En 2023, los puestos de trabajo en el sector cultural disminuyeron y, además, se confirma que esta estadística no ha podido recuperar el nivel que tuvo hace 16 años. Este es un dato que destacan especialistas en la Quinta Jornada Nacional de la Cuenta Satélite de la Cultura, una mesa de diálogo que analiza los resultados de este sistema de medición económica de las actividades y productos del sector cultural que se hizo público antier.

El año pasado se generaron un millón 439 mil 671 puestos, pero comparado con 2022, hubo una disminución de aproximadamente 20 mil puestos, lo que representa el 1.4%. Eduardo Cruz Vázquez, especialista en políticas y gestión cultural, señala que la brecha sigue aumentando, pues recordó que en 2019 había 1 millón 600 mil puestos de trabajo.

Manuel Pérez, subdirector de cuentas de cultura en INEGI, indica que en esta medición no sólo no se han recuperado los niveles antes de la pandemia, sino que no se han recuperado los niveles de puestos de trabajo que había en 2008.

Para Marissa Reyes, quien es economista especializada en gestión cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esta baja en los puestos de trabajo muestra cómo se está reconfigurando el campo laboral, donde la tecnología va adquiriendo más relevancia con el paso de los años.

“Nos da cuenta de los movimientos que se están dando y que la cultura no está exenta de ello”, agrega Marissa Reyes.

“La distribución del empleo, en una lectura global, es terriblemente patética. En un país que quiere desarrollo tecnológico, hay desequilibrios brutales en el sector. La modernización desde los años 80 no arrojó como resultado un sector cultural más pujante”, comenta Eduardo Cruz Vázquez.

Falta política económica en Cultura

El año pasado no sólo los puestos de trabajo de cultura bajaron, sino todo el sector, pues pasó de generar 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 a 2.7%.

Carlos Pelester, economista de INEGI especializado en cultura, explica que mientras que en 2023 la economía creció y superó el nivel que tenía antes de la pandemia, Cultura no. También detalla que Colima, Campeche, Nayarit y Tabasco son los que menos contribuyen al PIB de Cultura, mientras que Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México son los que más contribuyen. “Esto no está despegado del tamaño de las economías estatales”, aclara Pelestor.

Los expertos del INEGI también detallan que en 2023 el gasto ejercido en “Cultura y otras manifestaciones culturales” (ahí entra todo lo que tenga que ver con cultura, como teatros del IMSS o presupuesto de universidades públicas destinado a actividades culturales) fue de 26 mil 14 millones de pesos, lo que equivale a 0.44% del gasto ejercido del gobierno federal (que es de 5 billones, 944 mil 674 millones de pesos). Si se suma el gasto que hace el gobierno también en educación y difusión cultural, hay un aumento, asciende al 0.90%, o sea 53 mil 727 millones de pesos.

“El problema es que hay un sector de la cultura que tiene una actividad importante, pero que jamás ha sido objeto de una política económica”, dice Cruz Vázquez ante los datos de la Cuenta Satélite.

“Hay una constante en muchas cosas, hay variaciones mínimas, lo cierto es que este año no podemos decir que vamos creciendo. No hay mucha novedad y, quizás, sería importante ver cómo se pueden hacer estrategias para que algunos sectores vayan tomando la escena”, reflexiona Reyes.

