Funcionarios de Secretaría de Cultura y Conacyt reflexionan sobre los logros a dos años de gobierno

Funcionarios de la Secretaría de Cultura y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reflexionaron en torno de las acciones y logros que han tenido en la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el ciclo “Ciencia y Cultura: Balance de la política pública a dos años de la llegada del actual gobierno federal”.



En el encuentro participaron Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural; Diego Prieto, director del INAH; María Novaro, directora del Imcine; Pablo Raphael de la Madrid, director de Promoción y Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura, y la bióloga Karla Peregrina, coordinadora de Proyectos, Comunicación e Información Estratégica de Ciencia y Desarrollo del Conacyt.



Marina Núñez dijo que desde que llegó la nueva administración, la política “primordial” ha sido “hacer efectivos los derechos culturales”, es decir, facilitar el acceso a la cultura, pero también “dar las herramientas necesarias para que creadores y artistas se desarrollen con libertad”.

Al referirse al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), Núñez señaló que era una institución que “no venía aparejada con estructuras jurídico-administrativo sólidas, ni con los suficientes mecanismos de inclusión y transparencia que lo ponían en duda en cada cambio de gobierno”, pero que “jamás” se ha puesto en duda que deba continuar.



Aseguró que desde la desaparición del mandato, han trabajado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conformar un mecanismo que asegure la operatividad de las 14 convocatorias existentes en el Fonca.



“A partir del mes de enero no sólo trabajaremos bajo ese esquema sino que tendremos por fin en el reglamento de la institución y en el futuro Presupuesto de Egresos de la Federación a una Dirección General de Estímulos a la Creación y Apoyos a Proyectos Culturales. Esta nueva dirección seguirá conservando su esencia y ese fue el compromiso adquirido desde la Secretaría de Cultura”, dijo Núñez.



En la Dirección de Estímulos, enfatizó la subsecretaria de Cultura, habrá una selección entre pares, insaculación sobre bases más amplias, mecanismos de participación y representatividad mayores por parte de los Estados e igualdad de género.



Afirmó que el comité de artes así como el consejo directivo del Sistema Nacional de Creadores operarán “con la independencia de siempre”. Lo mismo sucederá con los comités de selección.



Con respecto a la relación entre Secretaría de Cultura e integrantes de la comunidad cultural, Marina Núñez reconoció que “en los diálogos siempre hay tropiezos y desencuentros”, pero que lo importante es continuar y que tanto ella, como la secretaria Alejandra Frausto han tenido la disposición para atender a todas las comunidades.



“Desde que entramos hemos hablado no solamente con los 11 colectivos que ahora han sido noticia sino con otros tantos que pertenecen a distintas comunidades al interior de la República, con instituciones público-académicas. No quisiera que un tropiezo o que un error que ya ha sido reconocido sea lo que marque esta administración, porque hay muchas otras pruebas que dicen lo contrario”, indicó la subsecretaria de Desarrollo Cultural.



En su intervención, Karla Peregrina dijo que estaba en representación de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, quien no estuvo por motivos de agenda.



Peregrina indicó que en el Conacyt se han trabajado diferentes proyectos y resaltó los que hicieron este año para contener y mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19, como el lanzamiento de la convocatoria para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud, así como la fabricación de los ventiladores.



Sin embargo, la bióloga no hizo mención sobre algún programa que tras la extinción de los fideicomisos asegure el financiamiento de investigaciones transanuales ni sobre la elaboración de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa ausencia de temas provocó varios cuestionamientos, a lo que Peregrina dijo que no podía responder porque no son temas de su competencia.



“Mi opinión (con respecto a la nueva Ley) es irrelevante. Sí puedo decir que el Presidente encomendó al Conacyt la tarea de reunir a las diferentes comunidades el ecosistema de las Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación para recabar ideas y propuestas para poder elaborar dicho anteproyecto. Por muchos meses se han recibido y se recibieron insumos de toda la comunidad a través de la plataforma digital Consulta Conacyt y ha sido transparente, claro, nada se mantiene en secreto. Simplemente es un proyecto que está en curso, no está terminado y se va a presentar la propuesta de anteproyecto en su debido momento”, dijo Karla Peregrina.

La situación particular del INAH

En la mesa moderada por el antropólogo Bolfy Cottom, también participó Diego Prieto, director del INAH, quien señaló que para hacer un balance, es necesario reconocer que “estamos en un momento de cambio profundo, necesario y esperado” por millones de mexicanos.



Prieto reconoció que como cualquier cambio, implica momentos difíciles, azarosos y complicados porque hay “resistencias de aquellos intereses que quieren mantener el statu quo de ese viejo régimen que no termina de retirarse en un contexto en que todavía no se instala el nuevo régimen que queremos la mayoría de los mexicanos”. Sin embargo, indicó que al mismo tiempo, se deben pagar “cuotas de desconocimiento precisamente de cuáles son las herramientas que nos pueden permitir avanzar hacia esta transformación en un contexto en que sabemos lo que ya no queremos”.

En relación con el presupuesto del INAH, el funcionario reiteró que el Instituto “arrastra” un problema presupuestal histórico, un déficit presupuestal sobre todo en el capítulo de servicios personales que se generó hace más de 35 años y que va creciendo.



Informó que había tenido una reunión con las autoridades de la Secretaría de Hacienda para que “no falten las prestaciones, los pagos y compromisos con los trabajadores y todos los proveedores que apoyan las tareas institucionales”.



Además recordó que en junio, estuvo con el Presidente y hablaron sobre el presupuesto: “Él me dijo ‘no te preocupes, lo indispensable se va a atender'. Ante esas declaraciones, trabajadores del INAH le preguntaron sobre las gestiones que había realizado para que el Instituto tuviera mayor presupuesto.



“Mi papel es luchar por el presupuesto del Instituto. Tenemos un déficit que hemos librado con autogenerados y ampliaciones presupuestales. Esa es la manera en la que yo lucho por el presupuesto, no es en la lucha callejera, sino en la gestión de los recursos con el Presidente, con la Secretaría de Hacienda y con las autoridades que regulan el presupuesto de esta institución”, declaró Prieto.



A parte del presupuesto, el funcionario también fue cuestionado sobre qué opinaba sobre el Proyecto Chapultepec, a lo que respondió: “Diría lo que dijeron la mayor parte de los titulares de Cultura de las entidades federativas. No estamos en contra del proyecto, lo que sí queremos es que se fortalezcan en general otros y nuevos proyectos culturales. La secretaria de Cultura quedó en esa tesitura de poder lograr una mayor dotación de apoyos y subsidios para proyectos culturales en todo el país”.

El cine y los fideicomisos

Durante el encuentro, María Novaro, directora del Imcine, declaró que debido a la extinción de Foprocine y Fidecine, se trabajó en la creación de un nuevo programa que permitirá dar continuidad a varios proyectos cinematográficos.



Ese programa, dijo, ya está en la Secretaría de Hacienda para su aprobación y “en 2021 ya estará funcionando para dar apoyo al cine. Los fideicomisos eran absolutamente transparentes en la medida en que se crearon con mecanismos de supervisión ciudadana, los consejos evaluadores siempre fueron personas de la comunidad cinematográfica y van a ser sustituidos por el programa”, indicó Novaro.