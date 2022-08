El atentado contra Rushdie apuñala la libertad de expresión

El escritor indio-británico Salman Rushdie (Bombay, 1947), apenas subía al escenario para ofrecer una conferencia en el Instituto Chautauqua (Nueva York), cuando Hadi Matar, un joven de 24 años, se lanzó contra él y lo apuñaló.

Rushdie, de 75 años, recibió ayuda médica en el instante porque un doctor que se encontraba en el público corrió para auxiliarlo, mientras agentes de seguridad detuvieron al agresor, originario de Nueva Jersey. El autor de Los hijos de la medianoche -libro que le valió el Premio Booker- fue trasladado en helicóptero al Hospital Eire, en Pensilvania, según la agencia EFE, y fue sometido a cirugía.

Aunque la policía sólo había reportado “al menos” una puñalada en su cuello y abdomen, Andrew Wylie, su agente literario, informó que “no había buenas noticias”. Wylie reveló que el escritor fue conectado a un respirador y no puede hablar. “Salman podría perder un ojo; los nervios de su brazo están muy dañados y su hígado fue apuñalado y dañado”, comentó Wylie al periódico estadounidense The New York Times.

Este es el ataque del que viene huyendo Rushdie desde hace 33 años, cuando se le condenó a muerte con una fatwa, decreto religioso dictado por el ayatolá Ruhollah Jomeiní, líder religioso de Irán, por blasfemias sobre Mahoma, escritas en su libro Los versos satánicos (1988), argumentaron lo fundamentalistas. Este decreto fue leído en la radio pública de Teherán el 14 de febrero de 1989. Incluso una organización religiosa semioficial de Irán ofreció una recompensa de 3.3 millones de dólares por su cabeza.

Esta amenaza de muerte obligó al escritor a vivir una década escondido en Reino Unido, bajo el nombre de Joseph Anton, mudándose de casa constantemente y sin poder decirle a sus hijos a dónde vivía.

Fue a finales de la década de 1990 cuando Rushdie empezó a dejar atrás la vida clandestina y a recuperar su normalidad, pues en 1998 Irán dijo que no apoyaría su asesinato. El escritor vive en Nueva York desde hace casi dos décadas.

“En su vida en Nueva York iba y venía sin ningún protocolo de protección. Ya no tenía que tomar todas las precauciones ni tener quien lo protegiera. No vivía en ese estado de acoso cotidiano”, cuenta a EL UNIVERSAL Carmen Boullosa, escritora mexicana que reside en Nueva York y amiga de Rushdie.

Boullosa señala que el autor incluso podía subir al metro con tranquilidad y ya no contaba con guardias de seguridad porque “ya no vivía bajo la sombra del miedo”, explica la mexicana.

La ganadora del Premio Xavier Villaurrutia estuvo presente en visitas que realizó Rushdie a México, por lo que pudo presenciar los protocolos de seguridad que requerían sus viajes. “Eran protocolos muy rígidos, con supervisión internacional. Después la situación de Salman cambió”, dice Boullosa, y explica que desde hace tiempo el escritor “daba por hecho que esto (la amenaza) era un episodio del pasado”.

“Es una atrocidad, es una señal de cómo la intolerancia, las tensiones globales han crecido de tal manera que es un indicador de un momento difícil y trágico. En este caso el blanco fue Salman Rushdie, que le ha dado cara a la defensa de la libertad de expresión, la defensa de los géneros literarios que irritan tanto a los tiranos, por la defensa de la disidencia de pensamiento”, afirma la poeta y narradora.

Ante el panorama de polarización y del aumento de discursos de odio a través de las redes sociales, la escritora dice no saber si Salman Rushdie había reconsiderado contar con protección nuevamente, pues aclara que no lo ha visto desde que inició la pandemia.

El pasado 28 de julio, Salman Rushdie ofreció una conferencia virtual en el marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro, en la que una persona entre los asistentes del público le preguntó por las “amenazas renovadas en contra de su persona”.

“Uno tiene que optar por la libertad y escribir desde ahí (…). La literatura puede crear belleza, alegría y señalar la maldad: las grandes preocupaciones de la vida humana. La literatura nos dice lo que significa ser humano”, dijo Rushdie en lo que es hasta ahora su última participación en México. “He venido en varias ocasiones a la feria, entonces me da gusto volver”, agregó el Caballero de la Orden del Imperio Británico.

En esa misma conferencia, Rushdie declaró que en Estados Unidos se viven tiempos peligrosos. “Es peligroso si eres negro, si eres una mujer, si molestas a una persona que posee un armar, porque ahora hay más personas que armas (en el país)”.

El reporte policiaco

Dos horas después del ataque, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que Salman Rushdie se salvó porque un guardia de seguridad se interpuso entre él y el atacante. "Fue un agente de la policía estatal el que se puso de pie y salvó su vida, lo protegió a él y al moderador", describió.

La policía ofreció una conferencia de prensa sobre el caso. Informaron que Hadi Matar, el sospechoso, tuvo acceso al Instituto Chautauqua como cualquier otro asistente de la conferencia. Matar portaba un mochila que fue asegurada por autoridades y también se encontraron dispositivos electrónicos en el recinto. Esa evidencias apenas estaban siendo investigados por el FBI, que también revisó la casa de Hadi Matar, en Fairview, Nueva Jersey. Hasta el momento se sabe que el atacante actuó solo, pero se desconoce su motivación. Las autoridades también dijeron desconocer los cargos que enfrentará el joven agresor.

La conferencia que daría Rushdie sería moderada por Henry Reese, empresario y fundador de City of Asylum en Pittsburg, una fundación que ofrece santuario a escritores exiliados por amenazas de muerte. Reese también es miembro de la junta de la Red Internacional de Ciudades de Refugio, una organización independiente de ciudades y regiones que ofrece refugio a escritores, periodistas y artistas en riesgo de persecución.

El moderador también resultó lesionado en el rostro, pero fue dado de alta ayer mismo.

El libro que desató la persecución de Salman Rushdie

La novela Los versos satánicos fue el libro que puso en riesgo a Salman Rushdie. En uno de los capítulos presenta a un personaje que es un profeta llamado Mahound -en alusión al fundador del islam, Mahoma-, que es engañado por Satanás. El libro fue considerado en el mundo musulmán como una obra blasfema, que ridiculizaba al Corán y a Mahoma. Se prohibió su venta en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita y Sudáfrica.

“En los capítulos dedicados al profeta Mahoma dentro de Los versos satánicos en ningún momento Rushdie se mofó de esta religión ni de sus practicantes: se limitó a recoger leyendas sobre la creación del Corán y a ordenarlas y contarlas con recursos novelescos”, escribió Martín Solares, autor y editor, para en una columna de opinión de EL UNIVERSAL

En 1991, el traductor japonés de Rushdie murió apuñalado y sus homólogos italiano y noruego fueron agredidos.

Dos años más tarde, en Turquía fallecieron 37 personas al ser incendiado el hotel donde se encontraba su traductor turco, que sobrevivió.

El temor constante llevó a Rushdie escribir Joseph Anton: A Memoir, un libro de memorias en el que relata su vida escapando de la amenaza de muerte. “Joseph Anton” era el alias que usó mientras estaba escondido.

En la conferencia que ofreció en Guadalajara, Rushdie expresó que era “frustrante” que la polémica novela haya opacado el resto de su trabajo. “Ese fue mi quinto libro publicado, el que publicaré el próximo año es mi libro 21. Han pasado tres cuartos de mi vida como escritor y no estoy orgulloso de decir que este libro que escribí hace más de 30 años no debería definirme como escritor”, dijo.

Los libros de Rushdie se han traducido a más de 40 idiomas. Ganó el Premio Booker por Hijos de la medianoche en 1981. Es Caballero de la Orden del Imperio Británico.

Al cierre de esta edición se desconocía el estado de salud de Salman Rushdie, más allá de la información que proporcionó su agente literario.Con información de AFP