Ciencia suma apoyo internacional contra extinción de fondos

Las manifestaciones y cartas contra la extinción de fideicomisos han sido bastantes, el fin de semana se conoció una carta firmada por más de 700 investigadores extranjeros de universidades como Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y Princeton, en la que alertaron que de concretarse la iniciativa, “sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México justo cuando más que nunca el país necesita de su aporte”. Pero esos argumentos parecen no llegar al Presidente, quien dijo la semana pasada que “los que están defendiendo a los fideicomisos están defendiendo a la corrupción”; y ni hablar de María Elena Álvarez-Buylla, quien primero dijo que protegería los fideicomisos y hoy ni sus luces. Aunque al cierre de esta edición la iniciativa seguía en discusión en el Senado, el panorama no pinta para su rechazo. Así valora México a la ciencia.

“Madrugan” con cambios en programas del FONCA



La poeta María Rivera alertó en sus redes sociales que las Reglas de Operación del FONCA fueron modificadas, y lo más llamativo es que borraron todo lo concerniente a programas específicos”, ya no aparecen desde Jóvenes creadores hasta México en escena. En su lugar, precisó, sólo dejaron la frase “los programas”. Esto, refirió, implicaría que ya no existan y que ahora “pueden hacer lo que quieran”. En efecto, en el documento ya no aparecen enlistados. Además hay un artículo preocupante, el 19: “El FONCA implementará de acuerdo con su disponibilidad presupuestal y estricto apego a sus fines, diversas estrategias, considerándose la creación o supresión de éstas en cualquier momento, o inclusive el cambio de nombre, atendiendo para ello a las necesidades de la población objetivo del FONCA e informando de ello a la Comisión de Supervisión del FONCA o en su defecto a la Secretaría de Cultura”. Ya pasaron seis meses desde que la subsecretaria de Desarrollo Cultural aseguró que estaban trabajando en el andamiaje administrativo, pero poco o nada se sabe de esos avances, y estas nuevas reglas de operación son inquietantes. En mayo hasta propusieron la etiqueta #CulturaResponde para dar certidumbre sobre varios temas, pero pues nada.