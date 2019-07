"Estampas zapatistas", obra que refleja un mosaico de la guerra del Sur

La mañana del viernes, en el Centro Cultural Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos, se realizó la presentación oficial de "Estampas Zapatistas", puesta en escena de la compañía Mulato Teatro A.C. en colaboración con el colectivo Vía Crucis Teatro Ticumán, obra que se une a la conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata.

En la mesa de presentación se reunieron María Elena González, Directora General de Museos y Exposiciones; Guillermina Pérez Suárez, Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces”; Marisol Castillo, Directora Artística de Mulato Teatro; y Jaime Chabaud, dramaturgo responsable de Estampas Zapatistas.

La obra cuenta con un elenco comunitario de habitantes del pueblo de Ticumán, en el municipio de Tlaltizapán, Morelos; en palabras de la directora de Mulato Teatro, es una de las comunidades en el país más azotadas por la violencia y la vulnerabilidad, pero el proceso escénico de "Estampas Zapatistas" ha sido una manera de trazar nuevas formas de integración y resignificación de las tradiciones, pues se trata, ante todo, de un proceso de empoderamiento y de reconocimiento de sí mismos por parte de los participantes en la obra.

"Estampas Zaptistas" lleva en proceso escénico desde febrero; Marisol Castillo y Jaime Chabaud viven desde hace cinco años en Ticumán, pero fue en diciembre del año pasado cuando contactaron por primera vez con el colectivo Vía Crucis Teatro Ticumán, a quienes ya había visto en sus anteriores trabajos de representación de la Pasión de Cristo, así que plantearon el proyecto, que tuvo buena recepción por parte del pueblo y decidieron ahondar con la labor artística.

“El resultado que van a ver hoy son 11 escenas construidas a partir de las historias que ellos mismos cuentan que los abuelos les contaron y que gente que conoció o participó en la Revolución (Mexicana); entonces a lo mejor se sale un poco de lo que ya sabemos de Zapata, pero van a ver a un personaje más humano; a una Josefa (esposa del caudillo) empoderada que puede hablar fuerte a Zapata y decirle: ‘¡te estas equivocando!’; van a ver niños que cuentan la historia mujeres coronelas, mujeres que en su vida cotidiana no eran capaces ni de sostener la mirada con quien estaban hablando, pero a través del proceso escénico aprendieron a relacionarse con el público” comentó Marisol Castillo.

"Estampas Zapatistas" está formada por las historias que la comunidad misma contó; no se trata de una historia oficial, sino de una resignificación de la historia y tradiciones a través de la comunidad.

El dramaturgo Jaime Chabaud comentó que fue todo un reto encararse con una comunidad que “tiene en el ADN o debajo de la piel todo el asunto de Emiliano Zapata”, pues comenta que a ocho kilómetros se localizaba el cuartel donde el general Emiliano Zapata pasó ocho años de los nueve que participó en la Revolución; “es decir, Tlaltizapán es el lugar de Emiliano Zapata. Llegué la conclusión de que la figura más propicia era el hacer estampas; es decir, hacer estampas que fueran universos en sí mismos y que concatenados nos dieran un mosaico de la guerra del Sur”, agregó.

En palabras de Guillermina Pérez Suárez, para “Alas y Raíces” es muy importante fortalecer proyectos inclusivos que no solamente busquen sacar un producto y mostrarlo al público, sino trabajar con la comunidad. “Para nosotros es muy importante que los niñas, niños y adolescentes sean agentes activos y participen de las actividades culturales, que no se queden atrás; es muy importante reforzar su identidad y hacer que los niños resignifiquen sus tradiciones (…) es fundamental justamente siguiendo las líneas que Andrés Manuel (López Obrador) marca de incluir a todos, y por supuesto es el pie para dar inicio a un trabajo no solo con ellos, sino con muchos artistas y creadores que quieran participar de este trabajo que estamos realizando desde la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, ‘Alas y Raíces’” expresó Pérez Suárez.

"Estampas Zapatistas" se presentó la noche del viernes en el Centro Cultural Jardín Borda, y se tiene pensado hacer un itinerario de la obra en los distintos municipios de Morelos en honor del centenario luctuoso de Emiliano Zapata.

