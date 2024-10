“Lo que detonó el paro en el Conservatorio Nacional de Música fue una serie de cúmulos de peticiones no respondidas que ya se han venido asomando con el tiempo”, explicó el secretario de la Sociedad Estudiantil del Conservatorio, Carlos Galicia, quien también detalló que algunas de estas carencias datan de hasta hace 10 años.

El lunes pasado, a las 15:15 horas, se hizo la asamblea en la que se votó el paro de 48 horas hábiles, sin tomar en cuenta el día en que la presidenta Claudia Sheinbaum tomó protesta. Se tiene contemplado que la asamblea delibere hoy la continuidad del paro.

Galicia contó que al pliego petitorio que se dirigió a las autoridades, y que conforman 45 puntos, la maestra Silvia Navarrete, directora del Conservatorio, respondió parcialmente y de una forma ambigua. “Hay cosas que no son de su competencia, que son de la Subdirección General de Educación e Investigaciones Artísticas; otras son del INBAL”.

En la temporada de inscripciones, continuó el secretario, que se llevó a cabo recientemente, subió un nivel más la cuota de reinscripción, lo que, en lugar de abonar a las necesidades de los estudiantes dio un motivo más para la protesta. “Solicitamos que aumentaran las exenciones de pago, que es un apoyo que da el INBAL ya sea por vulnerabilidad económica o por aprovechamiento, pero estas oportunidades se la dan a muy poquita matrícula. Este año me parece que fueron 35 alumnos de una matrícula de más de mil”.

A través de solicitudes enviadas antes de que terminaran su gestión las anteriores encargas de Cultura y el INBAL, respectivamente, Alejandra Frausto y Lucina Jiménez, se solicitó arreglar el mobiliario que hay en el Conservatorio. “Hay mobiliario que tiene 50 años allí, principalmente mesabancos que ya no son funcionales, no son ergonómicos, cuyo uso es contraproducente para los estudiantes. El abandono de una cantidad impresionante de instrumentos extraordinarios, como el contrafagot, por ejemplo, instrumentos que se ocupan esporádicamente en la orquesta o la banda sinfónica y que no sirven o les hace falta mantenimiento”. También se requiere el arreglo de dos órganos.

Hace un año se terminó la remodelación del edificio, como parte de un programa de reconstrucción por el sismo de 2017, abundó Galicia. “Pero estamos a la espera de que se rehabilite el ala de Campos Elíseos en el Conservatorio”, concluyó.