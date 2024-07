El artista Oscar Cueto (Ciudad de México, 1976) exhibirá su “diario” en dibujo en el Palacio de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se tratan de Dibuja las vistas del cuerpo | Zeichne die Risse des Körpers, una muestra con casi 400 dibujos realizados desde 2019 hasta la fecha, en los que plasma el retrato de su amada —Manuela, su pareja—, su autorretrato, impresiones por noticias y reflexiones sobre el Norte y Sur global.

“Es la esencia misma de lo que es el arte, que es encontrar belleza en algo y tratar de capturarla”, así es como Cueto describe este ejercicio de dibujo.

La idea surge cuando el artista comienza a salir con Manuela, una mujer con quien hasta la fecha sostiene una relación. La empezó a dibujar diario, hasta que encontró una estructura: un ejercicio geométrico al fondo, con sus instrucciones escritas en alemán, mientras que al frente está la parte “orgánica”, que consiste en el retrato de Manuela. Con el paso del tiempo, el ejercicio fue evolucionando y adquiriendo otros matices:

“Los retratos empezaron a volver más que el querer capturar a una persona real, lo que piensa y lo que hace, sino también un retrato de mi propia persona y el mundo que los rodea”, dice Cueto.

Sobre cómo es representado el mundo en estos dibujos, el artista que reside en Viena explica que lo geométrico y las instrucciones son una representación de la civilización occidental, como su ciencia, su medicina, su arte, sus instituciones, su política, su racionalismo. La otra parte, la orgánica, es lo intuitivo y lo que rompe la propuesta de manual de occidente.

“Habla mucho del ocaso de Occidente y cómo está regresando todo lo que estaba escondido en el Sur global, como la magia, el chamanismo y esto causa una especie de tensión entre esos dos mundos”, agrega. Con esta obra, Cueto se pregunta qué va a quedar, una vez que la civilización occidental caiga.

Sobre el proceso de creación, el artista explica que esperar la llegada de la musa no es una buena estrategia para él, por lo que tiene que disciplinarse y autoimponerse fechas de entrega.

“Las Manuelas a veces son el boceto para un proyecto más grande, como una obra pública, un espacio colaborativo. Ahí es donde arrojo las ideas (...) Me ayudan a entender lo que hago”, agrega.

En la muestra, curada por Franz Thalmair, habrá dibujos de Manuela hechos para cada sala del recinto, por ejemplo en la sala de medicina precolombina, los dibujos serán de ese tema.

Oscar Cueto estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su arte se ha exhibido en recintos mexicanos como Casa del Lago, Museo Ex Teresa Arte Actual, Sala de Arte Público Siqueiros, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Tamayo, por mencionar algunos. A nivel internacional se ha presentado en Galerie Schleifmühlgase 12-14, Viena; Walter Maciel Gallery, Los Ángeles; Collette Blanchard Gallery, Nueva York; Banff Centre, Alberta, Canadá, y Museum of Latin American Art, Long Beach. Sus piezas forman parte de colecciones como las del Museo Jumex, Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) y Museum of Latin American Art, en Estados Unidos.

La exposición estará abierta al público del 6 de agosto al 4 de diciembre, en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, ubicado en República de Brasil 33, Centro Histórico. El día de la inauguración, a las 17 horas, el artista junto con el curador presentarán el libro Las Manuelas, que compila los dibujos de la exposición.

