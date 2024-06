Ernesto Lumbreras

Antología signos oscuros de mi boca extraña (Bonobos Editores, México, 2024, 400 pp.).

Es una atractiva visión del presente poético a partir de la más flamante generación de poetas con obras propositivas, de autores nacidos a partir de 1980. Es una ventana crítica, una aventura, una apuesta, pero también es una toma de pulso de la poesía mexicana; a través del presente leemos el pasado de la poesía mexicana.

Ceguera, ahí estarás (Antología persona), Jeannette Clariond (Nueva York Poetry Press, 2024).

El nombre de Jeannette Clariond queda a la deriva cuando se le identifica como directora de unas de las colecciones de poesía más importante en lengua española: Vaso roto, y se deja de lado su obra personal, poética, pero esta antología publicada en Nueva York es una oportunidad para conocer una voz atractiva, además es una antología vasta que intercala textos críticos, entrevistas, muestras de sus libros publicados. La invitación es a leer a una autora que tiene, además del mérito de editora y traductora de obras en lengua inglesa, una valía enorme como poeta.

Quirón, Cristián Peña (Vaso Roto Ediciones, España, 2024, 104 pp.).

Después de sus últimos galardones, el más reciente de Xavier Villaurrutia, del que escribí. Es un libro de madurez, sobre la figura del padre, sobre sus metáforas, sobre su simbología.

Mariana Bernández

La noción del poema, Nuno Júdice, traducción de Lauren Mendinueta (Abisinia, Buenos Aires, 2023,148 pp.).

Es un autor bastante conocido que ha sido publicado, incluso, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2013. En 2014 obtuvo el Premio de Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval. Este primer libro que se llama La noción del poema salió por primera vez en 1972, lo reeditan como parte de este homenaje a su figura y a su poesía, que es enorme. No sólo fue poeta sino un gran traductor al español, fue ensayista. Es un personaje que ha influenciado tanto la poesía portuguesa como la de habla en español. Este libro en específico es maduro en su lenguaje, transparente, con una carga simbólica excepcional. Lo escribe cuando tiene 23 años. Llama mucho la atención por ese tono intenso y la vigencia del tiempo. Contiene poemas como “Otoño”, “Matiz”, hay una combinación de poesía y poemas en prosa.

La música del verbo. Reflexiones sonoras de la poesía y sobre la poesía, José Ramón Ripoll (Del Centro Editor, México, 2024, 198 pp.).

Es, no solamente una reflexión de corte indagatorio sobre los aspectos de la escritura poética, sino de estos vínculos con la música, con la sonoridad y la respiración del poema, con las intertextualidades que siempre hay dentro de la poesía a la hora que se desmenuza la corporalidad del poema. Es un poeta multipremiado. Una de las cosas que me gustaría señalar, aparte del Premio Rey Juan Carlos en 1983, es que estuvo a cargo de la Revista Atlántica de Poesía donde hubo una profunda participación de varias generaciones de poetas mexicanos.

En el oído medio, Edda Armas (Hojas de hierba, España, 2024, 76 pp.).

Edda tiene el Premio Naji Naaman’s de Literatura 2014. No por pequeño, no contundente: es un libro estremecedor, porque no solamente plantea los problemas que estamos viviendo: las guerras, las migraciones, los exilios, sino la relación que hay con el lenguaje, como se vuelve la “matria” y la patria, y como ella dialoga con sus propios pares, con poetas que ha conocido personalmente o a través de sus lecturas. Su poema es experimental en su forma, es “un libro muy aventado”, como decía Raúl Renán, que este 14 de junio fue su homenaje luctuoso: arriesga mucho en este extremar la experiencia poética para que el lenguaje se acerca a las orillas de lo inefable.

Roberto Cruz Arzabal

La parte quemada, Julián Herbert (UAZ, México, 2024, 72 pp.).

Es el más reciente libro de Julián Herbert, junto con el de ensayo publicado por Gris Tormenta, Suerte de principiante. Herbert es uno de los poetas más rigurosos en su conocimiento de las tradiciones poéticas que convergen en su obra, al mismo tiempo es uno de los más imaginativos en las transformaciones de estas. Este es un libro de poemas exigentes, pero no herméticos; demandan de quien los lea la atención a las capas de sentido, guiños y cambios. Lo mismo es una exploración de las formas posibles de la poesía que una crítica mordaz de nuestro mundo literario. Además, incluye uno de los poemas largos más interesantes que recuerde de los que se hayan publicado en lo que va del siglo.

No contiene armonías, Tedi López Mills (Almadía, México, 2024, 136 pp.).

López Mills escribe en la presentación que quizá sea el último libro de poesía que escriba. Además de las circunstancias que llevaron a esta posibilidad, también se siente como el cierre de una poética. Pero se trata de un fin imprevisto, de las consecuencias de una radicalización estética que conduce de la ironía a su quiebre. Los poemas, especialmente los de la última sección, tienden a una unidad paradójica: no mediante repeticiones sino mediante ausencias. Coexisten dos cosas ligadas por algo entre ellas que no está, pero que debería. Como piezas hechas de saltos, una sonoridad crítica más que cadenciosa.

La extraña incandescencia azul de los ácaros, Diego Espíritu (Mag ediciones, México, 2023, 56 pp.).

Este libro fue publicado en dos formas. Un libro impreso en tonos azules como los mencionados en el título y una página web en la además del poema se incluyen las imágenes que lo acompañan y su traducción. Diego Espíritu es un poeta interesado en las prácticas poéticas experimentales, especialmente las hechas con máquina de escribir. En este poema largo habita, sin embargo, una reflexión verbal hecha de repeticiones y resonancias sobre las relaciones entre lo ínfimo y lo estelar. No tanto una comparación como un movimiento constante entre uno y otro, un movimiento que al hacerse toca los mundos humanos y no humanos. A propósito de los ácaros del título, los sentidos y las ideas del poema se trenzan en formas poéticas a partir de dos ejes: la extrañeza del mundo que se extiende entre seres y la profundidad geológica de los tiempos de lo vivo.

José Homero

Versópolis. Nueva poesía europea, editor Adalberto García López (Círculo de Poesía, México, 2023).

Versópolis es una plataforma web fundada en 2014 para vincular las diversas lenguas y tradiciones de la poesía europea y registrar a los autores participantes en los diversos festivales europeos. Con el apoyo de la Unión Europea, esta ingente antología recopila versos de más de 80 poetas contemporáneos en 36 lenguas, oficiales y no oficiales, y es un auténtico acontecimiento en castellano. La compilación, aprobada por Aleš Šteger, poeta esloveno y creador de la plataforma, ofrece un panorama de la actualidad de la poesía en Europa y da fe de la vitalidad de la traducción en México. Un libro indispensable para las noches de verano; y para todas las estaciones por su variedad de registros y temas.

Memoria del desierto, Mijaíl Lamas (Círculo de Poesía, México, 2023, 82 pp.).

Mediante distintas voces y estilos que son igualmente distintas miradas a paisajes cambiantes, como la oscilación de las imágenes en los sueños, la memoria o los merodeos, Mijaíl Lamas construye una caravana textual que, por una parte, explora las configuraciones de la memoria –nos recuerda, enfáticamente, que la memoria fija las imágenes mediante el dolor–, al tiempo que revisa sus clásicos en una verdadera eclosión fónica y textual que va de Bob Dylan a The Smiths, de Al Berto a Álvaro Mutis, de Camoes a José Carlos Becerra, entre una pléyade más. Con todo su cosmopolitismo, es una obra arraigada plenamente a México, aunque fronteriza como sus excursiones: nativa y cosmopolita, con versos cortos y versículos, tierna y colérica…

Monk, León Plascencia Ñol (UANL, México, 2024, 100 pp.).

La poética de Plascencia Ñol (1968) surge de la écfrasis –esa tentación tan romántica, pero a la vez tan olvidada durante la modernidad–. Diríase que es la mejor forma de trans/creación que un poeta posmoderno puede realizar. Monk, construido a partir de siete tracks de un disco imaginario, a través de un retrato coral, persigue la huidiza personalidad de Thelonious Monk, uno de los creadores más desconcertantes de la música moderna, Siguiendo la impronta de las Vidas imaginarias de Schwob, esta biografía poética se sustenta en una labor de archivista tanto como en una ferviente imaginación.