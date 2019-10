Soprano Sarah Maria Sun: "Escuchar ópera es más difícil que ir a un museo"

La soprano alemana Sarah Maria Sun ha recorrido una larga carrera que le ha valido reconocimiento a nivel mundial en las artes escénicas. Este año, Sun visita por séptima ocasión nuestro país para ofrecer un recital en la Casa del Lago de la UNAM este viernes.

En entrevista para EL UNIVERSAL, la soprano habla sobre la puesta en escena La habitación de Carlota, que presentó esta semana en el Festival Vértice. Experimentación y Vanguardia, de la UNAM, basada en la novela Las noticias del imperio, de Fernando del Paso; y de por qué cree que se consume poco la ópera.

La cantante Sarah Maria Sun explica que México se aparta de esta expresión artística de tradición europea por cuestiones históricas, ya que, al igual que otros, es un país que fue colonizado.



Foto: cortesía Cultura UNAM

Respecto a la ópera en el mundo cree que las personas en general no se acercan a este arte porque no está hecha para el consumo inmediato. “No es algo que consumas para acompañar tu humor del día, como la música pop o rock. La ópera y la música clásica no están hechas para eso; se trata de escuchar con atención para aprender más sobre uno mismo, el mundo y la percepción de éste”, declaró la cantante.

Aseguró que la clave para escuchar música clásica u ópera se debe tener mucha concentración y dedicarle tiempo: “Es más difícil que ir a un museo y ver una pintura, si te gusta le dedicas 10 minutos, si no, sólo 10 segundos y sigues con tu camino. Eso no puede ser con la ópera, uno debe dejarse envolver en un mundo ajeno por dos o tres horas y si no te gusta no puedes levantarte y retirarte, estás ahí atrapado”.

Para Sun, Vértice, festival de música contemporánea de la UNAM, es una gran forma de dirigirse a un público nuevo e invitarlos a consumir ópera y obras como La habitación de Carlota, la cual presentó en la Sala Miguel Covarrubias en el Centro Cultural Universitario hace sólo unos días.

La obra fue compuesta por el mexicano Arturo Fuentes, quien pensó en el papel de Carlota de Habsburgo específicamente para Sarah Maria Sun. Esta elección no fue tomada a la ligera, ya que la soprano establece una conexión especial con el personaje que percibió Fuentes: la experiencia.

“La conexión con el personaje de Carlota es muy compleja. La imaginamos como una mujer poderosa, adinerada, pero al final ella termina viviendo sola en un gran palacio, sin comer ni beber, aislada. Ahora tengo 41 años de edad, me encuentro en la mitad de esas Carlotas. Puedo mirar a mi Sarah joven, así como a la Sarah del futuro. Esta idea permite la modificación de mi voz y así pretender que tengo mayor edad. Ya he vivido una gran parte de mi vida, ya no soy joven e inocente, sé cómo es la vida”, expresó la cantante alemana que ha ofrecido clases magistrales en universidades como Harvard y en el Conservatorio de Oslo.

Respecto al trabajo del compositor Arturo Fuentes, quien también se encargó del diseño del escenario y del vestuario, Sun comentó que “es muy especial que un compositor mexicano haya escrito sobre una pareja austriaca/alemana de colonizadores que empoderan su país, pero lo hace de una forma positiva. Así como lo hace Del Paso en su novela, donde plasma una imagen positiva y empática de Carlota”.

La presentación de esta ópera tuvo una gran aceptación en Austria, donde se presentó por primera vez hace un año. Sun explica que los espectadores disfrutaron el texto hablado porque les cautivó el lenguaje de Del Paso, también les gusto el trabajo artístico de Arturo, entre los que destacó el diseño del vestuario.

“Uno de los vestuarios que utilizo tiene una línea negra que recorre por el medio toda la prenda, parece algo muy sencillo, pero esta línea negra es como una cortada que divide a la persona. Esta pieza en particular fue diseñada por Günther Brus, uno de los artistas más multifacéticos e importantes de Europa. Él pintó sobre la indumentaria, realmente es una obra de arte. Estoy tan orgullosa de poder portar esta pieza, además él siempre ha sido mi héroe”.

Para esa presentación en México, Sun se enfrentó a diversos retos: como que tuvo un par de días para practicar un solo de 17 minutos de duración, cuando lo ideal es tener al menos tres semanas para ensayar; y que no contó con las partituras como lo hizo cuando esta misma pieza se estrenó hace un año en Austria y cantó de memoria.

El recital en la Casa del Lago de la UNAM está programado para mañana a las 19 horas. El acceso cuesta $150, aplican descuentos.

fjb