Durante nueve meses, entre 1992 y 1993, el coreógrafo Vicente Silva Sanjinés impartió clases de danza de 12 horas, 5 días a la semana a un grupo de alrededor de ocho reclusos (aunque participaron 25 a lo largo del tiempo) de la Colonia Penal Federal de Islas Marías, en Nayarit. Esa inmersión creativa dio lugar a “Caleras”, un montaje coreográfico basado en experiencias vividas con los colonos recluidos, con quienes conformó un grupo de danza contemporánea, que en 1994 fue readapatado para la compañía y se presentó en la FES Acatlán de la UNAM y en el Teatro de la Danza, y que hoy, a las 19 horas, se reestrena en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, para celebrar 35 años de trayectoria de VSS Compañía de Danza.

“‘Caleras’ son imágenes, todas son imágenes de historias que los reclusos me contaron, son imágenes de vivencias, de testimonios de lo que vivieron, de cómo los atraparon, de cómo llegaron a las Islas Marías, de su experiencia ahí, de su experiencia en el cerezo, de sus familias, incluso en la obra hay un texto muy bonito que uno de ellos escribió y que yo retomé en la obra con su autorización”, asegura el coreógrafo Vicente Silva Sanjinés, del montaje que estará en Bellas Artes como parte de la Temporada Palacio en Movimiento 2024.

Para Silva Sanjinés esta obra se convirtió en un parteaguas para él y para la VSS Compañía de Danza. “Fue un parteaguas en mi carrera y no solamente por la temática y la importancia de trabajar con gente privada de su libertad, sino porque la verdad estaba tan nutrida de buenas imágenes y de un contexto real, que lo que surgió fue realmente único, no podía ser de otra forma, todo lo que ahí viví, todo lo que escuché, todo lo que me contaron quedó reflejado en ‘Caleras’”.

“Caleras” es un montaje coreográfico, reestrenado en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Foto: VSS Compañía de DanA, cortesía

La pieza da cuenta de cómo el arte puede rehabilitar a personas privadas de su libertad, su mensaje es “que no existen rejas ni encierros que puedan contener a un espíritu libre”. Y eso está en la coreografía, en la que participan Karla Borh Lugo, Laura Vargas, Sam Espinoza, Samantha Jacinto, Brandon Feregrino, Carlos Meraki y Carlos López, pero también en un video de 10 minutos que se proyectará.

“Era realmente muy romántico el proyecto. Sí, eran criminales, pero realmente se llegó a ser una comunidad muy bonita, tomábamos café, conversábamos. En el taller participaron como 25 alumnos, pero ya al final nada más quedaron como ocho, con los que trabajé los nueve meses que duró el taller”, dice Silva Sanjinés, quien asegura que después de esa inmersión en las Islas Marías y después de “Caleras” su trabajo es distinto, “es una forma diferente de hacer la danza”.

Vicente Silva recuerda ese tiempo en la inmersión como de formación. “Ya para el final del taller dimos una función de la primera versión de ‘Caleras’, con puros colonos, con todos los colonos que estaban en el taller, eso fue muy padre. Luego, cuando ya salí del penal dije, ‘¿ahora qué hago?’, ‘pues voy a hacer una versión para la compañía’ y lo hice, esa versión se estrenó con mucho éxito en la FES Acatlán, que era donde teníamos la sede en ese momento, y después nos fuimos al Teatro de la Danza, la vio Carlos Ocampo, quien incluso escribió en la revista ‘Siempre!’ y la denominó como ‘Un clásico de la danza contemporánea del siglo XX’, y sí creo que lo es”.

La VSS Compañía de Danza fue fundada por Vicente Silva Sanjinés, Blanca Estela Garza Acevedo y Jairo Astorga Ortiz en 1989. Conocida en sus inicios como el Proyecto Ensamble Tiempo de Bailar cuenta ya con 35 años de trayectoria y se ha consolidado como referente en el movimiento escénico nacional. Su trabajo se ha presentado en Croacia, Francia, Grecia, Canadá, Guatemala, Argentina, Colombia, Costa Rica y Panamá.

Desde su origen, el grupo siempre ha mostrado un fuerte compromiso social, cada una de sus obras plantea problemáticas colectivas, ofreciendo una visión amplia y a menudo beligerante, a modo de exposición. La compañía posee un estilo único con un trabajo coreográfico multidisciplinario para teatro, danza y ópera.

Hoy martes, a las 19 horas, la VSS Compañía de Danza, bajo la dirección de Vicente Silva Sanjinés se presenta en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, para celebrar 30 años del estreno de esa pieza parteaguas y para celebrar los 35 años de la agrupación dancística.

