Joe Hill, el escritor de cómics de terror que ocultó que Stephen King era su padre

Joe Hill es un escritor con una carrera prolífica; comenzó con novelas, publicó algunos cuentos y experimentó con los cómics. Ahora, una de sus obras más conocidas “Locke & Key” fue adaptada para crear una serie en Neflix, y aunque el autor se ha caracterizado por su versatilidad, sus creaciones se concentran en el género de terror, preferencia que más que casualidad es un talento heredado, pues aunque trató de mantenerlo por mucho tiempo en silencio, la verdad ha salido a la luz, es hijo de Stephen King.



Cómic “Locke & Key”. Imagen: Instagram

En una entrevista para “Telegraph” -concedida en 2016-, el escritor recordó que cuando era joven y pensaba en dedicarse a la literatura, un conocido suyo le expresó que sería la peor decisión que podría tomar, pues siempre viviría bajo la sombre de su padre. “Siempre me he alegrado de no haberlo escuchado”, aseguró. Y si bien, Hill no hizo caso a los comentarios que buscaban desalentar su sueño, tampoco quería que sus obras fueran comparadas por cualquier motivo, menos su contenido.

Sí, mi padre es Stephen King

Fue así que, en 1997 –cuando su carrera se encontraba en ciernes- el joven autor prefirió firmar sus obras con un pseudónimo; no sería más Joseph Hillstrom King, sino Joe Hill. Así transcurrieron los primeros 10 años de su carrera, hasta que en 2007 ocurrió lo inminente, el escritor tuvo que reconocer sus orígenes y reveló que era hijo del creador de las novelas de terror más clásicas como "Carrie” (1974), “The Shining” (1977) e “It” (1986).

“Me faltaba mucha confianza en mí mismo cuando era adolescente”, fue la justificación que Hill dio a la decisión que había tomado de ocultar parte de su identidad y que, quizá, nunca hubiera revelado si las versiones en “Variety”, no hubieran sugerido su parentela con King.

Pero la inseguridad de la que hablaba con “Telegraph” fue disipándose cuando se percató que sus obras eran bien recibidas por el público, ya que con la publicación de su primera novela “Heart Shaped Box” (2007) fue reconocido con el premio Bram Stoker, en la categoría “La mejor primera novela”. Ese sólo sería el inicio de una carrera llena de éxitos literarios como “Horns” (2010), “NOS4A2” (2013), y “El bombero” (2013).

En 2019, creó una línea de cómics de terror para DC, llamada Hill House Comics, este proyecto –según contó el escritor- le cambió la vida, pues se percató que había descubierto el elemento que le faltaba, la narrativa gráfica: “Era la versión de escritura que más me gustaba. Sentí, cuando trabajé en cómics, que mis puntos fuertes se amplificaron y las cosas con las que luché como escritor desaparecieron casi por completo”, compartió.

Fue precisamente uno de sus cómics “Locke & Key” que ahora cuenta con dos temporadas en la plataforma de streaming más conocida.

Los King, una familia de escritores

Pero Hill no es el único miembro de la familia que se dedica a la escritura, sino que su hermano Owen y su madre Tabitha también han publicado colecciones enteras de libros, aunque la relación entre Stephen y Joe es de una conexión especial, ya que aunque King dedica todas sus obras a los miembros de su familia, cuando publicó “The Shining” se la dedicó sólo al entonces pequeño Joe, con la leyenda: "Para Joe Hill King, que sigue brillando".



Hermanos King. Foto: Instagram

