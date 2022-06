El director del CIDE copió también a un Nobel

Una nueva acusación de plagio cae sobre el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche. Mauricio Romero, economista y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), denunció y mostró la evidencia de la forma en que Romero Tellaeche tomó, sin entrecomillar ni dar crédito puntual en las citas, tres párrafos completos de un artículo del economista indio Amartya Sen, quien es Premio Nobel de Economía 1998.

A esa apropiación de ideas del director del CIDE para su artículo “La herencia del experimento neoliberal”, en el número 345, de enero-marzo de 2020, en El Trimestre Económico, revista que publica el Fondo de Cultura Económica, se suma otro caso, para el mismo texto, en el que Romero Tellaeche toma casi una página del artículo “Origins of Ethnic Nationalism in Germany and Repercussions in India”, del profesor alemán Michael Dusche.

Mauricio Romero denunció en Twitter la evidencia que muestra cómo el polémico director del CIDE tomó, de nueva cuenta sin entrecomillar ni poner los créditos correspondientes en cada cita, párrafos completos del artículo “Is Nationalism a Boon or a Curse?”, publicado en 2008 por Amartya Sen en la Economic and Political Weekly, EPW, y que Romero Tellaeche tradujo al español y reprodujo en “La herencia del experimento neoliberal”.



“El que plagia, rara vez lo hace una sola vez. Un artículo de Romero Tellaeche de 2020 (https://t.co/DizhNe7pNy) tiene varias partes que son traducciones burdas de un artículo de Amartya Sen de 2008 (https://t.co/omA0nNmtvR) (cc @andrews_cath @pardoguerra @CIDE_MX @maudussauge) https://t.co/uKWbCftzXp”, escribió Mauricio Romero en Twitter.

EL UNIVERSAL ha documentado un plagio de Romero Tellaeche al artículo “Import Demand for Intermediate Goods in Mexico: 1993-2018)”, de los economistas turcos Caner Colak, Selman Tokpunar y Yasin Uzun, para su artículo publicado en septiembre de 2019 en la Atlantic Review of Economics (AROEC); a diferencia del primer caso, en el plagio al Nobel de Economía si hay una citación al texto, pero las partes plagiadas no están entre comillas y la referencia es una sola vez y no está en todos los fragmentos.

“El Dr. Romero seguramente alegará que lo citó y en efecto sí lo cita pero eso no cambia el hecho de que traduce directamente las palabras de Amartya Sen del inglés y lo mete en el artículo como suyo sin ocupar las comillas”, afirma la profesora e investigadora del CIDE, Catherine Andrews, quien indica que “en este caso lo que ha hecho el Dr. Romero es traducir directamente las palabras de Sen, que están en inglés, y las cita en español en su texto, y solamente una vez incluye la referencia. Poner en este caso la referencia no es suficiente, el problema es que agarra, corta y pega de un texto a otro, sin decir que se trata de citas directas”.

En el caso de la apropiación que hace de casi una página del artículo del doctor en filosofía y relaciones internacionales por la Universidad de Harvard, Michael Dusche, publicado en 2010, también en la Economic and Political Weekly, EPW, Andrews asegura que aun cuando el Dr. Romero señala que los párrafos están basado en el texto de Dusche, al hacer una traducción directa del autor y ponerla en su artículo, sigue siendo plagio y para que no lo fuera tendría que haberlo señalado en el texto, “cuando se trata de una cita muy grande ya no usas comillas, le cambias el tipo y tamaño de letras y usas otro margen, y citas las páginas al final de dónde lo has sacado”. Sin embargo, el Dr. Romero lo pone “como si fuera de su propia redacción”.



EL UNIVERSAL insistió en tener la voz del Dr. Romero Tellaeche, tanto a través de mail como de su oficina, y no hubo respuesta. También se ha insistido en tener respuesta de la revista AROEC y se buscó la postura de El Trimestre Económico.

La comunidad del CIDE ha enviado cartas a las revistas: AROEC y El Trimestre Económico donde denuncia los plagios; y ha aumentado el número de investigadores que han perdido la confianza en la autoridad académica de José Antonio Romero Tellaeche y buscan otras apropiaciones de obras ajenas en los artículos del director del CIDE. “Incluye una sección importante del texto de Sen y una sección importante del texto de Dusche como si fuera su propia redacción, por eso es evidentemente un plagio”, dice Andrews.

