ignacio Sáinz, especialista en arquitectura y exfuncionario del INAH, como una sustitución banal irreflexiva y carente de imaginación. “Sí creo que es una suerte de tomadura de pelo, que es enormemente retórico y demagógico”.

Aunque afirma que el arte público no debe ser juzgado por apariencia o gustos, Medina coincide en que la pieza no cumple los estándares necesarios para ser parte de las esculturas de la avenida Reforma, pues “es un objeto que en términos de su carga estética es equivalente a un adorno turístico en un hotel de segunda clase. En tanto que sólo en esos lugares hay falsificaciones en tamaños discordantes de obras que simulan tener una proveniencia arqueológica”.



Sofía Riojas

Restauradoras con glitter

“La pieza representa a “una gobernanta, perteneciente a la élite de una sociedad que no existe desde hace más de 800 años”

Error conceptual

Medina también señala que desde un inicio hay un error conceptual al referirse a esta pieza como “monumento”, pues es una estatua que no tiene referente de memoria de ningún tipo.

“El monumento a Colón sí era un monumento que refería a un evento histórico, por malo que se conciba. La antimonumenta es un monumento, pero la elección de una estatua folclórica demagógica no contiene el elemento de memoria”, dice el curador.

Por su parte, Sofía Riojas, arquitecta con maestría en restauración e integrante de la colectiva Restauradoras con glitter, considera que el proyecto tiene otro error, pero a nivel semántico, pues explica que la Joven de Amajac no funciona para representar a las mujeres indígenas que han sido discriminadas y oprimidas, pues la pieza representa a “una gobernanta, perteneciente a la élite de una sociedad que no existe desde hace más de 800 años”.

“Hay un error semántico. No representa la lucha que se supone está buscando representar. El ser indígena es una racialización de las personas. Ha habido resistencias desde hace mucho tiempo para lograr ser representades como iguales. Esta disparidad de querer representar a ese grupo que ha sido violentado, racializado y vulnerado con un personaje que ni siquiera corresponde a esa categoría, me parece un error”, dice Riojas, quien participa de manera activa en la Glorieta de las mujeres que luchan.

Mónica Mayer

Artista

“Con la Joven de Amajac volvemos a la idea del monumento a la mujer sin nombre, sólo como símbolo



Para los entrevistados, más que la discusión estética, el problema es la falta de interés y arbitrariedad demostrada por el Gobierno de la CDMX sobre el tema.

“Me parece vergonzosa la falta de sensibilidad que han mostrado. El contexto es fundamental para cualquier obra en el espacio público”, dice Mónica Mayer.

“No hay caso como este que demuestre la arbitrariedad, la falta de interés y la ignorancia activa de los gobernantes de la Ciudad de México respecto al arte público. Pero éste además es una agresión contra el movimiento social que representan las mujeres que han erigido la antimonumenta”, agrega el curador Medina.

Por su parte, Luis Ignacio Sáinz pidió no confundir el tema, pues el debate de la escultura que debe ir en la glorieta va más allá de las representaciones objetuales en el espacio público.

“Están perdiendo la oportunidad de crear espacios ciudadanos con lo que nos representa al día de hoy”, concluyó Riojas, de Restauradoras con glitter.

¿En qué va el proyecto?

Saúl Alcántara explica que hasta la fecha, el proyecto de la Joven de Amajac en la glorieta aún no les ha sido presentado, pero confía en que lo harán, pues tienen que revisarlo.

Saúl Alcántara explica que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) será la institución responsable de instalar la pieza, mientras que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es la dependencia encargada de realizar la réplica.



Render de la réplica de la Joven de Amajac, proyecto que aún no se le ha dado a conocer al Comité de Monumentos y obras artísticas en espacios públicos de la Ciudad de México.

Sin embargo, entre las autoridades involucradas en el proyecto parece haber confusión, pues cuando este medio solicitó entrevista con el taller de canteros que trabaja la pieza, el encargado de Comunicación Social del INAH, Arturo Méndez, indicó que “es un proyecto del gobierno de la CDMX”. Por su parte, Roberto Guerrero, de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura de la CDMX había declarado anteriormente que se trata de un proyecto interinstitucional, pero que el tema de la réplica es “en realidad más con el INAH”.

El martes pasado, las autoridades capitalinas se comprometieron con el Frente de las mujeres que luchan a no intervenir en la ya conocida Glorieta de mujeres que luchan, mientras duren las mesas de diálogo.