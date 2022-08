Frida Kahlo llegará a Broadway en un musical

El alegre ritmo de “Soy un pobre venadito”, el humor de “La tequilera” o el clásico “Cielito Lindo” son las canciones que solía escuchar Frida Kahlo, según información del Museo Dolores Olmedo y de diversos estudios universitarios. pero ahora, más que conocer los gustos musicales de la pintora, llegó el momento de hacer la banda sonora de su vida a través de un musical. Frida, The Musical llegará a Broadway en 2024, anunció la familia de la artista a mediados de julio.

Este proyecto fue ideado por el compositor Jaime Lozano, originario de Monterrey, quien desde 2007 radica en Nueva York y ha trabajado proyectos como Jaime Lozano and the Familia: Songs by an immigrant, que consiste en un grupo de actores y cantantes latinos en Broadway —como Mandy González, de Hamilton y la ganadora del Óscar por West Side Story, Ariana DeBose. También ha dirigido musicales en México, como José el soñador y se ha presentado en escenarios de Europa, además de fungir como profesor de música y canto.

En 2021 se dio a conocer que Frida Kahlo es de las artistas más googleadas a nivel internacional, por lo que su historia no es para nada desconocida. Sin embargo, Lozano explica en entrevista con EL UNIVERSAL que este musical presentará otra visión sobre quién era la artista.

“Estamos acostumbrados a ver estos cuadros que tienen tanto dolor y reflejan sufrimiento y pena. A veces nos olvidamos que Frida fue un ser humano como todos nosotros. Lo que queremos es presentar una Frida humana, tridimensional, no la clásica sufrida”, dice el compositor sobre la idea base de la obra.

Para lograr la autenticidad y retratar la intimidad de Kahlo, Lozano basará el musical en el libro Frida íntima, que escribió Isolda Pineda Kahlo, sobrina de Frida, hija de Cristina Kahlo. “Isolda plasmó muchas de sus memorias en este libro, de cómo a Frida le encantaba cantar todo el tiempo, cómo siempre le pedía a Isolda que bailara para ella. Son cosas que a nosotros no nos pasan por la cabeza”.

Lozano cuenta que desde hace años tenía ganas de hacer un musical sobre la vida de Frida Kahlo. Este sueño se corrió a voces hasta llegar a los oídos de Mara Romeo, sobrina nieta de la pintora. “La familia también ya tenía la inquietud de desarrollar un musical. El que se haya podido hacer teniendo el apoyo de la familia le da legitimidad”, explica Lozano y agrega que el proyecto se concretó recién pasó el confinamiento por la pandemia de Covid-19.

“Confiamos plenamente que todos los involucrados en dar vida a este musical están comprometidos en mostrarle al mundo una faceta que pocos conocen de mi tía Frida: Una mujer alegre que amaba la música, que disfrutaba de cantar, única, franca y, sobre todo, humana. Toda la producción está enfocada en reflejar todos los matices y colores de Frida”, dice Mara Romeo, sobrina nieta de la pintora, quien afirma que la familia ha estado involucrada desde el inicio del proyecto.

Pese a que recién ha comenzado la planeación del musical, ya hay trabajos adelantados e incluso ya se cuenta con los productores Valentina Berger —quien tiene más de 20 años de experiencia en Broadway—, en colaboración con Francisco Cordero, de BTF Media, quien estará a cargo de la serie televisiva de Frida Kahlo.

“Tenemos la bendición de que desde el inicio contamos con productores, muchos empiezan a escribir sin ellos. Esto va a ayudar a que se acelere el proceso”, dice el compositor, quien reconoce que llevar una idea a un escenario puede tomar hasta 12 años.

¿Cómo suena la vida de la pintora?

Al preguntarle cómo suena la vida de Frida Kahlo, Lozano, categórico, afirma: “Suena a México. Me emociona mucho pensar que en un par de años pueda estar el público en un teatro de Broadway y pueda escuchar música como huapango, son, jorocho, mariachi, acordeones, trompetas…”, dice el compositor sobre los ritmos y sonidos que se podrán escuchar en Frida, The Musical.

La encargada de ponerle letra a las piezas será la dramaturga, guionista de televisión y colaboradora de muchos años de Lozano, Neena Beber, quien dice a esta casa editorial que es una gran apasionada de la obra de Kahlo.

El proyecto no es un secreto, pues en abril Lozano pudo presentar en el Lincoln Center por primera vez una canción que escribió para el musical. Se trata de “Wings”, que en aquella ocasión fue interpretada por Florencia Cuenca, cantante y esposa del compositor. En la canción se menciona un campo de “flores que crecen salvajes y libres como yo” y concluye con la frase “pies para qué los quiero si tengo alas para volar”.

Beber explica que para escribir las letras de las canciones se ha adentrado al universo de Frida Kahlo a través de su vida en la Casa Azul, las historias que cuentan Mara Romeo y Mara de Anda (sobrina nieta y bisnieta de la pintora), así como de fotografías y las frases escritas en las pinturas.

La dramaturga dice que para ella es importante comunicar la habilidad de Frida Kahlo para transformar el dolor en arte y su sentido del humor. Pese a no ser tan cercana a la cultura mexicana, la escritora asegura que la relación con Lozano le ha ayudado a entender el sentido del humor mexicano.

“El humor de Frida es lo más importante para mí. Realmente queremos representarla como la tremendamente divertida, graciosa, alegre y multifacética persona que realmente fue y no esta ‘Artiste’ seria que muchas veces es mostrada. Algo que se me quedó muy marcado es que Isolda escribe que su tía es de esas celebridades que terminan siendo como una estatua de cera, pero Frida habría preferido sin duda ser de papel maché en vez de cera”, declara Beber en entrevista por correo electrónico.

Hasta ahora ya se han compuesto 10 canciones para el musical, adelanta la productora Valentina Berger. Estos temas musicales serán presentados en el Lincoln Center el próximo 7 de septiembre y se podrá ver la transmisión en vivo, por Internet. “Esa va a ser la primera vez que se escuchen los temas del musical, en el mismo día en el que las Naciones Unidas van a reconocer a Frida como la mujer más importante del siglo XX, así que nos pareció lindo festejar el reconocimiento presentando un par de temas de la obra”.

Los actores, la representación latina en Broadway

El musical, que estará escrito 80% en inglés y 20% en español, abordará la vida de Frida Kahlo a través de momentos como sus viajes a Nueva York, París y las personas que la acompañaron. Valentina Berger explica que buscan tener entre 30 o 40 canciones para poder empezar a escribir el libreto y seleccionar las piezas. Agrega que la narración no será en orden cronológico, sino “que vaya para adelante y para atrás en el tiempo”. Ni el director ni el guionista han sido elegidos.

Aunque no puede revelar si Pablo Picasso estará representado en el musical, la productora sostiene que estarán Diego Rivera, León Trotsky, los padres y las hermanas de la pintora.

Berger explica que se harán audiciones abiertas para los roles. Sobre su actriz ideal para interpretar a Kahlo, la argentina dice que se requerirá “a toda una atleta” por el demandante ritmo que implicará presentar el show una vez a la semana.

Por su parte, el compositor Jaime Lozano considera fundamental que no sólo la mayoría del casting, sino también del equipo de trabajo tras bambalinas —como diseñadores de vestuario y escenógrafos— sean mexicanos, mexicoamericanos o latinos, “si no tienen la oportunidad en un proyecto como éste, cuándo la van a tener”, indica.

Contar la vida de un afamado artista siempre creará controversia entre fans y expertos que cuestionan el grado de fidelidad de la historia. Al respecto, Lozano adelanta que en el musical habrá un toque de ficción, pues es un recurso necesario al momento de hilar la historia, explica.

“El musical no es un documental, no es un trabajo histórico. Hay que escoger los momentos. Como en cualquier obra de teatro, hay cierto grado de ficción de algún modo. A veces las cosas se tienen que dramatizar un poco para poder hilar mejor los momentos”, dice el compositor.

Lozano estima que es muy precipitado decir qué momentos de la vida de Kahlo se podrán ver en el musical que durará dos horas y media, pues el teatro musical suele ser impredecible.

“Esperemos que a principios del próximo año haya un taller para presentar la obra y ver qué funciona o no. En el teatro musical se reescribe mucho, vemos qué funciona, qué cambia, qué personajes se van o se quedan, qué canciones hay que quitar… pueden suceder muchas cosas”.

Después de presentarse en Broadway se planea que el musical itinere por otros países.