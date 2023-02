De Ravel a Metallica: Filarmónica de las Artes anuncia temporada 2023

El ciclo Clásicos espectacular, de la Filarmónica de las Artes, vuelve, después de presentarse por última vez antes de la pandemia, para abrir la primera temporada de 2023 de la orquesta. "Es muy raro encontrar un concierto que englobe todos estos temas, es como un repertorio de grandes éxitos de la música clásica. En 2020 hicimos la prueba con Clásicos Espectacular y vimos que al público le gustó mucho", contó, en entrevista, Enrique Abraham Vélez Godoy, titular de la Filarmónica y director tanto del ciclo Clásicos espectacular como de Noche de luna y Temporada de danza.

El ciclo empezará con el "Intermezzo" de la ópera "Cavalleria rusticana", de Pietro Mascagni, "que la gente relaciona con el cierre de la saga de ´El padrino´ en una escena muy dramática", detalló Vélez.

Siguen, en el programa, el "Tzigane", de Maurice Ravel, "una gran obra de repertorio que tendrá al violinista Jonathan Cano"; la "Rapsodia en azul", de George Gershwin, con la pianista Argentina Durán como invitada, quien, además, tocará con el propio Cano la "Méditation" de la ópera "Thaïs", de Jules Massenet.

Lee también: Los cambios en Netflix, el nuevo DT de la Selección y el globo chino derribado en los memes de la semana

La presencia de ambos músicos será un privilegio para la Filarmónica, subrayó.



Foto: Filarmónica de las Artes

La primera parte del programa cierra con el "Bolero", de Maurice Ravel, pieza que "cumple 95 años de haber sido estrenada. El mismo Ravel decía que el ´Bolero´ pegó por casualidad porque no era más que un mero ejercicio de orquestación; nunca pensó que se convertiría en su obra más distintiva, lo cual se nota en que su lenguaje no es similar al utilizado por Ravel en su catálogo".

"Pompa y circunstancia", de Edward Elgar, abre la segunda parte antes del "Vals no. 2", de Shostakóvich: "Para cualquier persona que no la conozca ni la haya oído antes, este vals podría pasar por una pieza de un compositor mexicano, particularmente de Oaxaca. Son lenguajes similares".



Sobre Shostakóvich, el director recuerda una historia curiosa, pero falsa, en la que el compositor soviético conoció Oaxaca durante un viaje a México y le robó el tema a algún músico local. El programa continúa con el "Intermezzo" de "La boda de Luis Alonso" o "La noche del encierro", de Gerónimo Giménez. "¿Quién no lo ha escuchado", preguntó Vélez; "La danza del sable", de Arám Jachaturián, y la "Cabalgata de las valquirias", de Richard Wagner, en su versión sinfónica, "obra grande y compleja".

A pesar de que son composiciones populares, el programa es difícil, continuó Vélez. "No sé por qué otros músicos menosprecian hacer este tipo de repertorios, pero al público le gusta. Para la orquesta es un reto y para uno como director, también, porque es material tan conocido que no pueden hacerse cambios".

El concierto será el 17 de febrero, a las 19:00 horas, y el día 18, a las 18:00 horas, en el Centro Universitario Cultural A. C. (CUC; Odontología 35, Copilco Universidad).

En el ciclo de marzo (los días 10, 11 y 12), bautizado como "Noche de Luna" se interpretará "Los planetas", de Gustav Holst, en un concierto inmersivo. "El CUC tiene un proyector tremendo de cine. Vamos a aprovechar toda la pantalla y simular con iluminación una bóveda de estrellas en el techo. Es nuestro primer ciclo ´Música y ciencia´, que repetiremos el próximo año".

Los días 17 y 18 de marzo, bajo la dirección de Laura Reyes y con una banda rítmica integrada por mujeres, se llevará a cabo "Noche de primavera", repertorio de canciones de Metallica para el que se mandaron a hacer arreglos especiales (las funciones ya se agotaron, pero se está evaluando la apertura de dos fechas nuevas).

El 28, 29 y 30 de abril, y el 5, 6 y 7 de mayo será la Temporada de danza con "Carmen", de Georges Bizet, y "El pájaro de fuego", de Ígor Stravinski. "Somos —dijo— la única orquesta que tiene su propia compañía de danza, la Compañía de Danza de las Artes"; para la cual audicionaron cerca de 300 bailarines de danza clásica y contemporánea, de los que se eligió a alrededor de 40; la compañía cuenta con un área de ensayo, coreógrafos, vestuaristas, maquillistas, peinadores, jefe de personal y demás.

Lee también: Nuevos descubrimientos arqueológicos en Chichen Itzá

"Carmen" —continuó Vélez—, en la versión que hizo Rodión Shchedrín, y "El pájaro de fuego" no son obras cuadradas, pero tienen lenguajes completamente distintos. "La música de Stravinski es difícil tanto para orquesta como para los bailarines. Para nosotros como artistas, el reto de este repertorio va a ser Stravinski, puesto que ya hemos hecho ´Carmen´ varias veces y no representa una dificultad mayor que la de la obra por sí misma".

Por último, el 9 y 10 de junio, la Filarmónica interpretará el programa "Tango espectacular" con Argentina Duran, quien debutará como directora invitada. "Los músicos de la orquesta interpretarán el 98 % de la música, ya que invitamos a un bajista y un pianista, expertos en tango, un género con un lenguaje particular".



En el repertorio hay canciones clásicas como "El choclo", "Mala junta", "Se dice de mí", "Por una cabeza" y "La cumparsita", sin dejar de lado las piezas de Ástor Piazzolla.

Los boletos se pueden adquirir en la página: filarmonicadelasartes.com y van de los $350 a los $400 pesos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc