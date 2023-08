El conjunto escultórico de Manuel Tolsá, conformado por las esculturas "La Esperanza", "La Fe" y "Caridad" será intervenido en una tercera etapa de restauración a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, así lo informó el director General de Sitios y Monumentos de la Secretaría de Cultura, Arturo Balandrano Campos, en entrevista con este diario.

Esta información se da después de que el rector de la Catedral, el canónigo Ricardo Valenzuela Pérez, denunciara en días pasados, a través de redes sociales, daños en las estructuras de la Catedral por las fuertes lluvias de días recientes y por intervenciones deficientes.

Sin embargo, Balandrano Campos negó que los daños y filtraciones de agua se deban a malas intervenciones, y agregó que el hundimiento diferencial de recinto catedralicio provoca grietas y fisuras.

“La apreciación que tuvo el cabildo de la catedral no tuvo la información correcta. Acudimos a ver la zona y no fue donde hicimos las intervenciones en la última etapa. Encontramos unas fisuras, consultamos con el Instituto de la Ingeniería de la UNAM y me comentaron el problema permanente de la Catedral, que es el hundimiento que sufre todo el conjunto por la poca resistencia del suelo”, dijo.

Balandrano Campos adelantó que la tercera etapa de restauración consistirá en la intervención de los bienes muebles dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, específicamente el conjunto esculturico realizado por el arquitecto Manuel Tolsá. La inversión será de 11 millones de pesos.

“Actualmente comenzaron a ser restauradas y serán colocadas en los siguientes meses, esa es una de las tareas importantes; otra de las tareas que quedaron pendientes son las cubiertas de las cupulas del Sagrario Metropolitano que sufrieron por el sismo movimientos importantes, se generaron grietas en donde no hemos tenido filtraciones importantes porque hicimos un trabajo para sellarlas temporalmente, pero este año aplicaremos otros recursos para restaurarlas”, expresó.

El funcionario adelantó que también se harán trabajos de restauración a los murales de Mathias Goeritz. “Estos murales son importantes porque le dan otro valor artístico a la catedral, los vitrales, algunos de ellos, tienen necesidad de reponer algunas piezas rotas que en el sismo se movieron y rompieron, y también el sellado de la ventanería del marco, que nos permita asegurarnos que no entrará agua”, explicó.

Sobre los avances en el trío escultórico de Tolsá, Balandrano Campos dijo que desde etapas pasadas ya se habían hecho estudios sobre el estado de las piezas, y que se cuentan con casi todas las piezas desprendidas de "La Esperanza", escultura que cayó por los movimientos sísmicos.

“Tenemos ya el proyecto para reforzar el pedestal donde está el reloj, lugar donde deben ir las tres piezas escultóricas, que le dan un realce artístico a la Catedral, hemos trabajado durante todo este tiempo, estamos en la etapa final de restauración de estas piezas, para poderlas subir a su lugar original antes de que termine el año”, informó.

Sobre los recursos, Balandrano expresó que ya están listos todos los proyectos para las intervenciones, por lo que sólo falta que los recursos sean liberados y transferidos a las autoridades de la Catedral.

“Les estamos transfiriendo el recurso, para que sean ellos quienes contraten a las empresas especializadas, ya tenemos listo el convenio para transferirles el recurso, ya tenemos listos los proyectos, empezaremos los trabajos en forma lo antes posible”, agregó.

