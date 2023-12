GUADALAJARA, JALISCO.— Luz María y su mamá, que también se llama Luz María, son dos mujeres de la tercera edad que desde hace 37 años asisten a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No han faltado un año. Planean sus vacaciones en torno al evento, vienen varios días, arman su agenda y compran mínimo cuatro libros: –ya no más, porque el precio del libro ha aumentado mucho en los últimos años”, afirman. Este año el interés principal de la hija eran los temas políticos y vino en busca de libros de Pérez-Reverte. Su madre –quizás de 80 años– prefiere los clásicos, como Víctor Hugo. “Venir a la FIL es una experiencia que abre tu mente, ves a gente de todas partes del mundo y puedes estar en contacto con los escritores”, dice la hija.

Ellas son parte de las 857 mil 315 personas que asistieron este año a la FIL Guadalajara, una cifra récord que ayer coronó con éxito esta edición. Esta fiesta del libro formó parte de la agenda política nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador la calificó de “cónclave de derecha” en su conferencia matutina, pese a que la precandidata Clara Brugada y figuras de la Cuarta Transformación, como Paco Ignacio Taibo II y Pedro Salmerón participaron. En este contexto y ante el año electoral y el eventual nuevo gobierno, Marisol Schulz, presidenta en funciones de la feria, dijo al hacer el balance: “No hay años tranquilos, no solamente en México sino a nivel mundial. Como sabemos, el cambio de gobierno va a ser previo a la inauguración de la siguiente edición, eso ya va a dar un nuevo tono político. Yo no creo que vayamos a cambiar nuestra relación porque hay que recordar que la forma de trabajar es la de una universidad pública de México. Somos una iniciativa de una universidad pública mexicana y eso no lo vamos a olvidar nunca”.

Por segundo año consecutivo, tras la pandemia de Covid-19, la FIL salió “tablas” e incluso obtuvo una ganancia: La inversión fue de 109 millones 739 mil 493 pesos y el estimado de ganancias 109 millones 981 mil 916 pesos. La ganancia fue de 242 mil 423 pesos. “Una pequeña ganancia. Números negros. Nuevamente la FIL tiene ganancias sanas, que era para nosotros muy importante recuperarnos después de la pandemia. Es una empresa totalmente sustentable, lo quiero reiterar y aquí está la prueba”, dijo Schulz, quien también estimó que este año aumentó un 20% la venta de libros, con respecto al año pasado.

La FIL cerró con buenas cifras en nueve días: 43 mil metros cuadrados, más de 450 mil títulos de más de 2 mil sellos editoriales, 3 mil actividades y 18 homenajes y premios; también recibió a 17 mil profesionales y 700 autores, tuvo 96 mesas de negocios para la venta de derechos, realizó 630 presentaciones de libros.

“Fue un esfuerzo histórico que ha superado nuestras expectativas. Fue fuera de lo común para la Unión Europea porque es la primera vez que participa como invitado de honor a un evento cultural de esta magnitud”, declaró Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México, región Invitada de Honor. Mignot explicó que invirtieron 2 millones de euros, suma con la que trajeron a 75 escritores de Europa, se realizaron 190 actividades, 14 espectáculos, dos obras de teatro y 14 proyecciones de películas.

Salima Yenbou, diputada del Parlamento europeo entrega la estafeta a Jordi Martí Grau, secretario de Cultura de España. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

España y su diversidad, para 2024

Para 2024, España será el Invitado de Honor de FIL Guadalajara. En la ceremonia de cambio de estafeta entre la Unión Europea y el nuevo invitado, Salima Yenbou, diputada del Parlamento europeo a cargo de la Comisión de Cultura, explicó que era importante para la UE haber si do invitado de honor porque aún buscan definir qué es la identidad cultural europea, también señaló que con esta participación se logró el objetivo de acercarse más a países latinoamericanos y del Caribe.

Jordi Martí Grau, secretario de Cultura de España, adelantó un poco sobre lo que se puede esperar para el próximo año, aunque se negó a dar nombres de los escritores invitados. Se tratará de una nueva forma de ver a España, que hace 24 años ya había sido invitada de honor en la FIL. Este año el enfoque estará en la “diversidad caleidoscópica” de su literatura y sus lenguas (la vasca, la gallega, la catalana, entre otras).

“Queremos mostrar un país diverso, pluricultural para explorar lo que nos diferencia y lo que nos une. Nos será útil venir a Guadalajara porque, cuando los debates se hacen en casa te repites, así que estoy convencido que nos ayudará a mejorar”, dijo Martí.

El secretario de Cultura aprovechó su discurso para hacer un posicionamiento con respecto a la guerras, en particular la de Israel y Palestina. “Lo interesante de la diversidad cultural está precisamente en las fronteras, porque ahí es donde nace la diferencia y lo común, es ahí donde se construyen puentes, donde se da el ir y venir y donde ponemos la vacuna a la guerra. Lamentablemente están tocando la puerta de nuestro continente, una en Ucrania y otra en la Franja de Gaza. No puedo desaprovechar esta ocasión para levantar la voz desde la cultura. (...). Mientras aquí celebramos la diversidad, caen bombas que matan niños”.

La edición 38 de la FIL Guadalajara se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2024.