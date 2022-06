Artistas sin límites en Festival PAAX: Alondra de la Parra

En las dos décadas que lleva de carrera, la fundadora y directora de la Orquesta Filarmónica de las Américas, Alondra de la Parra, ha viajado por prácticamente todo el mundo y presenciado diferentes orquestas y festivales de arte o de música de concierto. Pero, cuando visitó el Festival Napa Valley en California, dedicado a la música y gastronomía, tuvo un modelo que la inspiró para crear el Festival PAAX GNP, cuya primera edición empieza hoy y termina el 3 de julio; su sede: el Hotel Xcaret Arte en la Riviera Maya.

El festival de Napa Valley, cuenta en entrevista De la Parra, es un evento de gran nivel artístico en un contexto paradisiaco y hermoso que “combina el placer de una vacación con el placer de ir a un teatro, como se haría en las grandes ciudades del mundo”.

La idea quedó rondando en la mente de la directora de orquesta: “En México somos expertos en recibir a la gente. Tenemos un país muy hermoso y atractivo para los turistas tanto nacionales como extranjeros”.

El nacimiento de PAAX también cumple un deseo de Alondra: hacer un proyecto a largo plazo en el país “para construir una narrativa artística que genere nuevos públicos”; la idea era presentar conciertos o piezas escénicas de primer nivel, “con el más alto estándar artístico”.

La también directora de la Orquesta Sinfónica de Queensland en Australia dice que durante muchos años estuvo pensando cómo concretar eso, y en la infraestructura del hotel en la Riviera Maya encontró el lugar idónea para darle forma a ese buscado proyecto.

El inmueble tiene salones de danza, de ensayo, de grabación aislada y un teatro, entre otros espacios. “Hay una infraestructura idónea para un festival así. Se logró, sin duda, gracias a la conjunción con el hotel y nuestro patrocinador, GNP, que creyó en este proyecto”.

Sin embargo, hubo un antecedente del festival: la conformación de la Orquesta Imposible, otro proyecto de Alondra de la Parra durante 2020, en pleno confinamiento por la pandemia.

Es un proyecto donde se juntó sólo a grandes solistas para interpretar y grabar el Danzón no. 2, de Arturo Márquez; el dinero que recaudó la orquesta se destinó a Save the Children México y a Fondo Semillas.

“PAAX se inspira en los valores de la Orquesta Imposible: la excelencia y el espacio a las voces solistas dentro de la orquesta para que tengan su momento de brillar. PAAX es un evento con muchos más solistas de lo normal. Normalmente tienes un solista en un concierto. Para un festival de cinco días tienes cinco solistas, aquí tenemos alrededor de 20. Hay un solista en contrabajo, en flauta, en corno, en trombón, dos solistas de violín, solista tenor, bailarines. Esto se debe a que esa es la forma en la que está conformada la Orquesta Imposible. Al mismo tiempo estos solistas se meten dentro de la orquesta y están apoyando a los demás colegas cuando hacen sus solos”, dice.

Esa estructura, asegura la artista, propicia una actitud y una cultura de cordialidad y compañerismo. Algo raro y que le da identidad a la curaduría.

Además de este rasgo de identidad de PAAX, la curaduría destaca por los estrenos. “El festival es y será siempre una fuente de nuevas ideas y obras que se interpretarán públicamente por primera vez a nivel mundial”.

Entre los platos fuertes del festival, en palabras de la directora, hay dos piezas comisionadas: el primero es el concierto para violín y orquesta del Abbey Road, de The Beatles, que se le encargó a Guy Braunstein, quien fuera de 2000 a 2013 el primer violinista de la Filarmónica de Berlín.

La segunda es la coreografía After the Rain, de Christopher Wheeldon, artista inglés que en 1998 se convirtió en el bailarín principal del New York City Ballet y ha creado varias coreografías para el Royal Ballet, y quien también presentará la coreografía del ballet Como agua para chocolate, inspirado en la novela homónima de Laura Esquivel, con música de Joby Talbot, el 2 de julio en el festival.

“Por supuesto está Silence of Sound, la obra que estrenamos Gabriela Muñoz y yo, que es también una nueva idea. Las nuevas ideas son eje de la curaduría. Estamos haciendo obras que contrastan, dialogan y que tienen una gran variedad de estilos”.

Para Muñoz, artista conocida como Chula the Clown, colaboradora de Natalia Lafourcade y ganadora de la medalla al mérito internacional del Congreso de la CDMX, la obra es descrita como un show de orquesta y clown: con la orquesta sobre el escenario y una narrativa silente.

“El personaje atraviesa y navega varios escenarios hasta que descubre su esencia. Es un viaje del payaso de un mundo musical y fantástico a uno realista. Es un despertar de conciencia y un aprendizaje para que el público pueda apreciar lo introspectivo que hay dentro de cada uno. A partir de la música uno puede reconocerse y sentirse tranquilo con lo que se es”, dice. La idea, señala Muñoz, es invitar a la gente a sentir, en especial en un momento donde la unión y el sentido colectivo son necesarios.

Silence of Sound sirve como el mejor ejemplo de la esencia del festival: “No me interesa sólo un compositor, sólo un estilo de música o sólo un país, como se estila en otros lugares y como yo lo he hecho en ocasiones anteriores. Por eso PAAX se llama ´Música sin límites´. Porque estamos borrando esas líneas que tienden a etiquetar las cosas, lo cual se ve reflejado y es parte del estilo de la curaduría en los conciertos que titulamos Darkside, una serie de conciertos que suceden más tarde, a las 22:30 o 23:00 horas, en los que los mismos músicos que tocaron en los primeros conciertos de la tarde-noche nos muestran otra faceta de su personalidad artística”, dijo De la Parra.



Alondra de la Parra cuenta con dos décadas de trayectoria.



Se trata de una faceta generalmente inesperada y que confirma que la frase darkside es un chiste, un juego, ya que “no es un lado oscuro, sino uno hermosamente luminoso de los artistas. Un cornista como Matías Piñeira, que es primer corno en la Filarmónica de Munich y toca con nosotros como primer corno a Mozart, Brahms o Prokófiev, en el darkside va a interpretar y cantar cumbia, algo que él disfruta hacer y que hace enormemente bien. Por lo común, en la tradición, en la convención de nuestro gremio, los géneros populares pueden ser vistos como algo menor que Brahms, por ejemplo”.

Esos son los conceptos que la directora quiere desafiar y preguntar qué tan sensatos o pertinentes son en nuestro contexto y en la actualidad. “Lo de darkside es presentar a los artistas en sus 360 grados, no ocultar ninguna de sus facetas y que lleguen aquí a ser quienes son al 100%. Por supuesto, cuando hacemos Brahms, lo hacemos con toda la seriedad, dignidad y amor, tal como lo haríamos en cualquier otra sala de conciertos. Pero eso no quita que los mismos artistas no podamos hacer otro tipo de expresión, como la danza u otro género”, explica la directora.

Los hilos conductores, concluye, son los estrenos, la no imposición de límites y mostrar a los artistas en todo su esplendor. “El objetivo es alcanzar esa parte de compañerismo artístico en la que todos nos damos oportunidad de tener un momento de brillo con los otros, la camaradería”.

NO TE PUEDES PERDER

El concierto inaugural es hoy en el Salón Diego del Hotel Xcaret Arte, a las 19 hors. La Orquesta Imposible interpretará a Prokófiev, Barber y Khachaturian.

El viernes 1 de julio, la Orquesta Imposible tocará piezas de Chaikovski, Ginastera, Flores, Igudesman y Márquez, en el Salón Diego, a las 18 horas, previo al estreno mundial de la Sinfonía Imposible. Estará el trompetista Pacho Flores.

El 3 de julio la Orquesta cerrará con el Huapango de Moncayo y el Danzón No. 2, de Márquez, en el Salón Diego, a las 13 horas.