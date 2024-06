Para celebrar el Mes del orgullo, Danza UNAM con sus compañías TCUNAM y DAJU, además de la cátedra Gloria Contreras, preparan un programa de actividades para los siguientes días.

Para empezar, un homenaje que el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), bajo la dirección de Cecilia Lugo, le hace a la maestra Gladiola Orozco y en el que se presentan "Diario de Rita Berlín", de María Brezzo y "Signos... el cuerpo de la noche", de Oscar Ruvalcaba, hoy y mañana, a las 19:00 y 18:00, respectivamente, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

El domingo, a las 12.30, en la misma sede, se presenta la Gala con “G” de Gloria, del Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM), con la dirección de Irina Marcan y cinco propuestas coreográficas. El 23 y 30 de junio (Sala Miguel Covarrubias), y el 21 y 28 de junio (Teatro Estefanía Chávez Barragán), a las 12:30 en las cuatro fechas, el TCUNAM también cerrará la temporada 111“De las raíces a los nuevos frutos” con el estreno de "Carmina Burana", de Carl Orff, que, con la dirección de Marcano, se apuntala como una pieza imperdible.

Hoy y mañana, a las 18:00 horas, en el Salón de Danza, se presenta el proyecto "Correspondencias", investigación escénica de Magdalena Leite y Aníbal Conde. Los días 7, 8 y 9 de junio (19:00 y 18:00 horas), en la misma sede, será el turno de Laura Ríos y su Body Farm, descrito como "un ritual de gestualidad sutil".

Isabel Beteta, directora de Nemian Danza Escénica presentará cuatro piezas enmarcados con el título "Ráfaga" ("El abrazo", "La locura del poder", "El destino" y " Sin excusas") el 21, 22 y 23 de junio (19:00 y 18:00 horas) en el Salón de la Danza.

Entre el 8 y el 30 de junio habrá diversos talleres de prácticas escénicas de Danza UNAM.

"Selva humana", performance de cine expandido, bajo la dirección de Ana Elena Tejera, estará el 14, 15 y 16 de junio (19:00 y 18:00 horas) en el Salón de la Danza.

Destacan los talleres de "Introducción al ballroom y vogue", que impartirán Annia Ninja y Daju, así como los que se darán con la Cátedra Gloria Contreras sobre danza afro y bailes en discotecas neoyorquinas en la década del 70. Junto al MUAC se preparó "Ball in the name of iconic house of Ninja X Daju", que conjunta el performance y la moda bajo una lente no hegemónica. Un gran cierre de actividades que será el 25 de junio, en el ágora del MUAC y empezará a las 16:00 horas.