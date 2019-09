“El Museo del Barroco no será una sucursal de la Arena Puebla”

[email protected]

En el Museo Internacional del Barroco (MIB), el secretario de Cultura de Puebla, Julio Glockner, anunció este miércoles que ese museo se transformará gradualmente en un centro de cultura y arte contemporáneo, y que de ninguna manera será una sucursal de la Arena Puebla, como se ha dicho en medios de comunicación y redes sociales en fechas recientes.

“Se mencionaba que se iba a desmantelar este museo, lo cual es un absurdo; que iba a ser una especie de sucursal de la Arena Puebla porque estamos pensando en un acto performativo como parte de una exposición de un artista neobarroco, Mauro Terán…”, dijo el funcionario.

El secretario, acompañado, entre otros, por Ernesto Cortés, director general de Museos de Puebla, recalcó que el museo no será desmantelado:

“El Museo va a mantener un alto nivel de calidad en el arte. Se va a ir convirtiendo gradualmente en un centro de cultura y arte contemporáneo, no limitado al estilo y época barrocos; tendremos una propuesta estética muy diversa, que va a ser muy atractiva para el público de Puebla, nacional e internacional”.

En la sede del Museo, edificio que es obra del Pritzker japonés Toyoo Ito, y que fue construido en el gobierno de Rafael Moreno Valle —con una inversión de recursos que no fue transparente—, el secretario Glockner también dijo que se va a aumentar la calidad del Museo, recinto que, reconoció, ha estado aislado:

“El mayor número de visitas es de escolares, pero no es el ciudadano común —el que está pagando con sus impuestos este museo— y que no lo considera como suyo. La nueva política cultural que queremos implementar es que el museo abra sus puertas al público con exposiciones y eventos culturales atractivos”.



Foto: cortesía

Otra de las acciones que reiteró fue la de regresar a los museos del Centro Histórico de la ciudad de Puebla el acervo que había sido sacado de ellos para llevarlo al MIB; también anunció que futuras exposiciones en el Museo Internacional del Barroco provendrán del propio acervo que éste tiene y que no se ha conocido hasta la fecha.

Como parte de las obras que se devolverán a museos del centro, como el Museo Bello, Ernesto Cortés, presentó un mapa de la ciudad de Puebla, del siglo XVIII; explicó que es una obra en papel, que requiere muy especiales condiciones para su estabilización y conservación: “Esta pieza, que por un máximo de dos años debió ser presentada, estuvo tres años (en el MIB).

Ya es necesario que esta obra del Museo Bello regrese a unas condiciones que le permitan su conservación”, añadió que así como el mapa hay otras obras en papel, en textil, que tendrán que regresar.

En ese sentido, explicó en la conferencia que hay un plan paulatino de retorno de las piezas, y de reelaboración de guiones museográficos para que puedan ser apreciados en su contexto original. “Existen préstamos de obras, sin embargo los préstamos que se realizaron al Museo Internacional del Barroco se encontraban sin fecha (de regreso) definida”, dijo Cortés.

fjb