Artistas lanzan la cumbia "Escándalo Chapultepec"

El Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte en México (MOCCAM), integrado por artistas mexicanos de todo el país, inicia este sábado la campaña artística en contra del proyecto denominado “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura", uno de los proyectos prioritarios de esta administración.

"Nos preocupa que el 25% del presupuesto se vaya para ese proyecto, que, ante la gravedad de la pandemia, el cierre de fuentes de trabajo y la ausencia de un plan de rescate, no es prioridad", explicó en entrevista Javier Tovarich.

Hace unos días, EL UNIVERSAL, adelantó que la campaña contempla dos acciones culturales, la primera es el lanzamiento de una versión de la cumbia "Escándalo", que hiciera famosa el grupo La sonora dinamita y que llamarán "Chapultepec Escándalo", con estrofas como: "Chapultepec es un escándalo, no es prioridad, es un escándalo. Centralizar es un escándalo, precarizar es un escándalo. En Cultura ya es rutina cada año tijerita, nunca somos prioridad. Ahora no hay quien nos detenga, ni demagogia que sostenga el monumento sexenal".

La segunda acción será un maratón cultural nacional vía streaming, así como una invitación a la comunidad artística a hacer modificaciones a la cumbia según sus distintas disciplinas artísticas.

Daniel Giménez Cacho y José Antonio Cordero explicaron a EL UNIVERSAL que el video de la canción, que se podrá ver desde hoy en las redes sociales del MOCCAM, es resultado de amplia investigación sobre el Proyecto de Chapultepec.

"Nosotros hemos investigado a fondo todo lo relacionado con este Proyecto, hemos ido a la documentación oficial existente, como el presupuesto y el gasto que se ha realizado. Así, estructuramos 10 argumentos financieros, jurídicos y legales, con los que advertimos que Chapultepec será el padre de todos los vicios presupuestales en el ramo 48, es decir, en el sector cultural en 2021. Por ello, buscamos que el presupuesto sea reasignado a las áreas más sensibles del sector", indicó Cordero.

Por su parte, Giménez Cacho indicó que el video es una "alerta a la comunidad". "El objetivo es detener este proyecto, pero también queremos generar propuestas sobre cómo se debería invertir ese dinero que pretenden asignar a Chapultepec. No deseamos que las propuestas surjan sólo de MOCCAM, sino de todas las voces.

De modo que haremos un maratón virtual de las 10 de la mañana a las 10 de noche el próximo 17 de octubre, en el que esperamos que participen infinidad de colectivos y asociaciones, académicos y especialistas. Al final esperemos tener una postura como gremio cultural", dijo.

Si no hay apertura al diálogo, por parte de las autoridades, añadió Giménez Cacho, se buscarán entonces instrumentos jurídicos para luchar en contra de la realización del proyecto que encabeza Gabriel Orozco.

Alejandra Serrano indicó que esta campaña es "un grito de ayuda". "Es un grito muy sentido, muy dolorido, de una comunidad que esperaba un cambio en el que se iba a contemplar a la cultura. Las autoridades culturales no decidieron que este proyecto fuera prioritario, fue el presidente de México, así que queremos llegar a sus oídos de alguna manera".

Serrano añadió que otro de los intereses es visibilizar que los recursos para la cultura a nivel estatal, son escasos pues aún predomina el centralismo y el Proyecto Chapultepec abona a esa centralización.

Ali Villalba refirió que, de momento, existen propuestas como reasignar lo destinado a Chapultepec a las distintas convocatorias dedicadas a la creación, e incluso aumentar los presupuestos de otras instituciones como el INAH y el INBAL. "¿Por qué se asignan tantos recursos a un proyecto que todavía es desconocido, cuando se pueden resolver problemas ya existentes?", cuestionó.

Cordero indicó que, debido a la pandemia, la campaña se realizará de manera virtual, pero llama a utilizar los hashtags en redes sociales como #ChapultepecEsUnEscándalo #ChapultepecQueEspere, y que la cumbia sea replicada a través de otro video que fungirá como karoke. "Además, quienes se sumen pueden cambiar la letra, sólo queremos pedir que el coro 'Chapultepec es un escándalo, no es prioridad, es un escándalo. Centralizar es un escándalo, precarizar es un escándalo', se mantenga. La letra se puede cambiar para exponer las problemáticas de cada disciplina, de cada estado, para que se hagan las denuncias que crean pertinentes", explicó Cordero.

Sobre la canción, Giménez Cacho comentó que decidieron explorar otras maneras para hacer llegar su mensaje y abrir el debate público. "Pasamos mucho tiempo trabajando en esto, así que queríamos que en medio de la reflexión también podamos divertirnos, que bailemos. Las ideas de todos quedaron plasmadas en la letra".

Los artistas insistieron en que se trata de un proyecto centralista que, sumado a lo designado para este año y para 2021, tiene ya asignados 5 mil 240 millones pese a que aún no se ha dado conocer plan maestro ni plan de ejecución.

La campaña también tiene el propósito de lograr que los legisladores reconsideren el presupuesto previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que contempla asignar 3 mil 508 millones sólo para el proyecto Chapultepec que coordina el artista Gabriel Orozco; cifra superior a la que recibirá, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y que equivale a una cuarta parte del presupuesto total de la Secretaría de Cultura que sería de 13 mil 367 millones de pesos.

La letra de la canción es la siguiente:

CORO

Chapultepec es un escándalo,

no es prioridad, es un escándalo.

Centralizar es un escándalo,

precarizar es un escándalo.

En Cultura ya es rutina

cada año tijerita,

nunca somos prioridad.

Ahora no hay quien nos detenga,

ni demagogia que sostenga

el monumento sexenal.

Un artista que se encumbra

a talla internacional.

Un presidente se deslumbra

con su choro conceptual.

CORO

No me importa que me insultes,

que este grito me censures

poder gubernamental.

Ese elefante blanco

ya nos viene pisoteando,

lo tenemos que parar.

Chapultepec será la hambruna

de nuestro gremio cultural,

su presupuesto una fortuna

¡no se debe de aprobar.

RECITADO

Señor presidente,

el 25% del presupuesto federal de Cultura

todito para el proyecto de Chapultepec, Naturaleza y

Cultura, más que al INBAL, más que al INAH,

¡qué locura!

CORO

RECITADO

Señor presidente,

el Covid nos ha arrojado

a una cruel adversidad.

Con esos miles de millones

nos podemos rescatar.

Usted que a este país transforma

así encuentro yo la forma

de decirle que se siente,

escuche, reflexione, considere,

¡esto es urgente!

Chapultepec, Naturaleza y Cultura

no es nada popular.

Usted sabe en las comarcas

de la gran necesidad,

y que el arte de la patria,

con su gran diversidad,

no se puede, no se puede

¡no se debe centralizar!