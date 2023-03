La experiencia mexicana de Alicja Kwade, artista polaco-alemana

De Nueva York, pasando por Arabia Saudita, hasta llegar a México, así ha sido la ruta de la obra de Alicja Kwade (Polonia, 1979), artista polaco-alemana, que exhibe actualmente en la galería OMR.

La exposición “Silent Matter” muestra el universo rocoso de Kwade, quien explora temas como la condición humana, la percepción del tiempo y otros fenómenos y conceptos del humano que son “difíciles de explicar”.

Kwade, quien ya ha exhibido en lugares icónicos como la Place Vendome en París, y en la terraza del Museo MET de Nueva York, presenta ahora su primera exposición en la Ciudad de México. El ADN del país está muy presente en las esculturas que aquí exhibe, pues están hechas con materiales locales.



Foto: EL UNIVERSAL / Carlos Mejía

“Expongo en todo el mundo y la logística para viajar con estas esculturas es muy difícil y costosa, por eso procuro trabajar con materiales locales. Claro, también es importante venir por un tiempo al país donde exhibo y trabajar con lo local porque es una oportunidad para conocer más del lugar. Si viniera sólo como turista, no absorbería la esencia de estos lugares ni conocería los modos de trabajo. Para mí es un gran enriquecimiento”, dijo Kwade en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para esta muestra, Kwade usó obsidiana de México, piedra que describió como “mística”, así como otros tipos de piedras locales.

En su estancia en México, Kwade ha trabajado con negocios familiares de México. Sobre esta experiencia, la artista dice que ha sido una experiencia muy diferente a lo que conoce. “Es como un entrenamiento humano. En Berlín trabajamos muy rápido, con eficiencia y computadoras, lo cual es genial y me encanta, pero no es así en todo el mundo. Me gusta experimentar la convivencia con las personas y dedicarme al proceso artesanal. Siento que aquí es más humano, a la gente le interesa lo que haces y te ayuda. Eso es lo que he visto junto a mi equipo del estudio”.

La filosofía detrás del arte de Alicja Kwade



Foto: EL UNIVERSAL / Carlos Mejía

“Creo que la paradoja del gato de Schrödinger es muy buena para describir el tipo de arte que hago. No acepto una sola verdad o realidad, todo puede ser esto o aquello, dependiendo de tu punto de vista”, dice Kwade al describir su obra.

La artista explica que su obra cuestiona lo que nos rodea, desde los sistemas sociales “¿Por qué creemos en las fronteras? Este tipo de preguntas van creciendo hasta llegar a otros conceptos que nos rodean a los humanos”.

Entre las obras que se muestran en “Silent Matter” hay una serie de lienzos que tienen miles de manecillas de reloj pegadas. Cada lienzo equivale a un año y representan la alteración del tiempo, pues la serie inicia con un cuadro con las manecillas ordenadas, mientras que en los otros se puede observar cómo “se derrumban”, haciendo referencia al paso del tiempo.

“Ahí abordo la idea de la entropía, del caos y el orden y cómo los sistemas que creemos ya consolidados podrían colapsar”, explica Kwade.

La artista también exhibe una serie de móviles con grandes piedras, que si no se es cuidadoso, uno podría chocar con ellas. Esas instalaciones las realizó Kwade para reflexionar sobre la forma en que la gravedad domina sobre el cuerpo humano.



Foto: EL UNIVERSAL / Carlos Mejía

Si bien Kwade aborda conceptos abstractos, difíciles de medir y calcular, a la hora de hacer su arte, junto a su equipo, tiende a ser muy metódica.

“Uno puede controlar el resultado. La libertad de artista me permite hacer lo que quiera, pero para sentirme segura con mi trabajo, debo establecer y seguir ciertos límites y reglas, no los dejo y estos me guían. Así es como me funciona a mí, trabajar con reglas, a veces no muy lógicas, pero me ayuda”, confesó Kwade.

La exposición “Silent Matter” estará abierta al público hasta el 22 de abril en la galería OMR, la entrada es libre. Además, Kwade también exhibe otra instalación en Lago Algo, ubicado en el Lago Mayor, del Bosque de Chapultepec.

