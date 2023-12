Entre los artistas, académicos y científicos que participarán en el equipo que trabajará en la elaboración del Proyecto de Nación que implementará la precandidata Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, está Susana Harp, cantante y senadora de la República por Oaxaca. Al revisar su trayectoria no hace falta decir que es conocida por sus versiones de música tradicional. Destaca su vena social: es fundadora de la Asociación Cultural Xquenda, plataforma para estudiantes del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (Cecam); lo cual podría ser una muestra del tipo de proyectos en los que podría focalizarse. Es sobrina del empresario y filántropo Alfredo Harp Helú. Su militancia política morenista es conocida.

También se reveló la participación de la exsecretaria de Educación en el Gobierno capitalino, Rosaura Ruiz, doctorada en Ciencias por la UNAM y con postdoctorado en la Universidad de California en Irvine. Dirigió a Facultad de Ciencias de la UNAM (2010-2017) y fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (2008- 2009). Integra el comité de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

El médico David Kershenobich también fue presentado. El doctor se formó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (que dirigió de 2012 a 2022) y en el Royal Free Hospital. Forma parte de la Academia Nacional de Medicina. Ganó la Medalla al Mérito en Ciencias de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF). Ha publicado artículos en revistas como "The New England Journal of Medicine" y ha sido presidente de importantes asociaciones médicas.

En el caso de la poeta y activista por los pueblos originarios, Irma Pineda, el activismo está conectado directamente con su historia ya que en 1978, cuando tenía tres años, su padre, Víctor Pineda Henestrosa, fundador de Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (Cocei), desapareció a manos del Ejército. De 2020 a 2022, Pineda representó a los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pineda también trabajó con artistas como Francisco Toledo.

La lingüista Violeta Vázquez-Rojas, doctorada por la Universidad de Nueva York, también fue anunciada. Es profesora e investigadora en El Colegio de México. Le interesa, en particular, la pluralidad lingüistica de México. Dirige, junto a Julia Pozas Loyo, la revista "Cuadernos de Lingüística", perteneciente a El Colegio de México. Es miembro del Seminario de Semántica y Sintaxis del CELL.

Mientras que el historiador y analista, Lorenzo Meyer es profesor emérito de El Colegio de México y columnista de EL UNIVERSAL. Meyer obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 1989 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011. Es un reconocido analista político y colaborador de varios programas.

Las mesas de diálogo empezarán la próxima semana. Entre el público asistente hubo figuras como Damián Alcázar, Julieta Fierro y Horacio Franco.

La presentación del equipo se llevó a cabo ayer en el Museo Interactivo de Economía (Mide). En el presídium estuvieron la propia Sheinbaum y las 17 personas que conforman el equipo que coordinará Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, y exrepresentante de México ante la ONU.





