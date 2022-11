Esculturas para volar entre sueños, la nueva exposición de María José Lavín

“La casa de las bellas durmientes”, del premio Nobel Yasunari Kawabata, fue el libro que plantó la semilla de curiosidad en la artista plástica María José Lavín (México, 1957) para explorar el tema de los sueños, que protagoniza su nueva exposición “Sueños a la carta”.

A partir de este sábado, en el Seminario de Cultura Mexicana (Masaryk, 526, Polanco, CDMX), se podrán ver las esculturas de delicadas bellas durmientes, flotando entre esponjosas almohadas, como si uno estuviese dentro de un plácido sueño.



Foto: Seminario de Cultura Mexicana

Las esculturas, hechas en una especie de red o con agujeros entre sí, buscan transmitir la sensación de ligereza y levedad, pues la artista trabaja con lo frágil que es el sueño y la vida y con ese sentimiento “delicioso”, que pueden transmitir.

"Toda esta sensación de las bellas durmientes me hizo pensar en hacer esculturas sobre el sueño y la muerte, porque finalmente estos dos se tocan, tienen límites muy frágiles", explica la escultora.

Foto: Seminario de Cultura Mexicana Para Lavín, quien se formó en San Carlos y aprendió de artistas como Gilberto Aceves Navarro y Francisco Toledo, la tecnología le permitió materializar su visión de los sueños. Esculturas de cuerpos femeninos que sueñan, hechas de una red que parece metal, pero en realidad se trata de una fibra llamada ácido poliláctico -hecha de maíz, raíz de tapioca y caña de azúcar- y es realizada con una pluma 3D. La artista explica que para ella es fundamental experimentar con los materiales, pues estos son los que van guiando sus creaciones.

Foto: Seminario de Cultura Mexicana “Yo quería dibujar en 3D. Decidí probar con esta pluma y el filamento. Los materiales siempre te llevan a plantearte los temas de distinta manera. El material me llevó a unos lugares maravillosos, este filamento habría sido imposible con alambre porque lo hace de manera muy limpia, como si fuera una especie de tejido”, detalla. Los sueños también son muy placenteros, es ese momento en el que no sabes ni dónde estás, si es verdad lo que vives o un invento. El tema siguió dando para mucho y seguí trabajando con materiales más duros, como la resina con polvo de mármol, para transmitir la sensación que dejamos todos al despertar, la transparencia del sueño, de los sueños que son deliciosos”, agrega la escultora. A través del juego entre el material duro, para crear mujeres flotantes, Lavín quiere representar el contraste entre el sueño y la muerte, lo que tiene peso y se mantiene en la tierra, con lo liviano que vuela.

Lavín comenzó esta serie de esculturas e instalaciones en 2018, pero explica que la pandemia de Covid-19 influyó en su forma de ver los conceptos del sueño y la muerte. “Empecé a trabajar con este material la huella de los que duermen o de los que mueren en esa almohada”. La artista cuenta que durante ese periodo también fallecieron sus padres, por lo que finalmente estos sucesos cargaron de significado el aspecto de la muerte.



Foto: Seminario de Cultura Mexicana

La exposición cuenta con 45 obras, conformadas en sí por 90 esculturas. Lavín cuenta que cada obra le llevó entre un mes y mes y medio de trabajo y que para su realización contó con el apoyo de la beca que recibió por parte del Sistema Nacional de Creadores.

El título de la muestra proviene de “La estetización del mundo”, de Gilles Lipovetsky, donde se menciona que en la modernidad ya no hay sueños colectivos, sino que como en la moda, sólo hay sueños a la carta. “Esa frase me detonó la reflexión sobre que ya no tenemos sueños colectivos, sino que como la moda cada quien se viste como quiere, entonces cada quien escoge los sueños que tiene. Que el espectador pueda pasar en medio de estos cuerpos (esculturas), detonará elementos para sus propios sueños”, afirma.



Foto: Seminario de Cultura Mexicana