Dudamel sobre el Cervantino: “La gran celebración de la Filarmónica de Los Ángeles es en México”

La primera gira después de la pandemia que realiza la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), dirigida por el también músico y compositor venezolano Gustavo Dudamel, va a culminar en México. “La gran celebración es en Ciudad de México y Guanajuato”, dijo en rueda de prensa el director de orquesta que hace un mes recibió, de manos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, la insignia de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras.

El circuito de la gira de otoño 2022 empieza el 23 de octubre en el Symphony Hall de Boston y continúa en el Carnegie Hall de Nueva York el 25 y 26 de octubre. Dos días después se presenta en el Auditorio Nacional y termina el 29 de octubre en el Teatro Juárez de Guanajuato, a las 21:00 horas, en el marco del 50 Festival Internacional Cervantino.

La gira es emblemática no sólo por tratarse del regreso de LA Phil, sino porque la filarmónica vuelve al Carnegie Hall después de 30 años y, por primera vez, se presenta en el Cervantino. “Vamos al Carnegie Hall, un teatro emblemático en el mundo, pero culminamos en México”.

Además LA Phil cumple un siglo, puesto que su gira inaugural se llevó a cabo en 1921. Tratamos de romper los muros que se colocan y se dicen, para unir una cultura que es la misma, todo es enriquecimiento mutuo, señaló Dudamel.

En el repertorio de este año se incluye el estreno en la costa este de Estados Unidos y en México de dos piezas que LA Phil le comisionó a una de las compositoras mexicanas más destacadas del presente: Altar de cuerda y Kauyumari, de Gabriela Ortiz (Medalla Mozart del Instituto Cultural Domecq, 1996; Beca Guggenheim, 2004), además de incluirse el Fandango, de Arturo Márquez (“son melodías que el maestro Márquez nos regala de una manera majestuosa (…) con su música realmente nos hace sentir nosotros), la Sinfonía n.° 3, de Aaron Copland y la Sinfonía n.° 1 de Gustav Mahler. “Tenemos dos obras que representan todo el espectro cultural de lo que es México”, señaló el también ganador de cuatro premios Grammy.

Para Dudamel, las piezas de Ortiz tienen “una carga ancestral única. Gabriela es una de las grandes representantes, junto a Silvestre Revueltas, Alberto Ginastera y el gran Carlos Chávez. El público verá danzas y momentos de contemplación sublimes, igual que la paleta de colores orquestales de Gabriela.

“Para una institución artística como LA Phil, que debe representar la identidad de la verdadera comunidad, es importante interpretar a estos compositores que forman parte de la familia de la filarmónica y me han acompañado toda la vida”.

Y recordó que a la edad de 11 o 12 años tocó el Danzón no. 2, bajo la dirección del propio Márquez. La formación de Dudamel fue precoz: empezó, a la edad de cuatro años, como alumno del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Décadas después —sin dejar de ser consciente de lo cruciales que fueron sus años de formación temprana—, se ha presentado no sólo en las grandes casas de música del mundo, sino en eventos como el Super Bowl y la ceremonia del Premio Oscar.



LA Phil se presentará el 28 de octubre en el Auditorio Nacional y el 29 de octubre en el Teatro Juárez de Guanajuato, a las 21:00 horas, en el marco del Cervantino. fOTO: Fic

“Desde que se creó el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, de donde yo vengo, los grandes maestros mexicanos acompañaron su proceso de desarrollo: Carlos Chávez, Eduardo Mata, Arturo Márquez y tantos maestros más que podría nombrar. Siempre México ha representado muchísimo para mí. Por nuestras venas corre la misma cultura y espíritu. Yo siento a México también como mi patria, por eso el entendimiento y el amor entre lo que podemos hacer en el escenario y la conexión mágica con el público. El público mexicano es efusivo, entregado, ¿cómo describirlo? Es como describirme a mí mismo”, señaló el compositor, nombrado caballero de las Artes y las Letras en Francia en 2009.

“Vengo de un programa que utiliza la música. Soy hijo de un programa que es verdadero, que es palpable y que se puede vivir. Es fundamental abrir espacios artísticos dentro de las nuevas generaciones. El arte y la cultura no pueden ser algo secundario, que se aísle, sin acceso. El arte es creatividad, belleza, armonía y creación, y en el caso de la música es creación colectiva. Para un niño se trata de tener eso en su proceso de formación, desde el principio, y hablo de toda la música, no sólo de la clásica. El arte debe ser considerado como algo esencial, fundamental para el desarrollo humano”.

La música no es, abundó, sólo un elemento de entretenimiento. “Es un elemento humano y transformador, con un poder infinito: puede transformar sentimientos, objetiva y subjetivamente. Mucha gente escucha la misma pieza, ópera o sinfonía y siente algo completamente distinto. Ahí está la universalidad e infinitud artística”. Y, en específico, sobre la música latinoamericana dijo que “ha sido algo especial (…) hay una lucha por hacer para darle su posición justa dentro del gran repertorio sinfónico de todos los tiempos. Es un trabajo que, evidentemente, se hace abriendo espacios. Los compositores muchas veces no son interpretados o son interpretados años después, cuando estos genios maravillosos ya no están entre nosotros. Para mí y muchos de mis compañeros, ejecutantes, directores, es una misión difundir el talento, convertir el repertorio en algo universal, sin que sea exótico”.

Destaca también en el programa la presencia de la joven violinista española María Dueñas (ganadora del Concurso Yehudi Menuhin), para quien, a su vez, Gabriela Ortiz compuso Altar de cuerdas. Así como la estadounidense Anne Akiko Meyers, violinista ejecutante de Fandango en su estreno mundial el año pasado.

Sobre su presentación en el Cervantino, Dudamel dijo que sus maestros siempre le hablaron del festival. “Es un honor y un privilegio participar en un festival representativo de toda nuestra cultura. Recuerdo cuando empezamos a hablar de la posibilidad de ir al Cervantino; la emoción en LA Phil era inmensa. La cultura latinoamericana abraza todas las culturas y las digiere haciéndolas suyas”, concluyó el director.

El fic este fin de semana

En Guanajuato

Sábado 15: A las 20 horas, Café Tacuba y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en la Explanada de la Alhondiga

Teatro Juárez de Guanajuato, 21 horas: soprano surcoreana Sumi Jo, ganadora del Grammy en 1992.

En Ciudad de México

15 y 16 de octubre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 19 y 18 horas: Luz Sonora, coreografía dirigida por Claudia Lavista en homenaje a Mario Lavista.

Teatro del Pueblo, 18 horas: Teatro musical, espectáculo de la Brigada ExpresArte del Injuve.