El México feminicida y violento, las luchas ganadas en Argentina a favor del aborto, el racismo y la violencia en Colombia, la demanda de educación en Cuba y Perú, la represión de la dictadura en Nicaragua y los resabios de las dictaduras en Chile, entre otras grietas que atraviesan y han incendiado a América Latina, son los temas que ocho cronistas jóvenes conjuntan en “Rabia. Crónicas contra el cinismo en América Latina”, editado por Eliezer Budasoff y Javier LaFuente.

Este libro de crónicas publicado por Anagrama, es una radiografía de las grietas que se han abierto en los territorios de América Latina en los años recientes, tal como afirman los editores de los ocho trabajos periodísticos y del libro, “son temas transversales a todo el continente, en un momento en que a todo se le estaba prendiendo fuego, que parecía que todo estaba contagiándose”, afirma Eliezer Budasoff, sobre este libro que arrancó en 2018 y llega con sus historias a finales de 2021.

Budasoff asegura que la idea era aprovechar esas rupturas para justamente poder indagar en toda la complejidad de factores que ha llevado a que estas sociedades saltaran, estallaran e intentaran transformar algo, “de alguna manera lo que permitieron estas protestas sociales y estas grietas fueron mirar las entrañas de la sociedad y encontrar, buscar, rastrear el hilo de estos problemas que sí son transversales”.

Así están, agrega, el horror feminicida de México, que es algo también presente en otros lugares de América Latina; está la desigualdad, que para Javier LaFuente, es el tema más acuciante, junto con la lucha de las juventudes, “algo particular de este libro es que también es un continente cada vez más lleno de exigencias, y lleno de exigencias de unas generaciones que reclaman mejoras para sus propios países. Es así que uno de los nexos es la juventud, tanto de los personajes como de los autores, yo creo que eso es un poco lo que también queríamos hacer prevalecer”.



LaFuente, apunta que la idea era también hablar de una juventud, o más bien, que el libro nace gracias al impulso de una juventud que decidió abrir de par en par las puertas, “no sabemos de qué, todavía, y los autores que quisimos que contaran eso eran autores coetáneos de los movimientos que se estaban produciendo. Esa es una de las particularidades del libro”. La idea es reforzada por Eliezer Budasoff, quien asegura que una de las premisas de “Rabia”, es que en las naciones de América Latina las nuevas generaciones estaban saliendo a la calle a transformar sus sociedades.

“A diferencia de algunas generaciones anteriores, no en todos los países, pero algunas sí, la apuesta era al exilio, y de pronto las generaciones de hoy dicen: “no, no es el exilio, tenemos que salir a cambiar esto, es nuestra sociedad”. Es lo que sucede cuando tú empiezas a pensar el futuro y más el presente en primera persona del plural. “Nadie se salva si no nos salvamos todos”. Creo que eso es la principal apuesta al futuro que está contenida en este libro.

Javier LaFuente señala que básicamente no saben en qué van a desembocar esos estallidos y esa rabia. “Cuando empezamos a pensar en este proyecto nos dimos cuenta que hay unos temas comunes, que tenemos una idea preconcebida de ese momento en la actualidad y cuando entregamos el texto, nos dimos cuenta que hay otra idea completamente diferente, que hay países que están incluso peor que cuando iniciaron estos movimientos, de ahí que nosotros decimos que este libro habla de unas grietas que se abren y que esas grietas dejan relucir a una sociedad. Es una radiografía de un momento concreto de unas sociedades, qué va a venir, que está todavía por verse”.

Eliezer Budasoff agrega que el tema que abre el libro es el que se podría considerar el caso más exitoso: en Argentina se logró la Ley para la interrupción legal del embarazo; sin embargo, algunas sociedades están peor que en el momento en que estallaron las movilizaciones para cambiar las cosas, “la hipótesis de partida es que estas protestas, estas manifestaciones, no son necesariamente puntos de llegada, sino puntos de partida, han puesto en marcha cosas cuyos efectos son todavía, digamos, desconocidos. Pero los personajes de las crónicas son gente que por primera vez asiste a su despertar político, y entonces eso no tiene retroceso”.

“Rabia. Crónicas contra el cinismo en América Latina” va del México feminicida retratado por Elena Reina a la Argentina de Estefanía Pozzo, donde las mujeres derribaron las trabas políticas del aborto; del Pacífico colombiano atravesado por la violencia y el racismo al que acude Juan Cárdenas al Puerto Rico de los huracanes que ya no puede sostener el recuerdo de «la colonia feliz» de Ana Teresa Toro; de la Cuba que no quiere ver cómo un grupo de jóvenes educados por la Revolución, como Carlos Manuel Álvarez, cuestiona y exige cambios al Perú de Josepha Zárate, donde los jóvenes tumbaron a un presidente y pagaron con vidas su irrupción en la política; de la Nicaragua de Ortega (a quien retó Lesther Alemán, un joven hoy preso y antes exiliado, como el periodista Wilfredo Miranda) al Chile de Yasna Mussa, que desmintió la fantasía del “oasis” de América Latina y empezó a desmontar la herencia de la dictadura. Tal como afirman los editores en este libro.

