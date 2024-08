Las editoriales universitarias juegan un papel fundamental en la bibliodiversidad y la difusión de la ciencia y la cultura. En este texto me referiré a las editoriales que forman parte de instituciones académicas, no a las editoriales comerciales que publican obras a nivel universitario, que será materia de otro artículo.

Las editoriales universitarias se agrupan en México en la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas, en la que participan más de 50 sellos editoriales, muchos de ellos también afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, CANIEM.

En esta ocasión tengo el enorme placer de conversar con una querida amiga, quien representa actualmente a una de las más importantes editoriales universitarias del país. Me refiero a la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, Socorro Venegas.

Socorro es escritora y editora, especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM, la OEI y el Cenart. Recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Cuento “Benemérito de América” y, por su novela "La noche será negra y blanca", el Premio Nacional de Novela “Carlos Fuentes” en la categoría Ópera Prima.

Socorro, cuéntanos: fuiste recientemente ratificada al frente de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Con tu larga trayectoria en la escena cultural en México, ¿qué significa esta ratificación para ti?

“Por principio de cuentas es un gran honor y privilegio poder seguir siendo parte de una de las editoriales más grandes de libros en español en el mundo. La producción editorial de todas las dependencias de la UNAM es de alrededor de seis libros diarios. Les agradezco a la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán, y al rector, Leonardo Lomelí Vanegas, haber depositado la confianza en mí para poder continuar un proyecto editorial que refleja las proyecciones urgentes de la Universidad, como la búsqueda de la equidad de género, la revitalización de las lenguas indígenas, destacar la participación y el papel cada vez más relevante de los jóvenes en la vida pública y, en general, todas las estrategias encaminadas a propiciar la inclusión, el respeto y la cultura de paz en nuestra comunidad. Soy una agradecida por poder continuar este proceso.”

¿Cuál es el papel de la Dirección de Publicaciones y en general de las editoriales universitarias en el ecosistema del libro?

“La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM (DGPFE), adscrita a la Coordinación de Difusión Cultural, es laeditora central de la UNAMy la responsable de la distribución, difusión y comercialización de las publicaciones de las entidades editoras de la Universidad, y además propicia la vinculación entre las dependencias de la institución.”

“El punto culminante de cada año es la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), en donde, además de Libros UNAM, confluyen muchas editoriales universitarias de Iberoamérica y se conovoca a todas y todos los actores del ecosistema editorial universitario.”

“El matiz principal de los libros universitarios es que promueven el conocimiento que se produce en los distintos claustros académicos, corresponden a las demandas y expectativas del alumnado, docentes e investigadoras e investigadores y, sobre todo, motivan a que ese conocimiento se socialice en una comunidad. Las editoriales universitarias publican libros necesarios.”

Sé que está próxima la Filuni. ¿Nos puedes hablar de ella y de los retos que representa?

“La Filuni es la suma de muchos esfuerzos, tanto al interior de la Universidad como de numerosas instancias externas que suman a esta noble y trascendental experiencia editorial de socialización. La CANIEM, por ejemplo, es una de ellas. La Feria es una iniciativa para crear y ofrecer un espacio a editoras y editores universitarios y al público lector universitario y general para encontrar, descubrir y compartir las propuestas de estas editoriales. Cada año tenemos una institución invitada de honor. Este año nos congratulamos muchísimo de contar con la presencia de la Universidad de la República (Udelar), de nuestro país hermano, Uruguay, que está cumpliendo 175 años. En colaboración con la Udelar se llevarán a cabo numerosas mesas redondas, conversatorios, presentaciones, etc., en las que participarán académicos, creadores y funcionarios de la universidad uruguaya.”

“Llevamos la celebración y colaboración con la Udelar más allá y, como ya es usual en Filuni, coeditamos un libro con la universidad invitada, una obra en la que confluyen intereses comunes, y en este caso una figura señera para los latinoamericanos. Publicamos 'Eduardo Galeano. Las orillas del silencio', de Román Cortázar, en alianza con la UDELAR y Siglo XXI Editores.”

“En esta edición de la Filuni los ejes transversales que acompañarán todas las actividades, y que van en concordancia con la agenda y programa de la Coordinación de Difusión Cultural, son equidad de género, juventudes, cultura de paz, migración forzada, ciencia, exilio, IA y nuevas tecnologías, y universidades en América Latina: la educación como derecho.”

“Gracias a la suma entusiasta de esfuerzos de distintas instancias universitarias organizamos seminarios, coloquios, conferencias, presentaciones editoriales, charlas, talleres, entre otras actividades.”

“La Filuni se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM (CEC) del 27 de agosto al 1 de septiembre. ¡Las y los esperamos!”

¿Cuál es la relación de las editoriales universitarias con las editoriales privadas? Muchas editoriales universitarias, la UNAM desde hace mucho, están afiliadas a la CANIEM. ¿Cuál es el valor de esta afiliación?

“Es fundamental ser parte de esta asociación gremial; la CANIEM es un espacio plural que reúne no solo a editoriales privadas, también a instituciones de educación superior y universidades, es un dinamizador del ámbito editorial a través de gestiones que visibilizan la importancia del sector productivo del libro, del manejo de datos estadísticos, programas de capacitación, y un aliado siempre cercano para la más amplia difusión de las iniciativas. Por ejemplo, durante la pandemia fue muy importante su apoyo para promover nuestra convocatoria dirigida a las editoriales independientes para coeditar y apoyar así a nuestros colegas en momentos críticos en que tal vez hubieran tenido que desestimar o posponer publicaciones.”

¿Qué hace falta en nuestro país para detonar el potencial lector de nuestra población? ¿Tal vez políticas públicas en torno al libro y la lectura?

“El Estado ha hecho mucho en publicar y distribuir libros gratuitos o a precio muy accesible. Es esencial que haya coordinación entre sector educativo y cultural para evitar esfuerzos estériles o contradicciones. Se requiere una política pública incluyente, que reconozca y genere estrategias para poner en valor los 68 idiomas que se hablan en el país, con perspectiva de género, y que apueste por la lectura libre, gozosa, en cualquier soporte. Importante invertir en la formación y profesionalización de profesores, bibliotecarios, libreros, voluntarios, a veces se piensa que el “contagio lector” no necesita de mediadores, pero la solidaridad y buena voluntad no son suficientes: hay que organizarlas, darles un horizonte. Los mediadores de lectura son quienes crean las constelaciones para facilitar el viaje de las y los lectores, mantienen la conversación a partir de lo que se lee, son indispensables en la creación de comunidades lectoras. En este proceso la participación de los editores no puede omitirse, aportan a la bibliodiversidad, a un ambiente donde el acceso a la lectura se garantice tanto en librerías como en espacios donde se promueva el uso social del libro, como bibliotecas, salas de lectura, libroclubes.”

Querida Socorro, muchas gracias por esta conversación tan interesante. Seguiremos trabajando juntos, hombro a hombro, por el fortalecimiento del libro y la lectura, como motores del desarrollo cultural, educativo y económico de nuestro querido México.