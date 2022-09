Bailarines varados en Bulgaria denuncian que no son los únicos estafados por la Femexart

El 6 de septiembre, la Compañía de Danza Folclórica San Marcos publicó un comunicado a través de su página oficial de Facebook en el que denuncia que la Asociación Femexart (Federación Mexicana de Artes), dirigida por Luis Adrián Mora Fuentes, “se robó el dinero de nuestros boletos de regreso y nos dejó varados. Somos 17 personas que llevamos más de 48 horas varados en el aeropuerto de Bulgaria sin recursos”.

El vocero de Danza Folclórica San Marcos, Yamil Grifaldo, contó en entrevista que la compañía se iba a presentar en el Festival Internacional del Folclor, que tiene sedes como Bulgaria y Grecia, pero la Femexart no pagó el vuelo de cinco personas, lo que representó un total de 81 mil pesos de Ciudad de México a Cancún, y de Cancún a Turquía”.

Puesto que la organización del festival les cubre viáticos (comida, hospedaje y transporte), la Femexart se comprometió, con un contrato firmado, a comprar los vuelos redondos de la compañía, señala el vocero. “En estos días se nos han acercado otras compañías que nos dicen que están detenidas en Grecia o en Portugal. Mora Fuentes les ha hecho lo mismo que nosotros”, denuncia.

“En el primer evento, que fue en Francia, nos comentaron compañeros de otros países que además de los viáticos, la organización del festival les pagó 100 euros por día a cada persona. Nosotros dimos cinco funciones en Francia y no se nos pagó un solo peso”.



Foto: Yamil Grifaldo

Grifaldo subraya que la compañía no sabía que se le iba a pagar dicha cantidad y que el recurso lo cobró Luis Mora. “Le dijo al director de la compañía que tenía que cobrar el dinero porque era algo que le debía el francés (así era como lo llamaba). Luis jamás dio la cara. No se nos pagó nada y cubrimos el evento desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, zapateando en asbesto bajo el rayo del sol”.

El vocero precisa que la compañía tiene entendido que a Mora se le iban a pagar 50 mil pesos de parte del Festival. “Nosotros llegamos a la conclusión de que era el sueldo que nos tocaba como bailarines”.

Pero al multiplicar 100 euros por 16, que corresponden a los integrantes de la compañía, y multiplicar la cifra por los cinco días de presentaciones que se ofrecieron, el resultado es de ocho mil euros, cifra que, en conversión, da alrededor de 160 mil pesos.

“Los boletos que se supone que compraron para nosotros eran falsos porque tenían una fecha de emisión, me parece, del 26 de mayo de 2022. Estamos en septiembre, esos boletos nunca existieron. Además, Mora Fuentes nos dijo que si no cumplíamos con el evento en Bulgaria se nos iba a hacer una penalización económica. Ante los problemas que hubo con los boletos, nosotros insistimos y terminamos bloqueados de redes sociales y WhatsApp”.

Mora, cuenta, también les dijo que no lo podían presionar porque tiene problemas cardiacos y “podía pasar algo fatal”. Sobre la posible intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el vocero abunda: “Hablamos al Consulado de México en Bulgaria, pero nos dijeron que no podían hacer nada por nosotros porque éramos muchas personas. Anduvimos investigando y parece que no que no se dedican a llevar gente”.

Por último, Grifaldo adelanta que el 8 de septiembre, a las ocho de la mañana, habrá una protesta afuera de Palacio Nacional, a la que convocaron bailarines y familias. “No hemos recibido una respuesta concreta de qué sucederá con nosotros”.

Actualmente la compañía se encuentra en Nedelino, Bulgaria, y sobrevive, cuenta el vocero, gracias al apoyo temporal de la organización del Festival Internacional del Folclor y del alcalde de la ciudad búlgara.



Foto: Yamil Grifaldo

La Femexart es descrita, de forma inconclusa en su página oficial de Facebook como “una organización que tiene por objetivo sumar esfuerzos para f…”

Mientras que su página web oficial (www.femexart.mx) está inhabilitada, así como su cuenta de Instagram (instagram.com/femexart_).

