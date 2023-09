El agradecimiento dominó el homenaje a Fernando Botero en el Congreso de la República. En el salón elíptico del Capitolio Nacional, y con las obras de 'Bolívar en el Congreso de Cúcuta' y 'Tres cordilleras y dos océanos' de fondo, ayer viernes se llevó a cabo una sentida honra fúnebre para el artista más grande de Colombia.

En medio de la liturgia oficiada por monseñor Sergio Pulido Gutiérrez, el discurso de Iván Name, presidente del Congreso, y la presencia de varios altos funcionarios del Gobierno, cobró eco el sentido discurso que dio Lina Botero Zea, hija del artista antioqueño. El amor de sus palabras fue tal que hubo un momento en el que tuvo que detenerse, pues la emotividad era inconmensurable.

Botero Zea empezó su discurso con firmeza. Luego, la emoción la fue llevando.“Cuando quitaba las obras de sus propias paredes, dejándolas limpias, le preguntaba: '¿Por qué no regalas todo y dejas por lo menos estas?', y me respondió...", decía Lina Botero antes de quebrarse. En ese punto, los aplausos se adueñaron del lugar. Más adelante, en medio del llanto, Lina Botero remató: "'Porque un regalo que no duele no es buen regalo'. Esa frase quedó grabada en mi memoria para siempre”."Me enseñó que la plenitud y el deleite de la vida solo se consiguen atravesando los caminos más espinosos, que muy pocos se atreven a atravesar. Esos caminos solo se pueden recorrer cuando las personas se arraigan a sus convicciones, dejando de lado la comodidad y buscando soluciones cuando otros no ven respuestas”, dijo luego.

El artista Fernando Botero. Foto: Gabriel BOUYS / AFP, Archivo EL UNIVERSAL.

La ceremonia religiosa tendrá un carácter público, con límite de aforo. Será transmitida a través de la señal abierta de RTVC. Será presidida por el monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, y en ella participará el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. La familia del maestro Botero, el presidente de la República, Gustavo Petro, y su familia, los miembros del gabinete ministerial, los jueces de altas cortes, congresistas, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López y el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, serán algunos de los invitados.

Fecha: lunes 25 de septiembre de 2023 Hora: 1:00 p.m. – 5:00 p.m. Abierto al público con límite de aforo.

Homenaje en el Museo Botero

El Museo Botero, del Banco de la República, preparó una ceremonia e intervención musical en el recinto que alberga las más de 200 obras que el maestro donó de su propia autoría y de su colección privada de artistas internacionales.La ceremonia contempla un saludo protocolario, la participación de un coro, palabras de instituciones y de familiares del Maestro y la intervención musical de un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Colombia, bajo la dirección de Yeruham Scharowsky y el concertino principal Leonidas Cáceres. Posteriormente, se abrirán las puertas al público para que los visitantes puedan darle su último adiós al Maestro Botero en este recinto de las artes y la cultura que él inspiró.

"Madre e hijo" (1990) con el sello del pintor colombiano Fernando Botero.

¿Qué va a pasar con las obras de Fernando Botero?

Tras el fallecimiento del maestro Fernando Botero, el mundo del arte se empezó a preguntar sobre el futuro de las obras del artista. Ante esto, sus tres hijos habían decidido manejar la información de manera muy íntima.Sin embargo, a pocas horas después de que el cuerpo de Botero llegara a Colombia, Fernando, Lina y Juan Carlos rompieron el silencio e hicieron un comunicado oficial para conocer la decisión que tomaron sobre la colección privada de su padre, las obras falsas y las iniciativas filantrópicas que tenía el pintor.

"Vamos a preservar su colección privada con la intención de realizar exhibiciones que permitan conocer su trabajo de tal forma que pueda ser disfrutada por el público alrededor del mundo".Y agregaron que tienen una estrategia para eliminar la venta y multiplicación de las obras de Fernando Botero."Tenemos la intención de ponerle punto final a la venta y la multiplicación de trabajos falsos o de obras falsas de nuestro padre, así como del uso malintencionado y deshonesto de su buen nombre", señalaron.Y agregaron: “Vamos a crear un comité de especialistas para certificar la autenticidad de los dibujos, pinturas y esculturas de nuestro padre”.Por último, los tres hijos del artista se refirieron sobre las iniciativas filantrópicas que tenía el artista: “Vamos a continuar con sus iniciativas filantrópicas, para él estos objetivos eran de la mayor importancia y tenemos la intención de continuar y profundizar esos proyectos y programas que él lideró".

