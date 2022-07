“He tratado de no ser un funcionario incómodo para el gobierno”: Taibo II

Paco Ignacio Taibo II entró a la función pública invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aceptó con dos condiciones: no dejaría de ser escritor ni dejaría de ejercer su libertad de expresión: “Mi derecho a la libertad de expresión no lo renuncio, ‘voy a seguir pensando, voy a tratar de no ser un funcionario incómodo para el gobierno, pero tampoco un funcionario silencioso’, y lo ejerzo de vez en cuando y en la medida de mis posibilidades”, cuenta que le dijo a Andrés, como lo llama.

“Cuando entré a trabajar en el Fondo mi primera larga conversación con Andrés fue: ‘No voy a dejar de ser escritor, pero voy a tener que subordinar mi vida como escritor al trabajo del Fondo’”, recuerda Taibo II en entrevista con EL UNIVERSAL, donde acepta que el Presidente lo pondera. Y es verdad, en sus informes habla de los libros editados por el Fondo, de las colecciones de bajísimos precios, y presume su trabajo.

“Si lo que estás preguntando es si el apoyo de Andrés ha sido fundamental para que hayamos convertido al Fondo de lo que era hace tres años a lo que es hoy, la respuesta es sí; cuando te encuentras con un Presidente con el cual hablas del libro como algo conocido, que valora enormemente el que estés creando una biblioteca en una comunidad oaxaqueña donde librería ni soñarlo... libros no había y hay una secundaria técnica que ni biblioteca tenía, (pero) ahora tenemos tres clubs de lecturas en esa comunidad; cuando se lo cuentas se frota las manos, estás hablando con un Presidente que no sólo lee, le preocupa y tiene muy claro el papel del libro en un proceso de transformación social. Y si la pregunta es si Andrés me cuida en las noches, la respuesta es sí”, afirma.

También lee: PAAX GNP, el festival imposible que Alondra de la Parra hizo posible

Taibo II asegura que ha tenido excelentes relaciones con las secretarías de Cultura, Educación y Relaciones Exteriores e, incluso, con otros sectores, como el INSABI y el SAT, de diálogos francos, de decir “no puede ser que la burocracia del aparato de la 4T sea de esa rigidez y de tanta injusticia”; pero también reconoce relaciones conflictivas con algunas otras secretaría de Estado, “mismas que me guardo”.

Además ofrece un panorama de su gestión como funcionario al frente del Fondo de Cultura Económica, donde, dice, ha puesto orden, aunque aún no termina; pero también ofrece su mirada sobre el momento que vive la llamada 4T y hacia dónde avanza.

“La 4T sigue avanzando en donde tiene que avanzar, abajo, creando economía social y repartiendo, ‘primero los pobres’. Creo que está sometida a un bombardeo mediático como nunca antes; ni siquiera en la época más dura de la prensa contra Madero o contra Cárdenas había habido un bombardeo de tales dimensiones basado en la mentira, el dolo, la información falsa, el cabeceo truculento de las notas, la búsqueda del ángulo negativo sistemáticamente, y muchas veces desinformado, nunca había habido una operación tan brutal de información; y yo creo que hay que neutralizarla y con lo único que la puedes neutralizar es con hechos”, afirma el funcionario.

También lee: Inteligencia artificial, al rescate de lenguas indígenas en extinción

Taibo II pasa de la exaltación del deber cumplido en la edición y distribución de libros, en el fomento a la lectura desde el FCE y el Fondo Editorial Tierra Adentro, desde las 116 librerías FCE-Educal, y de la Dirección General de Publicaciones, a la ofuscación al reclamar las informaciones que califica de “falsas” publicadas en una columna sin autor, de EL UNIVERSAL, diario al que califica de “deleznable” y de publicar información dolosa.

Paco Taibo retorna a la calma y dice que no ha terminado de poner orden en la casa, “esto es interminable porque heredamos del pasado cosas que no se resuelven. Estamos cargando un muerto desde entonces, una presencia de libros que se editaron de manera irracional y que hacen que tengamos una bodega repleta aquí y allá, poco a poco”.

Asegura que hasta el último día de su gestión trabajará para limpiar la casa, pero hoy a niveles administrativos no hay “enterrados sapos”, su equipo funciona en plena austeridad.

Además augura éxito en el Gran Remate del Libro que se realizará en el Monumento a la Revolución del 27 al 31 de julio, en la intensidad del último semestre del año que incluye la presencia del Fondo-Educal-DGP en “la cadena” de ferias Monterrey-Zócalo-Oaxaca, y el Festival de Literatura Infantil, que no FILIJ, en más de 50 ciudades y municipios del 11 al 21 de noviembre; también su Pasión por la lectura que además estará en Oaxaca y Veracruz; “Y vamos a ir a Guadalajara”.

Del tema de que opera en la ilegalidad, el coordinador de Fondo-Educal-DGP dice: “Dirijo la coordinación en las tres empresas desde el primer día y no hay misterio, ¿dónde está la ilegalidad?, ¿en que no debería? ¿por qué?

PACO IGNACIO TAIBO II

Titular del FCE

Heredamos del pasado cosas que no se resuelven. Estamos cargando un muerto desde entonces... libros que se editaron de manera irracional”

EL DATO

Taibo II augura éxito en el Gran Remate del Libro que se realizará en el Monumento a la Revolución del 27 al 31 de julio