¿Cuál es la definición de un edificio temporal? El premio Pritzker que hace edificios de papel responde

El arquitecto japonés Shigeru Ban (Tokio, 1957) fue el invitado estelar del ciclo de conferencias de la primera jornada del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2022. El ganador del Premio Pritzker 2014 -el equivalente al Nobel en la arquitectura- reflexionó sobre qué es lo que hace a un edificio permanente en realidad.

Los diseños de Ban se caracterizan principalmente por el uso de un material peculiar que, a diferencia del concreto, podría parecer que no es duradero: tubos de papel reciclado, de su propia creación.



Foto: Frida Juárez/ El Universal

Además de haber creado edificios para la marca relojera Swatch, en Suiza, salas de Concierto en París, una sede del Centre Pompidou, museos temporales en Nueva York y Santa Mónica, la mitad de la obra se Shigeru Ban se especializa en hogares temporales para personas afectadas por la migración y fenómenos naturales.

La vocación para ofrecer soluciones a las personas que han perdido sus hogares surgió en una época en la que el arquitecto se sentía decepcionado de su profesión, dijo en la conferencia.

Lee también: Ópera da voz a las ideas feministas de Sor Juana

“Como el dinero y el poder son invisibles, nos contratan para crear monumentos que muestren su poder al público. No digo que no me interese crear monumentos, pero también hay que usar nuestra experiencia y conocimiento para personas que han perdido sus casas”, afirmó el arquitecto.

Tras su primera década como arquitecto, en 1994, Ban narró que por casualidad se encontró con una fotografía de un campamento de refugiados en Ruanda. Las malas condiciones en las que vivían esas personas impulsaron a que el arquitecto se acercara a la ONU y presentara una propuesta. “Escribí una carta a la ONU, claro que no me respondieron. Así que tuve que ir a las oficinas de la Comisión para refugiados en Ginebra”.



Obra del arquitecto japonés Shigeru Ban. Foto: Vía mextropoli.mx

La alternativa que presentó era sustituir el marco de las casas de campaña hechas con troncos de madera, por su material de tubos de papel reciclado, para evitar la tala de árboles.

“También quería hacer los refugios más cómodos, pero desafortunadamente por política de la ONU no pueden ser tan cómodos porque deben ser temporales”, contó el arquitecto japonés.

Este no fue el único proyecto de refugios y casas temporales que ha diseñado Shigeru Ban en su carrera. En 1995, tras un terremoto en Kobe (Japón), el diseñador contribuyó con la construcción de casas de tubos de papel para refugiados de Vietnam que no tuvieron acceso a una casa temporal que el gobierno de Japón ofreció a sus ciudadanos. “No tenían a dónde ir, por lo que construí junto a mis estudiantes algo cómodo, pero temporal”, dijo Ban sobre los inmuebles edificados sobre huacales donados por una cervecera. “Las personas vivieron ahí por cuatro años”, agregó.



Obra del arquitecto japonés Shigeru Ban. Foto: Vía mextropoli.mx

Lee también: Tras demanda, Voladores de Papantla y Cervecería Moctezuma llegan a acuerdo reparatorio

En aquella ocasión también reconstruyó una iglesia de papel “con el objetivo de que durara tres o cuatro años, pero se extendió hasta 10 años y se volvió un símbolo de la ciudad, fue usada para bodas, conciertos”. Tras un terremoto en Taiwán, esa misma construcción fue enviada al país y se quedó de forma permanente en un centro comunitario.

“Aquí es cuando me pregunto cuál es la definición de un edificio temporal y de un edificio permanente. Hay muchos edificios de concreto en la Ciudad de México, Tokio, Nueva York, en cualquier ciudad grande, pero son temporales, se destruyen para construir uno nuevo para seguir haciendo dinero, aun siendo de concreto. Sin embargo, incluso si un edificio está hecho de papel, si es acogido por la comunidad, se vuelve permanente. Esa es mi definición sobre qué es temporal y qué es permanente”, afirmó.

Ban, quien dijo visitó México justo después del terremoto de 2017, también construyó tiendas para los afectados por el terremoto de Haití en 2009. En ese mismo año, construyó una sala de conciertos temporal en la ciudad de L’Aquila (Italia), que también sufrió un terremoto.

En 2011, tras el terremoto, tsunami y emergencia nuclear que azotó a Japón, el arquitecto acondicionó un refugio en una cancha de basketball con una estructura de tubos de papel y cortinas, para que las personas tuvieran privacidad.



Obra del arquitecto japonés Shigeru Ban. Foto: Vía mextropoli.mx

El defensor de una vivienda digna, sostuvo en su conferencia que los terremotos no son los culpables de matar a las personas, sino el colapso de edificios, lo que es una responsabilidad de los arquitectos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.